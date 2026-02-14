Рейтинг@Mail.ru
Американец Малинин стал восьмым в мужском одиночном катании на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
01:27 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/malinin-2074320398.html
Американец Малинин стал восьмым в мужском одиночном катании на Олимпиаде
Американец Малинин стал восьмым в мужском одиночном катании на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Американец Малинин стал восьмым в мужском одиночном катании на Олимпиаде
Двукратный чемпион мира, трижды победитель Финала Гран-при ISU американский фигурист Илья Малинин занял восьмое место в мужском одиночном катании на Олимпийских РИА Новости Спорт, 14.02.2026
2026-02-14T01:27:00+03:00
2026-02-14T01:27:00+03:00
фигурное катание
спорт
пётр гуменник
илья малинин
юма кагияма
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074318828_0:47:3179:1835_1920x0_80_0_0_c8e5265e3ab9f468689dbf90eabfd535.jpg
https://ria.ru/20260213/gumennik-2074313863.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074318828_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1c0ee91637af805aade05942fdff1c40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, пётр гуменник, илья малинин, юма кагияма, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Пётр Гуменник, Илья Малинин, Юма Кагияма, Зимние Олимпийские игры 2026
Американец Малинин стал восьмым в мужском одиночном катании на Олимпиаде

Малинин занял восьмое место в одиночном катании на Олимпийских играх

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкИлья Малинин
Илья Малинин - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Двукратный чемпион мира, трижды победитель Финала Гран-при ISU американский фигурист Илья Малинин занял восьмое место в мужском одиночном катании на Олимпийских играх в Италии.
Лидировавший после короткой программы Малинин допустил несколько падений в произвольном прокате и набрал в сумме 264,49 балла.
Российский фигурист Петр Гуменник (271,21) занял шестое место.
Победил казахстанец Михаил Шайдоров (291,58), вторым стал японец Юма Кагияма (280,06), третьим - японец Сюн Сато (274,90).
Гуменнику 23 года. Он является чемпионом России, двукратным победителем Финала Гран-при страны, бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Русский фигурист морально прибил соперников: триумф Гуменника на Олимпиаде
Вчера, 23:45
 
Фигурное катаниеСпортПётр ГуменникИлья МалининЮма КагиямаЗимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    14.02 15:00
    Барыс
    Лада
  • Хоккей
    14.02 14:10
    Швеция
    Словакия
  • Хоккей
    14.02 14:10
    Германия
    Латвия
  • Футбол
    14.02 16:00
    Эспаньол
    Сельта
  • Хоккей
    14.02 17:30
    Сочи
    Локомотив
  • Футбол
    14.02 17:30
    Вердер
    Бавария
  • Хоккей
    14.02 18:40
    Финляндия
    Италия
  • Футбол
    14.02 19:00
    Марсель
    Страсбур
  • Футбол
    14.02 20:30
    Севилья
    Алавес
  • Футбол
    14.02 23:00
    Реал Мадрид
    Реал Сосьедад
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала