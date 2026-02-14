Рейтинг@Mail.ru
Болельщики бросили Гуменнику на лед шляпу-цилиндр и игрушечных гусей
Фигурное катание
Фигурное катание
 
00:13 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/bolelschiki-2074315620.html
Болельщики бросили Гуменнику на лед шляпу-цилиндр и игрушечных гусей
Болельщики бросили Гуменнику на лед шляпу-цилиндр и игрушечных гусей - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Болельщики бросили Гуменнику на лед шляпу-цилиндр и игрушечных гусей
Российские болельщики добросили до льда Milano Ice Skating Arena шляпу-цилиндр для фигуриста Петра Гуменника после завершения его произвольной программы на...
2026-02-14T00:13:00+03:00
2026-02-14T00:13:00+03:00
фигурное катание
спорт
италия
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074313669_0:0:3190:1795_1920x0_80_0_0_13434c19a7e620d923a1505bab13b4e9.jpg
https://ria.ru/20260214/tarasova-2074315031.html
италия
спорт, италия, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Италия, Зимние Олимпийские игры 2026
Болельщики бросили Гуменнику на лед шляпу-цилиндр и игрушечных гусей

Российские болельщики бросили Гуменнику на лед шляпу-цилиндр и игрушечных гусей

Петр Гуменник
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Петр Гуменник. Архивное фото
МИЛАН, 14 фев – РИА Новости. Российские болельщики добросили до льда Milano Ice Skating Arena шляпу-цилиндр для фигуриста Петра Гуменника после завершения его произвольной программы на Зимней Олимпиаде, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу представители фан-клуба фигуриста рассказали РИА Новости, что по традиции намерены подарить спортсмену цилиндр, поскольку его произвольная программа посвящена роману Пушкина "Евгений Онегин".
Гуменник получил цилиндр, который болельщикам удалось добросить до льда, после завершения выступления. Оценок судей он ждал уже в головном уборе. Кроме него, с трибун на лед летели игрушечные гуси, которых болельщики фигуриста считают его талисманом.
Российский фигурист Петр Гуменник чисто исполнил произвольную программу на Олимпийских играх в Италии, набрав 184,49 балла.
Спортсмен выступал под 13-м стартовым номером. Во вторник Гуменник показал 12-й результат в короткой программе, набрав 86,72 балла. По сумме короткой и произвольной программ россиянин набрал 271,21 балла и занимает промежуточное первое место.
Тренер Татьяна Тарасова - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
"Просто браво": Тарасова оценила произвольную программу Гуменника
00:01
 
Фигурное катаниеСпортИталияЗимние Олимпийские игры 2026
 
