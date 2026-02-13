Тарпищев рассказал о встрече с Ковентри

"Встреча с Кирсти Ковентри у нас состоялась, мы поговорили около 40 минут, обсудили наши дела. Я расцениваю встречу как очень положительную, прошедшую в дружеской атмосфере. Положительную - и в эмоциональном плане, и с пониманием проблематики тех вопросов, которые обсуждались. Мне вообще нравится ее рабочий стиль, как она проводит семинары в современном плане - энергично, эмоционально, имеет подход к людям. Контакт, в принципе, у нас неплохой", - сказал Тарпищев РИА Новости.