Судьи отняли медаль у Гуменника: разбор проката и оценок фигуриста на Олимпиаде
Фигурное катание
 
13:57 14.02.2026 (обновлено: 18:40 14.02.2026)
Кто отнял у русского фигуриста медаль Олимпиады? Называем имена палачей
Судьи отняли медаль у Гуменника: разбор проката и оценок фигуриста на Олимпиаде
Кто отнял у русского фигуриста медаль Олимпиады? Называем имена палачей
Петр Гуменник должен быть на пьедестале Олимпиады — так утверждают маститые специалисты нашего фигурного катания. РИА Новости Спорт рассказывает, кто лишил... РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Влад Жуков
Влад Жуков
спорт, пётр гуменник, гийом сизерон, мэдисон чок, зимние олимпийские игры 2026, авторы риа новости спорт
Фигурное катание, Спорт, Пётр Гуменник, Гийом Сизерон, Мэдисон Чок, Зимние Олимпийские игры 2026, Авторы РИА Новости Спорт
Кто отнял у русского фигуриста медаль Олимпиады? Называем имена палачей

Петр Гуменник занял шестое место на Олимпиаде-2026 в фигурном катании

Петр Гуменник
Влад Жуков
Влад Жуков
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Петр Гуменник должен быть на пьедестале Олимпиады — так утверждают маститые специалисты нашего фигурного катания. РИА Новости Спорт рассказывает, кто лишил нашего спортсмена этой возможности, и называет их имена.

Куда жаловаться?

И все-таки фигурному катанию необходимы протесты. Не те отписки, что есть сейчас — "на математическую ошибку, никаких оспариваний результатов". Ну что это вообще? А если ты видишь, что прыжок чистый, но за него лепят минус — что надо сделать? Улыбнуться, утереться, всех поблагодарить и тихонечко, на цыпочках, поплестись к выходу, не нарушая магии чужого праздника жизни?
Все-таки правы были американские танцоры Мэдисон Чок/Эван Бейтс после проигранного личного турнира Олимпиады в Милане — работу судей можно и нужно оценивать, хоть в фигурном катании это и полное табу. Несмотря даже на то, что в их поражении от французов Лоранс Фурнье-Бодри/Гийома Сизерона можно при желании увидеть что-то объективное, чего бы не дать спортсменам и тренерам хотя бы теоретическую возможно задать вопрос — а почему? А вот здесь точно все правильно? А вот тут?
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Русского фигуриста засудили по понятиям: кто не пустил Гуменника к медали
Вчера, 02:00
Конечно, подобная возможность после победы в Италии точно не нужна Сизерону. Хотя по ходу текущего сезона он высказывался в схожей манере, когда его паре нещадно рубили уровни на других турнирах. Возможно, тот Гийом поддержал бы нынешнюю Мэдисон, а вот нынешний… И тем не менее проблема существует — и с каждым стартом все новые и новые спортсмены ощущают это на собственном примере.
В этот раз участь дошла и до нас. Петр Гуменник выкатал сложнейшую произвольную программу с пятью четверными. Да, возможно, не на разрыв аорты, но старательно и все ж таки с настроением. Заявка сложнее в этот вечер была только у одного человека — американца Ильи Малинина. Но даже у него, абсолютного технического гения, в итоге случился коллапс.
Даниил Глейхенгауз - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Глейхенгауз разнес судей, поставивших Гуменника на шестое место
Вчера, 01:51
А Гуменник — справился. Вот только в протоколах этого практически не видно. Техническая панель поставила ему целых три недокрута в четверть оборота (не уменьшает базовую стоимость прыжка и даже не обязывает минусовать его по шкале качества исполнения) и один конкретный недокрут в "галку". Все это крайне спорно само по себе, кроме, разве что, тройного акселя, где все видно невооруженным взглядом.
Но давайте прямо — разве была необходимость прямо-таки минусовать элементы за эти четверти оборота? Правила, если уж на то пошло, не предписывают судьям этого — они лишь ограничивают планку плюсов до +2. Чтобы получить минус, недокрут в четверть должен быть четко заметен глазу и повлиять на качество элемента визуально.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкОИ-2026.Фигурное катание.Мужчины.Произвольная программа
ОИ-2026.Фигурное катание.Мужчины.Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
ОИ-2026.Фигурное катание.Мужчины.Произвольная программа

Приняли за залетного школьника

Разве мы видим нечто подобное в произвольной программе Гуменника? Он проехал ее от и до, ошибившись явно лишь на заключительном каскаде тройной лутц-тройной риттбергер (последний прыжок — лишь в два оборота), но нахватался минусов, как какой-то залетный школьник.
И да, технически мы и смотримся на этой Олимпиаде именно такими — без рейтинга, без своих судей, без федерации. Но этот фактор должен был сильнее всего ударить по короткой программе, где Петр выходил под первым стартовым номером.
В произвольной же, где он начинал из предпоследней разминки, ожидалась чуть более благоприятная обстановка. По компонентам, к слову говоря, планку не уронили — 80,65 балла, примерно столько же было полгода назад в Пекине на олимпийском отборе. Правда, в Китае наш фигурист произвольную не выкатал, а здесь… Но компоненты — вещь субъективная, отстанем от них. А вот отметки за технику — очень даже объективные. По ним критерии есть, причем относительно четко прописанные.
ОИ-2026.Фигурное катание, выступление Петра Гуменника - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Мишин согласился с Глейхенгаузом, сказавшим, что Гуменник достоин медали ОИ
Вчера, 11:42
Или, например, когда баллы отдельных судей расходятся с остальными на километр — разве это не повод хотя бы подать голос? А ведь у Петра было и такое. И снова в деле итальянская судья Тициана Моранди и ее канадская коллега Леанна Кэрон, уже отличившиеся в короткой программе аномально низкими оценками для нашего фигуриста. В произвольной они себе не изменили — согласно подсчету баллов Моранди (178,18), Гуменник должен был стать седьмым по произвольной (а стал четвертым), на 9 с лишним баллов проиграв полностью развалившему произвольную программу японцу Юме Кагияме.
Примерно так же считает и Кэрон, только Гуменник удостоился от нее места на две строчки выше. По баллам, впрочем, все так же печально — 180,03. И что самое интересное, по мнению итальянки и канадки, Петр с пятью четверными (даже, бог с ним, пусть будут в протоколе эти недокруты) проиграл южнокорейцу Чха Чжун Хвану, хотя тот в произвольной справился лишь с одним ультра-си.
Депутат Государственной Думы РФ Ирина Роднина - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Гуменник мощно вернул миру российское фигурное катание, заявила Роднина
Вчера, 12:52
Казалось бы, ну бывают в жизни огорчения, где ж тут повод для споров? А он вот в чем — дело в том, что Гуменник, сам того, возможно, не желая, по ходу дела стал важным соперником для надежд сборных Италии и Канады — Даниэля Грассля и Стивена Гоголева. Если бы Петр чуть чище откатал короткую, он обходил бы как минимум второго, а с первым шел бы ноздря в ноздрю. Но даже с ошибками его позиции перед произвольной (Петр, что очень важно, катался в ней перед Даниэлем и Стивеном) выглядели очень конкурентными.
Что в таких случаях делает каждый уважающий себя патриот? Правильно, берется за ножницы. Тут убрать, там занизить, здесь придумать обоснования для минуса за хороший прыжок, охапка дров — и пьедестал для любимца готов. Ну, или как минимум место повыше соперника.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
"Как боженька": Железняков прокомментировал прокат Гуменника на Олимпиаде
Вчера, 11:46
С Гоголевым, кстати, трюк сработал. Да, аномально низкие оценки Моранди в итоге были отброшены (по правилам, самая высокая и самая низкая оценка из протокола исключаются для баланса), но ведь чуть более высокие, но все еще до крайности суровые баллы Кэрон остались. В итоге канадец стал пятым, обойдя Гуменника чуть более, чем на пару баллов. И есть ощущение, что их можно поискать как раз-таки в интересных судейских оценках.
Впрочем, в крайность впадать тоже не будем. Петр, безусловно, молодец, но кое-какие точки личного роста у него были. И это, кстати, хорошо — получается, даже несмотря на тотальную несправедливость, наш фигурист-одиночник был готов биться не просто за топ-6 (хотя и это уже очень и очень круто, со времен Евгения Плющенко в Ванкувере-2010 мы так высоко не забирались), а за медаль. Обрастет опытом, обретет еще больше уверенности — и держись, мир.
И все-таки обидно, когда судьбу четырехлетия решают люди, у которых мог в теории быть какой-то свой интерес. И еще обиднее, что по нынешним правилам с этим совершенно ничего нельзя сделать.
Михаил Шайдоров - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Мегасенсация в фигурном катании: русский тренер привел Казахстан к золоту
Вчера, 02:55
 
Фигурное катание
 
