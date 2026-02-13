https://ria.ru/20260213/tsska-2074288507.html
ЦСКА сделал предложение по трансферу бразильского футболиста, пишут СМИ
ЦСКА сделал предложение по трансферу бразильского футболиста, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
ЦСКА сделал предложение по трансферу бразильского футболиста, пишут СМИ
Московский ЦСКА сделал предложение бразильскому футбольному клубу "Баия" по вингеру Эрику Пульге, сообщает инсайдер Экрем Конур в соцсети Х. РИА Новости Спорт, 13.02.2026
2026-02-13T20:12:00+03:00
2026-02-13T20:12:00+03:00
2026-02-13T20:37:00+03:00
футбол
спорт
пфк цска
баия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/94600/78/946007868_0:277:3149:2048_1920x0_80_0_0_1295739f9e2ac47651c8dcbe3e67fc34.jpg
https://ria.ru/20260211/boselli-2073755447.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/94600/78/946007868_418:0:3149:2048_1920x0_80_0_0_65961ad215f44f5736f16aed43aab2c7.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, пфк цска, баия
Футбол, Спорт, ПФК ЦСКА, Баия
ЦСКА сделал предложение по трансферу бразильского футболиста, пишут СМИ
Журналист Конур: ЦСКА сделал клубу "Баия" предложение по бразильцу Пульге
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости.
Московский ЦСКА сделал предложение бразильскому футбольному клубу "Баия" по вингеру Эрику Пульге, сообщает инсайдер Экрем Конур в соцсети Х
.
По информации источника, ранее москвичи делали первое предложение по трансферу 25-летнего вингера, которое составляло 10 миллионов евро плюс 2 миллиона в виде бонусов, но бразильский клуб отклонил его, посчитав слишком низким.
Сообщается, что ЦСКА
отправил команде второе предложение по игроку в размере 12 млн + 2 млн.
В прошлом сезоне Пульга сыграл за клуб 50 матчей, забив девять голов. Трансферная стоимость бразильца, по версии портала Transfermarkt, оценивается в 11 миллионов евро.