09:46 14.02.2026 (обновлено: 09:57 14.02.2026)
Свищев высказался об антироссийском призыве Шевченко к Инфантино
Маловероятно, что на президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино повлияет политический призыв главы Украинской ассоциации футбола (УАФ)... РИА Новости Спорт, 14.02.2026
спорт, джанни инфантино, дмитрий свищев, международная федерация футбола (фифа), госдума рф, союз европейских футбольных ассоциаций (уефа), андрей шевченко (футбол)
Спорт, Джанни Инфантино, Дмитрий Свищев, Международная федерация футбола (ФИФА), Госдума РФ, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Андрей Шевченко (футбол)
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Маловероятно, что на президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино повлияет политический призыв главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Шевченко сохранить отстранение российских команд от участия в турнирах, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.
Ранее Инфантино заявил, что ФИФА обязана рассмотреть вопрос снятия бана с российских команд, и отметил его бесполезность. УАФ в четверг сообщила о встрече Шевченко с Инфантино, на которой украинец попросил главу ФИФА отказаться допускать российские клубы и сборные к международным соревнованиям.
Джанни Инфантино - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
На Украине запаниковали после заявления Инфантино по отстранению россиян
2 февраля, 20:24
«
"Инфантино ранее неоднократно заявлял о возможности допуска наших спортсменов, в том числе и молодых. Эта эпопея длится уже два-три года, но воз и ныне там. Я в последних его словах увидел какую-то надежду, но от разговоров до дела пока так и не дошло. А Шевченко ведь поехал не сам, его послали и снабдили специальной речью и, возможно, какими-то фотоматериалами об ужасах войны. Так же традиционно действуют и украинские федерации по различным видам спорта, которые выступают с заготовленными не ими, а политическими ведомствами Украины материалами. И они отрабатывают ту политическую задачу, которую им ставит руководство страны. К сожалению, спортивные организации Украины не принадлежат сами себе, они четко выполняют ту политическую задачу, которую им ставят хозяева", - сказал Свищев.
«
"Андрей Шевченко был прекрасным футболистом, и многие в России его до сих пор любят и уважают. И очень обидно, что он поддается на провокации политиков. Маловероятно, что Шевченко этой встречей может повлиять на те правильные и объективные слова, которые сказал Инфантино. В том числе и о том, что спортсмены не могут отвечать за действия руководства своих стран. А Инфантино и ФИФА ведь отвечают за развитие футбола во всем мире", - добавил собеседник агентства.
В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Русского фигуриста засудили по понятиям: кто не пустил Гуменника к медали
02:00
 
Спорт, Джанни Инфантино, Дмитрий Свищев, Международная федерация футбола (ФИФА), Госдума РФ, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Андрей Шевченко (футбол)
 
