Свищев высказался об антироссийском призыве Шевченко к Инфантино

МОСКВА, 14 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Маловероятно, что на президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино повлияет политический призыв главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Шевченко сохранить отстранение российских команд от участия в турнирах, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.