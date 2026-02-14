Кто отнял у русского фигуриста медаль Олимпиады? Называем имена палачей

Петр Гуменник должен быть на пьедестале Олимпиады — так утверждают маститые специалисты нашего фигурного катания. РИА Новости Спорт рассказывает, кто лишил нашего спортсмена этой возможности, и называет их имена.

Куда жаловаться?

И все-таки фигурному катанию необходимы протесты. Не те отписки, что есть сейчас — "на математическую ошибку, никаких оспариваний результатов". Ну что это вообще? А если ты видишь, что прыжок чистый, но за него лепят минус — что надо сделать? Улыбнуться, утереться, всех поблагодарить и тихонечко, на цыпочках, поплестись к выходу, не нарушая магии чужого праздника жизни?

Все-таки правы были американские танцоры Мэдисон Чок/Эван Бейтс после проигранного личного турнира Олимпиады в Милане — работу судей можно и нужно оценивать, хоть в фигурном катании это и полное табу. Несмотря даже на то, что в их поражении от французов Лоранс Фурнье-Бодри/Гийома Сизерона можно при желании увидеть что-то объективное, чего бы не дать спортсменам и тренерам хотя бы теоретическую возможно задать вопрос — а почему? А вот здесь точно все правильно? А вот тут?

Конечно, подобная возможность после победы в Италии точно не нужна Сизерону. Хотя по ходу текущего сезона он высказывался в схожей манере, когда его паре нещадно рубили уровни на других турнирах. Возможно, тот Гийом поддержал бы нынешнюю Мэдисон, а вот нынешний… И тем не менее проблема существует — и с каждым стартом все новые и новые спортсмены ощущают это на собственном примере.

В этот раз участь дошла и до нас. Петр Гуменник выкатал сложнейшую произвольную программу с пятью четверными. Да, возможно, не на разрыв аорты, но старательно и все ж таки с настроением. Заявка сложнее в этот вечер была только у одного человека — американца Ильи Малинина. Но даже у него, абсолютного технического гения, в итоге случился коллапс.

А Гуменник — справился. Вот только в протоколах этого практически не видно. Техническая панель поставила ему целых три недокрута в четверть оборота (не уменьшает базовую стоимость прыжка и даже не обязывает минусовать его по шкале качества исполнения) и один конкретный недокрут в "галку". Все это крайне спорно само по себе, кроме, разве что, тройного акселя, где все видно невооруженным взглядом.

Но давайте прямо — разве была необходимость прямо-таки минусовать элементы за эти четверти оборота? Правила, если уж на то пошло, не предписывают судьям этого — они лишь ограничивают планку плюсов до +2. Чтобы получить минус, недокрут в четверть должен быть четко заметен глазу и повлиять на качество элемента визуально.

Приняли за залетного школьника

Разве мы видим нечто подобное в произвольной программе Гуменника? Он проехал ее от и до, ошибившись явно лишь на заключительном каскаде тройной лутц-тройной риттбергер (последний прыжок — лишь в два оборота), но нахватался минусов, как какой-то залетный школьник.

И да, технически мы и смотримся на этой Олимпиаде именно такими — без рейтинга, без своих судей, без федерации. Но этот фактор должен был сильнее всего ударить по короткой программе, где Петр выходил под первым стартовым номером.

В произвольной же, где он начинал из предпоследней разминки, ожидалась чуть более благоприятная обстановка. По компонентам, к слову говоря, планку не уронили — 80,65 балла, примерно столько же было полгода назад в Пекине на олимпийском отборе. Правда, в Китае наш фигурист произвольную не выкатал, а здесь… Но компоненты — вещь субъективная, отстанем от них. А вот отметки за технику — очень даже объективные. По ним критерии есть, причем относительно четко прописанные.

Или, например, когда баллы отдельных судей расходятся с остальными на километр — разве это не повод хотя бы подать голос? А ведь у Петра было и такое. И снова в деле итальянская судья Тициана Моранди и ее канадская коллега Леанна Кэрон, уже отличившиеся в короткой программе аномально низкими оценками для нашего фигуриста. В произвольной они себе не изменили — согласно подсчету баллов Моранди (178,18), Гуменник должен был стать седьмым по произвольной (а стал четвертым), на 9 с лишним баллов проиграв полностью развалившему произвольную программу японцу Юме Кагияме.

Примерно так же считает и Кэрон, только Гуменник удостоился от нее места на две строчки выше. По баллам, впрочем, все так же печально — 180,03. И что самое интересное, по мнению итальянки и канадки, Петр с пятью четверными (даже, бог с ним, пусть будут в протоколе эти недокруты) проиграл южнокорейцу Чха Чжун Хвану, хотя тот в произвольной справился лишь с одним ультра-си.

Казалось бы, ну бывают в жизни огорчения, где ж тут повод для споров? А он вот в чем — дело в том, что Гуменник, сам того, возможно, не желая, по ходу дела стал важным соперником для надежд сборных Италии и Канады — Даниэля Грассля и Стивена Гоголева. Если бы Петр чуть чище откатал короткую, он обходил бы как минимум второго, а с первым шел бы ноздря в ноздрю. Но даже с ошибками его позиции перед произвольной (Петр, что очень важно, катался в ней перед Даниэлем и Стивеном) выглядели очень конкурентными.

Что в таких случаях делает каждый уважающий себя патриот? Правильно, берется за ножницы. Тут убрать, там занизить, здесь придумать обоснования для минуса за хороший прыжок, охапка дров — и пьедестал для любимца готов. Ну, или как минимум место повыше соперника.

С Гоголевым, кстати, трюк сработал. Да, аномально низкие оценки Моранди в итоге были отброшены (по правилам, самая высокая и самая низкая оценка из протокола исключаются для баланса), но ведь чуть более высокие, но все еще до крайности суровые баллы Кэрон остались. В итоге канадец стал пятым, обойдя Гуменника чуть более, чем на пару баллов. И есть ощущение, что их можно поискать как раз-таки в интересных судейских оценках.

Впрочем, в крайность впадать тоже не будем. Петр, безусловно, молодец, но кое-какие точки личного роста у него были. И это, кстати, хорошо — получается, даже несмотря на тотальную несправедливость, наш фигурист-одиночник был готов биться не просто за топ-6 (хотя и это уже очень и очень круто, со времен Евгения Плющенко в Ванкувере-2010 мы так высоко не забирались), а за медаль. Обрастет опытом, обретет еще больше уверенности — и держись, мир.