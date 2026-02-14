Рейтинг@Mail.ru
Тренер сборной Швеции по керлингу обвинил канадцев в жульничестве на ОИ - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
09:23 14.02.2026
Тренер сборной Швеции по керлингу обвинил канадцев в жульничестве на ОИ
Тренер сборной Швеции по керлингу обвинил канадцев в жульничестве на ОИ - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Тренер сборной Швеции по керлингу обвинил канадцев в жульничестве на ОИ
Главный тренер мужской сборной Швеции по керлингу Фредрик Линдберг обвинил канадцев в жульничестве во время матча группового этапа на зимних Олимпийских играх... РИА Новости Спорт, 14.02.2026
спорт
швеция
керлинг
зимние олимпийские игры 2026
швеция
спорт, швеция, керлинг, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Швеция, Керлинг, Зимние Олимпийские игры 2026
Тренер сборной Швеции по керлингу обвинил канадцев в жульничестве на ОИ

Тренер сборной Швеции по керлингу Линдберг обвинил канадцев в жульничестве на ОИ

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Главный тренер мужской сборной Швеции по керлингу Фредрик Линдберг обвинил канадцев в жульничестве во время матча группового этапа на зимних Олимпийских играх 2026 года.
Шведы в пятницу проиграли канадцам в матче со счетом 6-8. После игры шведские СМИ представили доказательства того, что канадцы во время матча повторно касались камней, однако судьи проигнорировали нарушения.
"Мы знаем, что они делают, и видели это раньше. Мы знаем, что есть определенные игроки, которые так поступают. Мы могли бы назвать имена игроков, если бы захотели. Но на самом деле мы не очень заинтересованы в этом. Мы пытались работать над тем, чтобы в World Curling занялись этим вопросом, но в крупных организациях все идет медленно, и нам не удается добиться тех изменений, которые мы хотим видеть, - чтобы судьи выходили и наказывали за важные нарушения правил", - цитирует Линдберга Aftonbladet.
Шведский керлингист Оскар Эрикссон предположил, что судья не знал правил. "Главный судья не знал правил, и нам пришлось их поправлять. А потом судьи побоялись что-либо предпринять", - сказал он.
Шведы являются действующими олимпийскими чемпионами. Текущий турнир они начали с трех поражений подряд.
СпортШвецияКерлингЗимние Олимпийские игры 2026
 
Заголовок открываемого материала