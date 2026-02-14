https://ria.ru/20260214/futbol-2074422355.html
"Локомотив" победил "Пюник" на сборах, Куликов забил бывшему клубу
"Локомотив" победил "Пюник" на сборах, Куликов забил бывшему клубу - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
"Локомотив" победил "Пюник" на сборах, Куликов забил бывшему клубу
Московский футбольный клуб "Локомотив" сыграл вничью с армянским "Пюником" в товарищеском матче в рамках тренировочного сбора. РИА Новости Спорт, 14.02.2026
2026-02-14T19:31:00+03:00
2026-02-14T19:31:00+03:00
2026-02-14T20:16:00+03:00
футбол
спорт
даниил куликов
локомотив (москва)
дмитрий воробьев
нижний новгород
пюник (ереван)
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989429666_20:0:3661:2048_1920x0_80_0_0_0d671868d16513a1e7adbac16ba9c432.jpg
https://ria.ru/20260214/apl-2074389654.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989429666_475:0:3206:2048_1920x0_80_0_0_5ac5a5dca20aa40253880a0f8790427e.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, даниил куликов, локомотив (москва), дмитрий воробьев, нижний новгород, пюник (ереван), российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Даниил Куликов, Локомотив (Москва), Дмитрий Воробьев, Нижний Новгород, Пюник (Ереван), Российская премьер-лига (РПЛ)
"Локомотив" победил "Пюник" на сборах, Куликов забил бывшему клубу
Футболисты "Локомотива" и "Пюника" сыграли вничью в товарищеском матче на сборах