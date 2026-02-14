Фаворит Олимпийских игр в мужском одиночном катании провалился, заняв итоговое восьмое место. РИА Новости Спорт разъясняет причины провала Ильи Малинина.

Жестко прибили к земле

Прогноз РИА Новости сбылся подчистую – риск с четверным акселем для Малинина оказался губительным. Не командный турнир, который он протащил на себе от и до. Это Илья выиграл для этой сборной США золотую медаль, и никто в здравом уме не сможет это оспорить. И не ошибки на других прыжках в личной произвольной.

Именно четверной аксель – уникальнейший в своем роде прыжок, которым в мире владеет один-единственный, не менее уникальный спортсмен – прибил его к земле. "Бабочка", лишь один оборот из четырех с половиной – и таймер был запущен.

Зачем ему понадобился этот четверной аксель? Очень трудно ответить за спортсмена.

Но что давал ему этот элемент? Парадокс, но совершенно ничего. Все, кто катался до Ильи (он закрывал произвольную программу), свои прокаты откровенно завалили. Падали и идеальный доселе Юма Кагияма, и Адам Сяо Хим Фа, прогремевший на весь мир со своей короткой. Он, Адам, так вообще с промежуточного второго места свалился на седьмое – прямо под нашего красавца Петра Гуменника, который на этой Олимпиаде сражался и с собой, и с какими-то совершенно неадекватными внешними обстоятельствами.

Впрочем, не Адам в итоге оказался главным невезунчиком вечера… Илье, кажется, нужно было просто делать привычный контент с четверными прыжками. Не требовалось никого переигрывать, не надо было лезть на недосягаемую высоту, чтобы сорвать с нее этот опостылевший аленький цветочек. Надо было просто сесть на фуникулер и доехать туда. С комфортом и без спешки. Но Илья решил покорять эту высоту пешком. И, к сожалению, не справился.

Вероятно, на него в Милане сильно довлел непомерный груз ожиданий. Ему всего 21 год, он совсем еще молодой парень на своей первой Олимпиаде – драйв, адреналин, олимпийские кольца! Но он, в отличие от все того же Гуменника, не может позволить себе просто наслаждаться моментом. Здесь он – машина, превращающая четверные в золото. И он обязан работать без перебоя.

Держал лицо до последнего

Где-то на пути к этому всему случился фатальный сбой, который не разобрали вовремя ни американская федерация, ни его родители, ни тренер Рафаэл Арутюнян, в карьере которого уже был неудачный пример крайне одаренного технически фигуриста, который первую свою Олимпиаду просто не вывозит морально. Тренер, который, кажется, лучше других знает, как это бывает, снова оказался в той же самой ситуации. И нет, спустя 4 года, в 2022-м, он с Натаном Ченом исправится так, что мир будет помнить еще долго. Но 4 года – это все-таки целый долгий цикл. Не у каждого они в принципе есть, эти годы, если мы говорим о фигурном катании.

Стоит, впрочем, отдать Илье должное. То, как он справился с ошеломительной неудачей, достойно огромного уважения. Он сразу же пошел поздравлять сенсационного олимпийского чемпиона казахстанца Михаила Шайдорова, а затем вышел в микст-зону к прессе и держал лицо до последнего. Отвечал на вопросы, анализировал, мыслил.

Прекрасный пример профессионала своего дела. В последний раз автор РИА Новости видел нечто подобное на летней Олимпиаде-2021 в Токио, когда американская гимнастка Симона Байлз, проиграв из-за странной "таблеточной" истории практически все, в момент главной жизненной катастрофы держала удар судьбы так, что ни один мускул на лице не дрогнул.

Илья – достойный человек. И потрясающего уровня спортсмен. Вместе с тем Милан совершенно отчетливо показал, что Илья Малинин – не робот. И раз так, тогда роботов в этом виде спорта официально больше не существует. И если этот текст читают люди из будущего, и у вас там вдруг появился очередной убер-гений без нервов и с титановыми костями – не верьте и не ведитесь.