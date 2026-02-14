Рейтинг@Mail.ru
Убрал злого украинца одним жестом: Гуменник красиво шокировал публику
Фигурное катание/коньки
Фигурное катание
 
18:35 14.02.2026
Убрал злого украинца одним жестом: Гуменник красиво шокировал публику
Убрал злого украинца одним жестом: Гуменник красиво шокировал публику - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Убрал злого украинца одним жестом: Гуменник красиво шокировал публику
Петр Гуменник проявил себя на Олимпиаде не только замечательным атлетом. РИА Новости Спорт рассказывает, как российский фигурист парировал одну провокацию за... РИА Новости Спорт, 14.02.2026
фигурное катание
пётр гуменник
зимние олимпийские игры 2026
авторы риа новости спорт
пётр гуменник, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Пётр Гуменник, Зимние Олимпийские игры 2026, Авторы РИА Новости Спорт
Убрал злого украинца одним жестом: Гуменник красиво шокировал публику

Украинский фигурист объяснил свой провал на Олимпиаде прокатом после Гуменника

© Getty Images / Jamie SquireПетр Гуменник
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© Getty Images / Jamie Squire
Влад Жуков
Влад Жуков
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Петр Гуменник проявил себя на Олимпиаде не только замечательным атлетом. РИА Новости Спорт рассказывает, как российский фигурист парировал одну провокацию за другой.

Бесполезные скандалы

У Гуменника была масса поводов расклеиться. Наше мужское одиночное катание в принципе в последние лет десять частенько этим и занималось, а как только пошли положительные сдвиги — бан, занавес, отсутствие рейтинга. Будто бы все условия были созданы, чтобы у него в Милане ничего не получилось.
Тем ценнее, что Петр представил себя и нашу школу фигурного катания очень достойно. Скандал с заменой музыки почти наверняка сказался на его настрое, но что мы видим? Ни одного возмущенного комментария, никаких истерик. И он, и его тренер Вероника Дайнеко — предельно доброжелательны и полны оптимизма. Вероятно, отчасти масочного, но даже если и так — легко, что ли, держать лицо, когда почву из-под ног выбивают в день вылета?
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПетр Гуменник и Вероника Дайнеко
Петр Гуменник и Вероника Дайнеко - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Петр Гуменник и Вероника Дайнеко
Но Петр достойно принял этот удар, ни словом не обмолвился о том, какие правообладатели нехорошие люди. Да, бывает. Да, думал катать то-то и то-то, но не получилось — нашли замену, все хорошо. Прокат слепленной, по сути, наспех короткой программы в этих условиях не мог быть идеальным — и все-таки он был достойным. Достаточным для того, чтобы "откопаться" в произвольной, если другие дадут шанс.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Кто отнял у русского фигуриста медаль Олимпиады? Называем имена палачей
Вчера, 13:57

"Неприятно соревноваться с такими..."

В микст-зоне после первого дня к нему обращались иностранные журналисты, и он без проблем говорил с ними на английском. Вопросы звучат самые разные — от нормальных до таких, с нотками провокации. Например, один из них спросил, каково мнение Петра насчет слов украинского фигуриста Кирилла Марсака, днем ранее сказавшего, что ему "неприятно соревноваться с такими людьми", говоря про нашего атлета. Петр был спокоен: главное — участие в Олимпиаде, а все остальное не имеет большого значения. Умение лавировать между каплями дождя, не упасть в грязь лицом и в то же время держать спортивную планку по-настоящему дорогого стоит.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПетр Гуменник
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Петр Гуменник
Кстати, о спорте. В произвольной он выступил значительно лучше, чем в короткой — кроме одного потерянного оборота на каскаде тройной лутц — тройной риттбергер и вспомнить-то толком нечего. Техпанель поставила ему недокруты на нескольких прыжках, но пусть это останется на их совести. В любом случае Петр, даже после всех вычетов, получил более 100 баллов за технику и всерьез вмешался в борьбу за медали. По итогу, к сожалению, не вышло — и есть мысль, что причиной тому стали как раз-таки аномально низкие оценки некоторых арбитров.
Но сам Гуменник был хладнокровен. После проката посидел в "гринруме" в статусе лидера — и даже встретил там Марсака, который катался следом за ним. У Кирилла прокат не получился, и Петра с лидерского "трона" он не сместил. Когда тот проходил мимо, Петр в знак уважения ему поаплодировал. Марсак же молча проследовал мимо с опущенной головой.
© Getty Images / Jamie SquireФигурист Кирилл Марсак
Фигурист Кирилл Марсак - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© Getty Images / Jamie Squire
Фигурист Кирилл Марсак
В общении с журналистами Петр снова был выдержан. Никакой критики судей, хотя, возможно, она и была бы тут отчасти уместна. Только уверенность в себе и благодарность за поддержку.
«
"Доволен, прокат шел легко, все получалось, — сказал он в эфире Okko. — Не знаю, что можно было сделать лучше. Тройной риттбергер можно было сделать, но сделал надежный, уверенный двойной, что даже и не хуже. Я думал, что будет забавно, если что-то не так сделаю. Вспомнил, как продумывал перед прокатом ситуацию: а что, если я все сделаю и на последнем упаду? Решил делать максимально уверенный тройной лутц и, когда приземлился на риттбергер, решил, что рисковать не буду. Чистый прокат дорогого стоит. Поддержка была феноменальная. Меня поддерживали больше всех других спортсменов, мне кажется. Когда я услышал, мне стало спокойно, пришла уверенность, это меня очень зарядило это на прокат. Спасибо болельщикам".
А после окончания соревнований поехал гулять по городу… на метро. Обычный парень Петр Гуменник, "дружелюбный сосед", как его в шутку называют фанаты на баннерах — только что он чуть не завоевал медаль Олимпиады, а теперь фотографируется с фанатами в переходе. И в этом всем определенно был свой шарм. Близость к людям, стрессоустойчивость, сила духа и красота катания — именно таким запомнят Петра Гуменника на этой Олимпиаде.
И, пожалуй, это не менее ценно, чем призовое место.
Илья Малинин - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Крах американского гения: кто виноват в срыве Ильи Малинина на Олимпиаде
Вчера, 03:03
 
Фигурное катаниеПётр ГуменникЗимние Олимпийские игры 2026Авторы РИА Новости Спорт
 
