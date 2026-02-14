Рейтинг@Mail.ru
"Локомотив" в овертайме обыграл "Сочи" в 350-м матче Хартли в КХЛ
Хоккей
 
20:04 14.02.2026
"Локомотив" в овертайме обыграл "Сочи" в 350-м матче Хартли в КХЛ
"Локомотив" в овертайме обыграл "Сочи" в 350-м матче Хартли в КХЛ
"Локомотив" в овертайме обыграл "Сочи" в 350-м матче Хартли в КХЛ

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Ярославский "Локомотив" в овертайме обыграл "Сочи" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Сочи завершилась победой гостей со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0). В составе "Локомотива" шайбы забросили Байрон Фрэз (13-я минута) и Артур Каюмов (61), которому 14 февраля исполнилось 28 лет. У "Сочи" отличился Даниил Сероух (23).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
14 февраля 2026 • начало в 17:30
Закончен в OT
Сочи
1 : 2
Локомотив
02:09 • Даниил Сероух
(Василий Мачулин)
12:49 • Байрон Фроуз
(Никита Кирьянов, Рихард Паник)
00:45 • Артур Каюмов
(Александр Радулов, Рушан Рафиков)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Главный тренер "Локомотива" Боб Хартли провел 350-й матч в КХЛ. 65-летний канадский специалист возглавляет ярославцев с лета 2025 года, а с 2018 по 2022 год работал в омском "Авангарде", вместе с которым завоевал Кубок Гагарина.
"Локомотив" (79 очков) продолжает возглавлять таблицу Западной конференции, опережая идущее вторым минское "Динамо" на 6 баллов. "Сочи" (40 очков) занимает предпоследнее, десятое место на Западе.
В следующем матче "Локомотив" примет нижнекамский "Нефтехимик" 17 февраля. "Сочи" в тот же день встретится с екатеринбургским "Автомобилистом" на выезде.
