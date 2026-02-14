Рейтинг@Mail.ru
Норвежская биатлонистка Киркейде выиграла спринт на Олимпиаде
Биатлон
 
17:58 14.02.2026 (обновлено: 18:44 14.02.2026)
Норвежская биатлонистка Киркейде выиграла спринт на Олимпиаде
Норвежская биатлонистка Киркейде выиграла спринт на Олимпиаде
Норвежская биатлонистка Марен Киркейде одержала победу в спринтерской гонке на Олимпийских играх в Италии.
2026
спорт, зимние олимпийские игры 2026
Биатлон, Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026
Норвежская биатлонистка Киркейде выиграла спринт на Олимпиаде

Биатлонистка Киркейде выиграла спринт и завоевала первое золото Игр в карьере

© Фото : Соцсети спортсменкиМарен Киркейде
Марен Киркейде - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© Фото : Соцсети спортсменки
Марен Киркейде. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Норвежская биатлонистка Марен Киркейде одержала победу в спринтерской гонке на Олимпийских играх в Италии.
Киркейде преодолела дистанцию 7,5 км за 20 минут 40,8 секунды, не допустив ни одного промаха. Второй стала француженка Осеан Мишлон (отставание - 3,8 секунды; 0 промахов). Третье место заняла ее соотечественница Лу Жанмонно (+23,7; 1 промах).
Киркейде 22 года. Она впервые в своей карьере завоевала медаль Игр. Для всех троих призеров это первая Олимпиада. Ранее в Италии 27-летняя Жанмонно завоевала золото в смешанной эстафете и серебро в индивидуальной гонке на 15 км.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.
Сливко стала победительницей масс-старта на этапе Кубка Содружества в Сочи
