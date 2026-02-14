Болельщики бросили Гуменнику на лед шляпу-цилиндр и игрушечных гусей

МИЛАН, 14 фев – РИА Новости. Российские болельщики добросили до льда Milano Ice Skating Arena шляпу-цилиндр для фигуриста Петра Гуменника после завершения его произвольной программы на Зимней Олимпиаде, передает корреспондент РИА Новости.

В пятницу представители фан-клуба фигуриста рассказали РИА Новости, что по традиции намерены подарить спортсмену цилиндр, поскольку его произвольная программа посвящена роману Пушкина "Евгений Онегин".

Гуменник получил цилиндр, который болельщикам удалось добросить до льда, после завершения выступления. Оценок судей он ждал уже в головном уборе. Кроме него, с трибун на лед летели игрушечные гуси, которых болельщики фигуриста считают его талисманом.

Российский фигурист Петр Гуменник чисто исполнил произвольную программу на Олимпийских играх в Италии , набрав 184,49 балла.