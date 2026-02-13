Рейтинг@Mail.ru
В Хасавюрте появилась улица в честь Сайтиева - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
22:59 13.02.2026
В Хасавюрте появилась улица в честь Сайтиева
В Хасавюрте появилась улица в честь Сайтиева - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
В Хасавюрте появилась улица в честь Сайтиева
Имя трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева присвоено улице в дагестанском Хасавюрте, сообщил глава города Корголи Корголиев в... РИА Новости Спорт, 13.02.2026
2026
спорт, бувайсар сайтиев
Спорт, Бувайсар Сайтиев
В Хасавюрте появилась улица в честь Сайтиева

В Хасавюрте появилась улица в честь трехкратного олимпийского чемпиона Сайтиева

© РИА Новости / Александр НатрускинБувайсар Сайтиев
Бувайсар Сайтиев - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Александр Натрускин
Бувайсар Сайтиев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МАХАЧКАЛА, 13 фев - РИА Новости. Имя трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева присвоено улице в дагестанском Хасавюрте, сообщил глава города Корголи Корголиев в своем Telegram-канале.
Сайтиев скончался в марте 2025 года в 49-летнем возрасте.
"Мы продолжаем работу по увековечиванию памяти славных сынов Хасавюрта. Отныне улица Энергетическая будет носить имя легендарного трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Хамидовича Сайтиева", – написал Корголиев.
Бувайсар Сайтиев - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Губернатор Красноярского края назвал Сайтиева символом упорства
3 марта 2025, 07:12
 
СпортБувайсар Сайтиев
 
