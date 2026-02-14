Рейтинг@Mail.ru
Биатлонист Бажин выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества
Биатлон
 
11:50 14.02.2026
Биатлонист Бажин выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества
Биатлонист Бажин выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества
Биатлонист Кирилл Бажин стал победителем гонки с общего старта на пятом этапе Кубка Содружества в Сочи. РИА Новости Спорт, 14.02.2026
2026
Биатлонист Бажин выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Биатлонист Кирилл Бажин стал победителем гонки с общего старта на пятом этапе Кубка Содружества в Сочи.
Бажин преодолел дистанцию 15 км за 41 минуту 45,6 секунды и допустил два промаха на четырех огневых рубежах. Второе место занял Карим Халили (отставание - 37,8 секунды ; 1 промах). Третьим финишировал Эдуард Латыпов (42,5; 2).
Позднее в субботу пройдет женский масс-старт на 12,5 км. Этап в Сочи завершится 15 февраля.
