Негатива к российским спортсменам на Олимпиаде нет, заявил Тарпищев

Собеседник агентства также рассказал об атмосфере вокруг Олимпиады. "Могу сказать, что в городе рекламы практически нет. Это выглядело довольно удивительно. Сувенирной продукции тоже немного - продается в одном-двух местах с длинными очередями. Но все-таки в Милане объектов немного, их по пальцам можно пересчитать. Хоккей, коньки, фигурное катание - а остальное все в горах, это 500 километров от Милана. Также почувствовалось, что организация Олимпиады была устроена так, чтобы не мешать жителям Милана. Не было даже специальных полос для олимпийского автотранспорта", - отметил Тарпищев.