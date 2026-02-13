https://ria.ru/20260213/olimpiada-2074054713.html
Обновившая мировой рекорд шорт-трекистка завоевала золото Олимпиады
Обновившая мировой рекорд шорт-трекистка завоевала золото Олимпиады - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Обновившая мировой рекорд шорт-трекистка завоевала золото Олимпиады
Нидерландка Ксандра Вэлзэбур завоевала золотую медаль в шорт-треке на дистанции 500 метров на Олимпийских играх 2026 года в Италии. РИА Новости Спорт, 13.02.2026
2026-02-13T00:23:00+03:00
2026-02-13T00:23:00+03:00
2026-02-13T00:52:00+03:00
спорт
конькобежный спорт
арианна фонтана
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072807275_0:267:1080:875_1920x0_80_0_0_8dcd176d6015772c8fbe1cd741d35f1e.jpg
https://ria.ru/20260212/sanochniki-2074042939.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072807275_0:65:1080:875_1920x0_80_0_0_179fefa7a46bf0cf676f05e60c690247.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, конькобежный спорт, арианна фонтана, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Конькобежный спорт, Арианна Фонтана, Зимние Олимпийские игры 2026
Обновившая мировой рекорд шорт-трекистка завоевала золото Олимпиады
Обновившая мировой рекорд шорт-трекистка Вэлзэбур завоевала золото Олимпиады