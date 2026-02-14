https://ria.ru/20260214/khokkey-2074409147.html
Хоккеисты устроили массовую драку во время матча в Липецке
Хоккеисты устроили массовую драку во время матча в Липецке - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Хоккеисты устроили массовую драку во время матча в Липецке
Хоккеисты липецкого "Динамо" и курского "Сокола" 2010 года рождения устроили массовую драку после завершения матча на первенстве Центрального федерального... РИА Новости Спорт, 14.02.2026
2026-02-14T17:48:00+03:00
2026-02-14T17:48:00+03:00
2026-02-14T18:49:00+03:00
хоккей
спорт
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/80831/08/808310883_0:37:2200:1275_1920x0_80_0_0_f46c1038ea78bf08cf821a1c1b515919.jpg
https://ria.ru/20260111/khokkey-2067227463.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/80831/08/808310883_226:0:1975:1312_1920x0_80_0_0_1ad73fc5fceabf163ddbb3934b3d7f47.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, вокруг спорта
Хоккей, Спорт, Вокруг спорта
Хоккеисты устроили массовую драку во время матча в Липецке
Хоккеисты 2010 года рождения устроили драку после матча на первенстве ЦФО
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Хоккеисты липецкого "Динамо" и курского "Сокола" 2010 года рождения устроили массовую драку после завершения матча на первенстве Центрального федерального округа (ЦФО).
Встреча между командами прошла в пятницу в Липецке и завершилась победой курских хоккеистов в овертайме со счетом 3:2. После завершения встречи обе команды выехали на лед, выстроились друг напротив друга, а капитаны клубов направились к арбитрам встречи для рукопожатий.
Когда команды начали уходить со льда, один из хоккеистов "Сокола" подъехал к команде соперника, после чего началась небольшая потасовка, которую арбитрам встречи удалось прекратить.
Во время остановки первой стычки между хоккеистами, другой игрок курской команды также подъехал к хоккеистам "Липецка", после чего началась стычка, которая переросла в массовую драку. На льду оказались все игроки обеих команд, которые начали драться друг с другом. В концовке потасовки в драке также сошлись вратари "Сокола" и "Динамо".
В протоколе после встречи штрафами до конца игры были наказаны пять хоккеистов "Динамо" и пять игроков "Сокола". Также отмечается, что зачинщиком драки значится защитник "Динамо" Ярослав Наливкин.