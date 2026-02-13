Рейтинг@Mail.ru
Горнолыжнице Вонн предстоит еще две операции после падения
20:31 13.02.2026
Горнолыжнице Вонн предстоит еще две операции после падения
Горнолыжнице Вонн предстоит еще две операции после падения
Горнолыжнице Вонн предстоит еще две операции после падения

Горнолыжнице Вонн предстоит перенести еще две операции после перелома на ОИ

Линдси Вонн
Линдси Вонн
Линдси Вонн. Архивное фото
Линдси Вонн. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Олимпийская чемпионка 2010 года американская горнолыжница Линдси Вонн сообщила в соцсетях, что ей предстоит перенести еще две операции после перелома большеберцовой кости в результате падения на Играх в Италии.
Ранее во время скоростного спуска выступавшая с разрывом крестообразной связки Вонн зацепила рукой и палкой флажок, потеряла равновесие и упала на верхней части трассы, ударившись головой о снег. Спортсменка не смогла самостоятельно подняться, ее эвакуировали на вертолете в больницу. Позднее американка перенесла три операции.
"Небольшое обновление от меня. Хочу сказать всем спасибо за поддержку. Это все очень мне помогает. Это были тяжелые дни в больнице. Я наконец-то чувствую себя собой, но предстоит еще долгий путь. Завтра у меня будет еще одна операция, и, надеюсь, она пройдет хорошо, затем меня уже выпишут и я смогу отправиться домой, после чего мне нужна будет еще одна операция. Пока что даже не представляю, когда уже все станет лучше, но это то, где я сейчас. Пока в больнице, немобильна, но у меня есть друзья и семья, которые меня поддерживают. Это невероятно, мне очень с ними повезло. Спасибо", - заявила Вонн на видео в Instagram*.
Вонн из-за травмы завершила карьеру в 2019 году, в ноябре 2024 года она объявила о возвращении в спорт. Вонн является победительницей Олимпиады 2010 года в скоростном спуске и бронзовым призером этих Игр в супергиганте. На Олимпиаде-2018 она завоевала бронзу в скоростном спуске. Также на ее счету две победы на чемпионате мира 2009 года.
* Принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская
Вонн опубликовала первый пост после жуткого падения на ОИ
Вонн опубликовала первый пост после жуткого падения на ОИ
10 февраля, 01:08
 
Спорт Италия Россия Зимние Олимпийские игры 2026 Линдси Вонн
 
