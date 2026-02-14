Свищев высказался об антироссийском призыве Шевченко к Инфантино

МОСКВА, 14 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Маловероятно, что на президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино повлияет политический призыв главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Шевченко сохранить отстранение российских команд от участия в турнирах, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.
"Инфантино ранее неоднократно заявлял о возможности допуска наших спортсменов, в том числе и молодых. Эта эпопея длится уже два-три года, но воз и ныне там. Я в последних его словах увидел какую-то надежду, но от разговоров до дела пока так и не дошло. А Шевченко ведь поехал не сам, его послали и снабдили специальной речью и, возможно, какими-то фотоматериалами об ужасах войны. Так же традиционно действуют и украинские федерации по различным видам спорта, которые выступают с заготовленными не ими, а политическими ведомствами Украины материалами. И они отрабатывают ту политическую задачу, которую им ставит руководство страны. К сожалению, спортивные организации Украины не принадлежат сами себе, они четко выполняют ту политическую задачу, которую им ставят хозяева", - сказал Свищев.
"Андрей Шевченко был прекрасным футболистом, и многие в России его до сих пор любят и уважают. И очень обидно, что он поддается на провокации политиков. Маловероятно, что Шевченко этой встречей может повлиять на те правильные и объективные слова, которые сказал Инфантино. В том числе и о том, что спортсмены не могут отвечать за действия руководства своих стран. А Инфантино и ФИФА ведь отвечают за развитие футбола во всем мире", - добавил собеседник агентства.
В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.