Команда Демина стала победителем Матча восходящих звезд НБА
Баскетбол
 
07:35 14.02.2026
Команда Демина стала победителем Матча восходящих звезд НБА
Команда Демина стала победителем Матча восходящих звезд НБА
Команда Винса Картера, за которую выступал российский защитник "Бруклин Нетс" Егор Демин, выиграла Матч восходящих звезд Национальной баскетбольной ассоциации... РИА Новости Спорт, 14.02.2026
баскетбол
спорт
егор демин
винс картер
кармело энтони
бруклин нетс
нба
спорт, егор демин, винс картер, кармело энтони, бруклин нетс, нба
Баскетбол, Спорт, Егор Демин, Винс Картер, Кармело Энтони, Бруклин Нетс, НБА
Команда Демина стала победителем Матча восходящих звезд НБА

Команда Демина выиграла Матч восходящих звезд НБА

© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"
Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Команда Винса Картера, за которую выступал российский защитник "Бруклин Нетс" Егор Демин, выиграла Матч восходящих звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2026 года.
Команда Картера обыграла команду Трэйси Макгрэди в полуфинале со счетом 41:36. Демин провел на площадке 8 минут 48 секунд, набрал 2 очка, сделал 2 подбора, 2 передачи и 1 перехват. В другом полуфинале команда Кармело Энтони со счетом 40:34 обыграла команду Остина Риверса.
В финале команда Картера обыграла команду Энтони со счетом 25:24. Демин за 3 минуты 40 секунд набрал 2 очка, совершил 2 подбора и заблокировал 1 бросок.
Демин стал третьим россиянином, принявшим участие в Матче восходящих звезд. До него в этом мероприятии участвовали Андрей Кириленко (2002, 2003) и Алексей Швед (2013).
Демину 19 лет, россиянин проводит дебютный сезон в НБА. На его счету 46 матчей в лиге, в которых он в среднем за игру набирает 10,8 очка, совершает 3,1 подбора и отдает 3,3 ассиста.
Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Джеймс стал самым возрастным игроком в истории НБА, оформившим трипл-дабл
Вчера, 08:58
 
Баскетбол Спорт Егор Демин Винс Картер Кармело Энтони Бруклин Нетс НБА
 
