Мухова стала второй финалисткой турнира WTA в Дохе
Чешская теннисистка Каролина Мухова пробилась в финал турнира категории WTA 1000 в Дохе, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов. РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Мухова обыграла Саккари и стала второй финалисткой турнира WTA в Дохе