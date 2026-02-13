Рейтинг@Mail.ru
Конькобежец Семирунний завоевал серебро в забеге на 10000 м на ОИ - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
20:03 13.02.2026
Конькобежец Семирунний завоевал серебро в забеге на 10000 м на ОИ
Конькобежец Семирунний завоевал серебро в забеге на 10000 м на ОИ
Выступающий за Польшу уроженец Свердловской области Владимир Семирунний завоевал серебряную медаль в соревнованиях по конькобежному спорту на дистанции 10000... РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Конькобежец Семирунний завоевал серебро в забеге на 10000 м на ОИ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКонькобежный спорт
Конькобежный спорт - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Конькобежный спорт. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Выступающий за Польшу уроженец Свердловской области Владимир Семирунний завоевал серебряную медаль в соревнованиях по конькобежному спорту на дистанции 10000 метров на Олимпийских играх 2026 года в Италии.
Спортсмен преодолел дистанцию за 12 минут 39,08 секунды, уступив 5,65 секунды завоевавшему золото чеху Методею Йилеку (12.33,43). Бронзу взял нидерландец Йоррит Бергсма (+7,05).
Семируннему 23 года, он завоевал серебро на своей дебютной Олимпиаде.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля.
Джордан Штольц - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Американский конькобежец взял золото на дистанции 1000 метров на Олимпиаде
11 февраля, 22:12
 
СпортЗимние Олимпийские игры 2026Йоррит БергсмаКонькобежный спорт
 
