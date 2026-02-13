Рейтинг@Mail.ru
Тарпищев рассказал о встрече с Ковентри
15:01 13.02.2026 (обновлено: 15:29 13.02.2026)
Тарпищев рассказал о встрече с Ковентри
Тарпищев рассказал о встрече с Ковентри
спорт, лозанна, россия, италия, шамиль тарпищев, серджо маттарелла, международный олимпийский комитет (мок), зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Лозанна, Россия, Италия, Шамиль Тарпищев, Серджо Маттарелла, Международный олимпийский комитет (МОК), Зимние Олимпийские игры 2026
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Член Международного олимпийского комитета (МОК) от России Шамиль Тарпищев рассказал, что его встреча с президентом МОК Кирсти Ковентри прошла в очень положительной, дружеской атмосфере.
Тарпищев принимал участие в сессии МОК, проходившей в Милане накануне старта Олимпиады 2026 года. На Играх выступают 13 российских спортсменов.
"Встреча с Кирсти Ковентри у нас состоялась, мы поговорили около 40 минут, обсудили наши дела. Я расцениваю встречу как очень положительную, прошедшую в дружеской атмосфере. Положительную - и в эмоциональном плане, и с пониманием проблематики тех вопросов, которые обсуждались. Мне вообще нравится ее рабочий стиль, как она проводит семинары в современном плане - энергично, эмоционально, имеет подход к людям. Контакт, в принципе, у нас неплохой", - сказал Тарпищев РИА Новости.
"На сессии было высказано общее мнение, что все спортсмены должны участвовать в соревнованиях. Выступали председатели оргкомитетов предстоящих Олимпийских игр, в том числе юношеских. Также доклады представили ряд комиссий по блокам. Следующая сессия планируется к проведению в июне в Лозанне. Все прошло в рабочем порядке, были плодотворные два дня, практически три - с учетом других официальных встреч, где я должен был присутствовать. Атмосфера в отношениях между членами МОК была доброжелательной. Думаю, все идет к тому, что мы везде будем выступать", - отметил Тарпищев.
Президент Федерации тенниса России также встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой в рамках его приема членов МОК.
В МОК надеются на скорейшее возобновление позитивного диалога с Россией
Спорт Лозанна Россия Италия Шамиль Тарпищев Серджо Маттарелла Международный олимпийский комитет (МОК) Зимние Олимпийские игры 2026
 
