Норвежская биатлонистка Киркейде выиграла спринт на Олимпиаде
Норвежская биатлонистка Киркейде выиграла спринт на Олимпиаде
Норвежская биатлонистка Марен Киркейде одержала победу в спринтерской гонке на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 14.02.2026
2026-02-14T17:58:00+03:00
2026-02-14T17:58:00+03:00
2026-02-14T18:44:00+03:00
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Норвежская биатлонистка Марен Киркейде одержала победу в спринтерской гонке на Олимпийских играх в Италии.
Киркейде преодолела дистанцию 7,5 км за 20 минут 40,8 секунды, не допустив ни одного промаха. Второй стала француженка Осеан Мишлон (отставание - 3,8 секунды; 0 промахов). Третье место заняла ее соотечественница Лу Жанмонно (+23,7; 1 промах).
Киркейде 22 года. Она впервые в своей карьере завоевала медаль Игр. Для всех троих призеров это первая Олимпиада. Ранее в Италии
27-летняя Жанмонно завоевала золото в смешанной эстафете и серебро в индивидуальной гонке на 15 км.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.