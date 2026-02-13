Васильев: украинцам не удастся повлиять на ФИФА

МОСКВА, 13 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино проводит стратегическую политику, и на нее не повлияет призыв главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Шевченко сохранить отстранение российских команд и клубов от участия в турнирах, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
«
"Конечно, эти призывы главы Украинской ассоциации футбола никак не повлияют на Инфантино, повлиять на него невозможно. Это ведь стратегические высказывания руководителя ФИФА. А если он будет слушать каждого, кто ему что-то советует, то он никогда в жизни не выработает свою общую стратегическую позицию и не будет ее придерживаться", - сказал Васильев.
"Тем более что Инфантино является системным человеком и отслеживает все, что происходит вокруг. Как, например, решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о незаконном отстранении россиян в различных видах спорта. И он сделает все для того, чтобы избежать такого же решения, которое впоследствии может серьезно обойтись ФИФА в финансовом плане. Ведь эти вердикты CAS позволяют нашим федерациям подавать встречные иски о возмещении утраченной прибыли и так далее. А компенсации могут быть многомиллионные. Так что пусть Шевченко оставит эти слова для себя", - отметил собеседник агентства.
В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.