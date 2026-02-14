https://ria.ru/20260214/kerling-2074346989.html
Тренер сборной Швеции по керлингу обвинил канадцев в жульничестве на ОИ
Тренер сборной Швеции по керлингу обвинил канадцев в жульничестве на ОИ - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Тренер сборной Швеции по керлингу обвинил канадцев в жульничестве на ОИ
Главный тренер мужской сборной Швеции по керлингу Фредрик Линдберг обвинил канадцев в жульничестве во время матча группового этапа на зимних Олимпийских играх... РИА Новости Спорт, 14.02.2026
спорт
швеция
керлинг
зимние олимпийские игры 2026
швеция
Тренер сборной Швеции по керлингу обвинил канадцев в жульничестве на ОИ
Тренер сборной Швеции по керлингу Линдберг обвинил канадцев в жульничестве на ОИ
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Главный тренер мужской сборной Швеции по керлингу Фредрик Линдберг обвинил канадцев в жульничестве во время матча группового этапа на зимних Олимпийских играх 2026 года.
Шведы в пятницу проиграли канадцам в матче со счетом 6-8. После игры шведские СМИ представили доказательства того, что канадцы во время матча повторно касались камней, однако судьи проигнорировали нарушения.
"Мы знаем, что они делают, и видели это раньше. Мы знаем, что есть определенные игроки, которые так поступают. Мы могли бы назвать имена игроков, если бы захотели. Но на самом деле мы не очень заинтересованы в этом. Мы пытались работать над тем, чтобы в World Curling занялись этим вопросом, но в крупных организациях все идет медленно, и нам не удается добиться тех изменений, которые мы хотим видеть, - чтобы судьи выходили и наказывали за важные нарушения правил", - цитирует Линдберга Aftonbladet.
Шведский керлингист Оскар Эрикссон предположил, что судья не знал правил. "Главный судья не знал правил, и нам пришлось их поправлять. А потом судьи побоялись что-либо предпринять", - сказал он.
Шведы являются действующими олимпийскими чемпионами. Текущий турнир они начали с трех поражений подряд.