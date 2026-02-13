Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА сделал предложение по трансферу бразильского футболиста, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:12 13.02.2026 (обновлено: 20:37 13.02.2026)
https://ria.ru/20260213/tsska-2074288507.html
ЦСКА сделал предложение по трансферу бразильского футболиста, пишут СМИ
ЦСКА сделал предложение по трансферу бразильского футболиста, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
ЦСКА сделал предложение по трансферу бразильского футболиста, пишут СМИ
Московский ЦСКА сделал предложение бразильскому футбольному клубу "Баия" по вингеру Эрику Пульге, сообщает инсайдер Экрем Конур в соцсети Х. РИА Новости Спорт, 13.02.2026
2026-02-13T20:12:00+03:00
2026-02-13T20:37:00+03:00
футбол
спорт
пфк цска
баия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/94600/78/946007868_0:277:3149:2048_1920x0_80_0_0_1295739f9e2ac47651c8dcbe3e67fc34.jpg
https://ria.ru/20260211/boselli-2073755447.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/94600/78/946007868_418:0:3149:2048_1920x0_80_0_0_65961ad215f44f5736f16aed43aab2c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, пфк цска, баия
Футбол, Спорт, ПФК ЦСКА, Баия
ЦСКА сделал предложение по трансферу бразильского футболиста, пишут СМИ

Журналист Конур: ЦСКА сделал клубу "Баия" предложение по бразильцу Пульге

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Футбольный мяч. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Московский ЦСКА сделал предложение бразильскому футбольному клубу "Баия" по вингеру Эрику Пульге, сообщает инсайдер Экрем Конур в соцсети Х.
По информации источника, ранее москвичи делали первое предложение по трансферу 25-летнего вингера, которое составляло 10 миллионов евро плюс 2 миллиона в виде бонусов, но бразильский клуб отклонил его, посчитав слишком низким.
Сообщается, что ЦСКА отправил команде второе предложение по игроку в размере 12 млн + 2 млн.
В прошлом сезоне Пульга сыграл за клуб 50 матчей, забив девять голов. Трансферная стоимость бразильца, по версии портала Transfermarkt, оценивается в 11 миллионов евро.
Футболист Нижнего Новгорода Хуан Мануэль Боселли - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
В "Нижнем Новгороде" оценили трансфер Боселли в "Краснодар"
11 февраля, 19:40
 
ФутболСпортПФК ЦСКАБаия
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    14.02 15:00
    Барыс
    Лада
  • Хоккей
    14.02 14:10
    Швеция
    Словакия
  • Хоккей
    14.02 14:10
    Германия
    Латвия
  • Футбол
    14.02 16:00
    Эспаньол
    Сельта
  • Хоккей
    14.02 17:30
    Сочи
    Локомотив
  • Футбол
    14.02 17:30
    Вердер
    Бавария
  • Хоккей
    14.02 18:40
    Финляндия
    Италия
  • Футбол
    14.02 19:00
    Марсель
    Страсбур
  • Футбол
    14.02 20:30
    Севилья
    Алавес
  • Футбол
    14.02 23:00
    Реал Мадрид
    Реал Сосьедад
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала