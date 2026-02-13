Рейтинг@Mail.ru
Джеймс стал самым возрастным игроком в истории НБА, оформившим трипл-дабл
Баскетбол
 
08:58 13.02.2026 (обновлено: 09:29 13.02.2026)
Джеймс стал самым возрастным игроком в истории НБА, оформившим трипл-дабл
Джеймс стал самым возрастным игроком в истории НБА, оформившим трипл-дабл - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Джеймс стал самым возрастным игроком в истории НБА, оформившим трипл-дабл
"Лос-Анджелес Лейкерс" обыграл "Даллас Маверикс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 13.02.2026
баскетбол
спорт
леброн джеймс
лос-анджелес лейкерс
оклахома-сити тандер
нба
спорт, леброн джеймс, лос-анджелес лейкерс, оклахома-сити тандер, нба
Джеймс стал самым возрастным игроком в истории НБА, оформившим трипл-дабл

Леброн Джеймс стал самым возрастным игроком в истории НБА, оформившим трипл-дабл

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. "Лос-Анджелес Лейкерс" обыграл "Даллас Маверикс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Лос-Анджелесе закончилась победой хозяев со счетом 124:104 (36:31, 28:32, 32:19, 28:22). Самым результативным игроком матча стал Леброн Джеймс из "Лейкерс", оформивший трипл-дабл из 28 очков, 10 подборов и 12 передач. У "Далласа" по 19 очков на счету Наджи Маршалла и Макса Кристи.
Джеймс стал самым возрастным игроком в истории, сумевшим оформить трипл-дабл в матче НБА. Ему 41 год, он побил рекорд Карла Мэлоуна, сделавшего трипл-дабл в 40 лет.
"Лейкерс" с 33 победами в 54 матчах идут на пятом месте в Западной конференции, где проигравший девятый матч подряд "Даллас" (19 побед в 54 матчах) занимает 12-ю позицию.
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Олимпийскую сборную США с Леброном Джеймсом ввели в Зал славы
7 сентября 2025, 15:50
Результаты других матчей:
  • "Оклахома-Сити Тандер" - "Милуоки Бакс" - 93:110;
  • "Юта Джаз" - "Портленд Трэйл Блэйзерс" - 119:135.
Баскетболист Денвер Наггетс Никола Йокич - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
"Денвер" обыграл "Мемфис" в матче НБА
12 февраля, 08:58
 
БаскетболСпортЛеброн ДжеймсЛос-Анджелес ЛейкерсОклахома-Сити ТандерНБА
 
