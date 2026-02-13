Рейтинг@Mail.ru
Мухова стала второй финалисткой турнира WTA в Дохе
Теннис
 
22:01 13.02.2026 (обновлено: 22:08 13.02.2026)
Мухова стала второй финалисткой турнира WTA в Дохе
Мухова стала второй финалисткой турнира WTA в Дохе - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Мухова стала второй финалисткой турнира WTA в Дохе
Чешская теннисистка Каролина Мухова пробилась в финал турнира категории WTA 1000 в Дохе, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов.
2026-02-13T22:01:00+03:00
2026-02-13T22:08:00+03:00
теннис
спорт
каролина мухова
мария саккари
женская теннисная ассоциация (wta)
2026
Мухова стала второй финалисткой турнира WTA в Дохе

Мухова обыграла Саккари и стала второй финалисткой турнира WTA в Дохе

© Фото : Пресс-служба FFTЧешская теннисистка Каролина Мухова
Чешская теннисистка Каролина Мухова - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Фото : Пресс-служба FFT
Чешская теннисистка Каролина Мухова. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Чешская теннисистка Каролина Мухова пробилась в финал турнира категории WTA 1000 в Дохе, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов.
В полуфинале Мухова (19-я ракетка мира) обыграла представительницу Греции Марию Саккари (52) со счетом 3:6, 6:4, 6:1. Спортсменки провели на корте 2 часа 13 минут.
В финале Мухова сыграет против 19-летней представительницы Канады Виктории Мбоко (13).
Теннисные мячи - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Мбоко вышла в финал турнира WTA 1000 в Дохе
Вчера, 20:19
 
Теннис
 
