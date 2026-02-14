https://ria.ru/20260214/kirill-2074363528.html
Биатлонист Бажин выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества
Биатлонист Бажин выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Биатлонист Бажин выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества
Биатлонист Кирилл Бажин стал победителем гонки с общего старта на пятом этапе Кубка Содружества в Сочи. РИА Новости Спорт, 14.02.2026
2026-02-14T11:50:00+03:00
2026-02-14T11:50:00+03:00
2026-02-14T11:50:00+03:00
биатлон
спорт
карим халили
эдуард латыпов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/02/1913315634_0:0:3015:1695_1920x0_80_0_0_2d3801aa4b0404fa3f2dc66d8f44a3b3.jpg
https://ria.ru/20260213/borndalin-2074236350.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/02/1913315634_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f7206c9ada8e191af8e5b35c524434eb.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, карим халили, эдуард латыпов
Биатлон, Спорт, Карим Халили, Эдуард Латыпов
Биатлонист Бажин выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества
Биатлонист Бажин стал победителем гмасс-старта на этапе Кубка Содружества