В Хасавюрте появилась улица в честь Сайтиева
В Хасавюрте появилась улица в честь Сайтиева - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
В Хасавюрте появилась улица в честь Сайтиева
Имя трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева присвоено улице в дагестанском Хасавюрте, сообщил глава города Корголи Корголиев
2026-02-13T22:59:00+03:00
2026-02-13T22:59:00+03:00
2026-02-13T22:59:00+03:00
спорт
бувайсар сайтиев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/02/2002618162_0:452:2684:1961_1920x0_80_0_0_a298beec9ed8ccee60d57aae076b18f8.jpg
https://ria.ru/20250303/saytiev-2002654266.html
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/02/2002618162_0:36:2684:2048_1920x0_80_0_0_45158a4de9735aa1b05965cd8aa22bdc.jpg
В Хасавюрте появилась улица в честь Сайтиева
В Хасавюрте появилась улица в честь трехкратного олимпийского чемпиона Сайтиева