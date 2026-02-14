https://ria.ru/20260214/malinin-2074320398.html
Американец Малинин стал восьмым в мужском одиночном катании на Олимпиаде
Двукратный чемпион мира, трижды победитель Финала Гран-при ISU американский фигурист Илья Малинин занял восьмое место в мужском одиночном катании на Олимпийских РИА Новости Спорт, 14.02.2026
фигурное катание
спорт
пётр гуменник
илья малинин
юма кагияма
зимние олимпийские игры 2026
спорт, пётр гуменник, илья малинин, юма кагияма, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Пётр Гуменник, Илья Малинин, Юма Кагияма, Зимние Олимпийские игры 2026
Американец Малинин стал восьмым в мужском одиночном катании на Олимпиаде
