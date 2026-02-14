Рейтинг@Mail.ru
"Локомотив" победил "Пюник" на сборах, Куликов забил бывшему клубу
19:31 14.02.2026 (обновлено: 20:16 14.02.2026)
"Локомотив" победил "Пюник" на сборах, Куликов забил бывшему клубу
"Локомотив" победил "Пюник" на сборах, Куликов забил бывшему клубу
2026-02-14T19:31:00+03:00
2026-02-14T20:16:00+03:00
https://ria.ru/20260214/apl-2074389654.html
"Локомотив" победил "Пюник" на сборах, Куликов забил бывшему клубу

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Московский футбольный клуб "Локомотив" сыграл вничью с армянским "Пюником" в товарищеском матче в рамках тренировочного сбора.
Встреча в Дубае завершилась со счетом 1:1. У российской команды отличился Дмитрий Воробьев (82-я минута). В составе армянского коллектива голом отметился Даниил Куликов (88). Оба мяча были забиты с пенальти. Куликов выступал за "Локомотив" в 2008-2018 годах.
"Локомотив" ушел на зимнюю паузу на третьей позиции в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 37 очков в 18 турах. В первом матче после возобновления чемпионата железнодорожники примут "Нижний Новгород" 28 февраля.
Игор Тудор - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Игора Тудора назначили главным тренером "Тоттенхэма" до конца сезона
Футбол Спорт Даниил Куликов Локомотив (Москва) Дмитрий Воробьев Нижний Новгород Пюник (Ереван) РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
