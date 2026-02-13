Рейтинг@Mail.ru
Обновившая мировой рекорд шорт-трекистка завоевала золото Олимпиады
00:23 13.02.2026 (обновлено: 00:52 13.02.2026)
Обновившая мировой рекорд шорт-трекистка завоевала золото Олимпиады
Обновившая мировой рекорд шорт-трекистка завоевала золото Олимпиады
Нидерландка Ксандра Вэлзэбур завоевала золотую медаль в шорт-треке на дистанции 500 метров на Олимпийских играх 2026 года в Италии. РИА Новости Спорт, 13.02.2026
спорт, конькобежный спорт, арианна фонтана, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Конькобежный спорт, Арианна Фонтана, Зимние Олимпийские игры 2026
Обновившая мировой рекорд шорт-трекистка завоевала золото Олимпиады

Обновившая мировой рекорд шорт-трекистка Вэлзэбур завоевала золото Олимпиады

© Фотография из соцсетейМедали Олимпиады-2026
Медали Олимпиады-2026. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Нидерландка Ксандра Вэлзэбур завоевала золотую медаль в шорт-треке на дистанции 500 метров на Олимпийских играх 2026 года в Италии.
Вэлзэбур в финале преодолела дистанцию за 41,609 секунды. Ранее во время полуфинала спортсменка установила мировой рекорд (41,399), превзойдя свое же достижение, установленное в ноябре 2022 года в Солт-Лейк-Сити (41,416). Спортсменка стала двукратной олимпийской чемпионкой.
Серебро завоевала итальянка Арианна Фонтана (42,294), для которой медаль стала 13-й на Олимпийских играх. Бронзу взяла канадка Кортни Саро (42,427).
У мужчин на дистанции 1000 метров нидерландец Йенс ван'т Ваут завоевал золото с результатом 1 минута 24,537 секунды. Второе место занял китаец Сунь Лун (1.24,565), третье - Лим Чжонун (1.24,611) из Южной Кореи.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля.
Санный спорт - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Немецкие саночники завоевали золото в эстафете на Олимпиаде
Спорт Конькобежный спорт Арианна Фонтана Зимние Олимпийские игры 2026
 
