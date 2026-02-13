https://ria.ru/20260213/tarpischev-2074185052.html
Тарпищев рассказал о встрече с Ковентри
2026-02-13T15:01:00+03:00
2026-02-13T15:01:00+03:00
2026-02-13T15:29:00+03:00
спорт
лозанна
россия
италия
шамиль тарпищев
серджо маттарелла
международный олимпийский комитет (мок)
зимние олимпийские игры 2026
лозанна
россия
италия
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Член Международного олимпийского комитета (МОК) от России Шамиль Тарпищев рассказал, что его встреча с президентом МОК Кирсти Ковентри прошла в очень положительной, дружеской атмосфере.
Тарпищев принимал участие в сессии МОК, проходившей в Милане накануне старта Олимпиады 2026 года. На Играх выступают 13 российских спортсменов.
"Встреча с Кирсти Ковентри у нас состоялась, мы поговорили около 40 минут, обсудили наши дела. Я расцениваю встречу как очень положительную, прошедшую в дружеской атмосфере. Положительную - и в эмоциональном плане, и с пониманием проблематики тех вопросов, которые обсуждались. Мне вообще нравится ее рабочий стиль, как она проводит семинары в современном плане - энергично, эмоционально, имеет подход к людям. Контакт, в принципе, у нас неплохой", - сказал Тарпищев РИА Новости.
"На сессии было высказано общее мнение, что все спортсмены должны участвовать в соревнованиях. Выступали председатели оргкомитетов предстоящих Олимпийских игр, в том числе юношеских. Также доклады представили ряд комиссий по блокам. Следующая сессия планируется к проведению в июне в Лозанне
. Все прошло в рабочем порядке, были плодотворные два дня, практически три - с учетом других официальных встреч, где я должен был присутствовать. Атмосфера в отношениях между членами МОК
была доброжелательной. Думаю, все идет к тому, что мы везде будем выступать", - отметил Тарпищев
.
Президент Федерации тенниса России
также встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой
в рамках его приема членов МОК.