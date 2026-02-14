Рейтинг@Mail.ru
Гол Модрича в концовке встречи помог "Милану" обыграть "Пизу" в Серии А
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:04 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/futbol-2074317893.html
Гол Модрича в концовке встречи помог "Милану" обыграть "Пизу" в Серии А
Гол Модрича в концовке встречи помог "Милану" обыграть "Пизу" в Серии А - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Гол Модрича в концовке встречи помог "Милану" обыграть "Пизу" в Серии А
"Милан" на выезде обыграл "Пизу" в матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 14.02.2026
2026-02-14T01:04:00+03:00
2026-02-14T01:04:00+03:00
футбол
спорт
пиза
лука модрич
рубен лофтус-чик
никлас фюллькруг
милан
пиза
пиза
спорт, пиза, лука модрич, рубен лофтус-чик, никлас фюллькруг, милан, пиза, серия а (чемпионат италии по футболу)
Футбол, Спорт, Пиза, Лука Модрич, Рубен Лофтус-Чик, Никлас Фюллькруг, Милан, Пиза, Серия А (чемпионат Италии по футболу)
Гол Модрича в концовке встречи помог "Милану" обыграть "Пизу" в Серии А

"Милан" обыграл "Пизу" в матче 25-го тура Серии А

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. "Милан" на выезде обыграл "Пизу" в матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в Пизе, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых голы забили Рубен Лофтус-Чик (39-я минута) и Лука Модрич (85). У "Пизы" отличился Фелипе Лойола (71).
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
13 февраля 2026 • начало в 22:45
Завершен
Пиза
1 : 2
Милан
71‎’‎ • Фелипе Лойола
39‎’‎ • Рубен Лофтус-Чик
(Zachary Athekame)
85‎’‎ • Лука Модрич
(Самуэле Риччи)
Календарь Турнирная таблица История встреч
На 56-й минуте пенальти не смог реализовать немецкий нападающий Никлас Фюллькруг, который в начале января перешел в "Милан" на правах аренды из английского "Вест Хэма". В компенсированное время с поля был удален полузащитник "Милана" Адриен Рабьо.
"Милан" не проигрывает в Серии А с первого тура, продлив серию без поражений до 24 матчей. "Россонери" идут на втором месте в турнирной таблице чемпионата, набрав 53 очка. "Пиза" (15) располагается на последней, 20-й строчке турнирной таблицы.
В следующем матче Серии А "Милан" 18 февраля примет "Комо", "Пиза" 23 февраля на выезде встретится с "Фиорентиной".
ФутболСпортПизаЛука МодричРубен Лофтус-ЧикНиклас ФюллькругМиланПизаСерия А (чемпионат Италии по футболу)
 
