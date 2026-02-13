Васильев: украинцам не удастся повлиять на ФИФА

МОСКВА, 13 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино проводит стратегическую политику, и на нее не повлияет призыв главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Шевченко сохранить отстранение российских команд и клубов от участия в турнирах, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.