15:22 13.02.2026 (обновлено: 15:30 13.02.2026)
Негатива к российским спортсменам на Олимпиаде нет, заявил Тарпищев
Негатива к российским спортсменам на Олимпиаде нет, заявил Тарпищев
спорт, шамиль тарпищев, международный олимпийский комитет (мок), зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Шамиль Тарпищев, Международный олимпийский комитет (МОК), Зимние Олимпийские игры 2026
Шамиль Тарпищев. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Никакого негатива по отношению к российским спортсменам на Олимпийских играх в Италии нет, заявил РИА Новости член Международного олимпийского комитета (МОК) от России Шамиль Тарпищев.
Зимняя Олимпиада проходит в Милане и Кортина-д"Ампеццо 6-22 февраля. В ней принимают участие 13 российских спортсменов.
© Фото : Максим КозинШамиль Тарпищев на встрече c российскими спортсменами на Олимпиаде-2026
Шамиль Тарпищев на встрече c российскими спортсменами на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Фото : Максим Козин
Шамиль Тарпищев на встрече c российскими спортсменами на Олимпиаде-2026
«
"Я посетил олимпийскую деревню в Милане, встретился с нашими спортсменами, выступающими в конькобежном спорте, в фигурном катании, с их обслуживающим персоналом - всего было человек 15. Мне понравилась очень дружеская атмосфера между ними - они выглядели как монолитный кулак. Провели меня по деревне, показали интерактивные игры, кухню проверили. Номера, где они живут, очень достойные, сделаны не из папье-маше, а качественно. Никаких жалоб не высказали. Фон, атмосфера дружбы, взаимодействия между атлетами и тренерами - все это идеально. Никаких сомнений, что что-то двояко. Также нет никакого негатива в отношениях с другими спортсменами", - сказал Тарпищев.
Собеседник агентства также рассказал об атмосфере вокруг Олимпиады. "Могу сказать, что в городе рекламы практически нет. Это выглядело довольно удивительно. Сувенирной продукции тоже немного - продается в одном-двух местах с длинными очередями. Но все-таки в Милане объектов немного, их по пальцам можно пересчитать. Хоккей, коньки, фигурное катание - а остальное все в горах, это 500 километров от Милана. Также почувствовалось, что организация Олимпиады была устроена так, чтобы не мешать жителям Милана. Не было даже специальных полос для олимпийского автотранспорта", - отметил Тарпищев.
Петр Гуменник и Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Они едут за медалями и чудесами! Все о россиянах на Олимпиаде-2026
3 февраля, 13:30
 
