Гол Модрича в концовке встречи помог "Милану" обыграть "Пизу" в Серии А

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. "Милан" на выезде обыграл "Пизу" в матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в Пизе, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых голы забили Рубен Лофтус-Чик (39-я минута) и Лука Модрич (85). У "Пизы" отличился Фелипе Лойола (71).
13 февраля 2026 • начало в 22:45
Завершен
71’ • Фелипе Лойола
39’ • Рубен Лофтус-Чик
(Zachary Athekame)
85’ • Лука Модрич
(Самуэле Риччи)
На 56-й минуте пенальти не смог реализовать немецкий нападающий Никлас Фюллькруг, который в начале января перешел в "Милан" на правах аренды из английского "Вест Хэма". В компенсированное время с поля был удален полузащитник "Милана" Адриен Рабьо.
"Милан" не проигрывает в Серии А с первого тура, продлив серию без поражений до 24 матчей. "Россонери" идут на втором месте в турнирной таблице чемпионата, набрав 53 очка. "Пиза" (15) располагается на последней, 20-й строчке турнирной таблицы.
В следующем матче Серии А "Милан" 18 февраля примет "Комо", "Пиза" 23 февраля на выезде встретится с "Фиорентиной".