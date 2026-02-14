Рейтинг@Mail.ru
Хоккеисты устроили массовую драку во время матча в Липецке
17:48 14.02.2026 (обновлено: 18:49 14.02.2026)
Хоккеисты устроили массовую драку во время матча в Липецке
14.02.2026
Хоккеисты устроили массовую драку во время матча в Липецке
Хоккеисты липецкого "Динамо" и курского "Сокола" 2010 года рождения устроили массовую драку после завершения матча на первенстве Центрального федерального... РИА Новости Спорт, 14.02.2026
спорт, вокруг спорта
Хоккей, Спорт, Вокруг спорта
Хоккеисты устроили массовую драку во время матча в Липецке

Хоккеисты 2010 года рождения устроили драку после матча на первенстве ЦФО

Хоккей
Хоккей. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Хоккеисты липецкого "Динамо" и курского "Сокола" 2010 года рождения устроили массовую драку после завершения матча на первенстве Центрального федерального округа (ЦФО).
Встреча между командами прошла в пятницу в Липецке и завершилась победой курских хоккеистов в овертайме со счетом 3:2. После завершения встречи обе команды выехали на лед, выстроились друг напротив друга, а капитаны клубов направились к арбитрам встречи для рукопожатий.
Когда команды начали уходить со льда, один из хоккеистов "Сокола" подъехал к команде соперника, после чего началась небольшая потасовка, которую арбитрам встречи удалось прекратить.
Во время остановки первой стычки между хоккеистами, другой игрок курской команды также подъехал к хоккеистам "Липецка", после чего началась стычка, которая переросла в массовую драку. На льду оказались все игроки обеих команд, которые начали драться друг с другом. В концовке потасовки в драке также сошлись вратари "Сокола" и "Динамо".
В протоколе после встречи штрафами до конца игры были наказаны пять хоккеистов "Динамо" и пять игроков "Сокола". Также отмечается, что зачинщиком драки значится защитник "Динамо" Ярослав Наливкин.
Хоккей - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Дети устроили массовую драку на льду в перерыве матча АХЛ
11 января, 14:19
 
Матч-центр
 
