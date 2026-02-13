Негатива к российским спортсменам на Олимпиаде нет, заявил Тарпищев

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Никакого негатива по отношению к российским спортсменам на Олимпийских играх в Италии нет, заявил РИА Новости член Международного олимпийского комитета (МОК) от России Шамиль Тарпищев.
Зимняя Олимпиада проходит в Милане и Кортина-д"Ампеццо 6-22 февраля. В ней принимают участие 13 российских спортсменов.
© Фото : Максим КозинШамиль Тарпищев на встрече c российскими спортсменами на Олимпиаде-2026
© Фото : Максим Козин
Шамиль Тарпищев на встрече c российскими спортсменами на Олимпиаде-2026
«
"Я посетил олимпийскую деревню в Милане, встретился с нашими спортсменами, выступающими в конькобежном спорте, в фигурном катании, с их обслуживающим персоналом - всего было человек 15. Мне понравилась очень дружеская атмосфера между ними - они выглядели как монолитный кулак. Провели меня по деревне, показали интерактивные игры, кухню проверили. Номера, где они живут, очень достойные, сделаны не из папье-маше, а качественно. Никаких жалоб не высказали. Фон, атмосфера дружбы, взаимодействия между атлетами и тренерами - все это идеально. Никаких сомнений, что что-то двояко. Также нет никакого негатива в отношениях с другими спортсменами", - сказал Тарпищев.
Собеседник агентства также рассказал об атмосфере вокруг Олимпиады. "Могу сказать, что в городе рекламы практически нет. Это выглядело довольно удивительно. Сувенирной продукции тоже немного - продается в одном-двух местах с длинными очередями. Но все-таки в Милане объектов немного, их по пальцам можно пересчитать. Хоккей, коньки, фигурное катание - а остальное все в горах, это 500 километров от Милана. Также почувствовалось, что организация Олимпиады была устроена так, чтобы не мешать жителям Милана. Не было даже специальных полос для олимпийского автотранспорта", - отметил Тарпищев.