Чудо свершится через неделю? Российский лыжник опять не взял медаль Игр

Савелий Коростелев вновь не смог претендовать на медаль в олимпийской гонке. РИА Новости Спорт рассказывает, почему российский лыжник не поборолся за медали и как легко победил Йоханнес Клебо.

Опять отличился срезавший дистанцию француз

В мужской олимпийской разделке на 10 км Коростелев, без сомнений, был одним из самых интересных претендентов на высокие места. Его результаты на последних этапах Кубка мира и "Тур де Ски", несмотря на некоторые колебания, внушали надежду на попадание в тройку сильнейших. В гонке многое зависело от выбора лыж, физического состояния и правильной тактики. После неудачного спринта и сложного скиатлона Савелий, казалось, был готов к результату.

Тем не менее, трудно было представить, что кто-то может затмить короля лыжного спорта Клебо, который рассчитывал сравняться с Бьорндаленом, Бьорген и Дэли по числу золотых медалей Олимпиад. Но, несмотря на все величие Йоханнеса, одним из самых ярких конкурентов в этой гонке считался его напарник по команде Эйнар Хедегарт - бывший биатлонист, который не проиграл ни одной из коньковых разделок сезона, в которых участвовал. Этот спортсмен – главная неожиданность года.

На медали также претендовали норвежец Эмиль Иверсен, который был в отличной форме на последнем "Тур де Ски", а также финны Иво Нисканен и Эркки Валнес.

В этом контексте выступление Коростелева стало важным индикатором его прогресса и готовности бороться с мировыми звездами. Его результаты и тактика могли стать сюрпризом для многих.

Савелий стартовал под номером 70, замыкая красную группу лидеров. Это давало ему преимущество, поскольку по ходу дистанции он знал о времени соперников и мог корректировать свой темп.

Клебо начал гонку первым в этой группе. Со старта он придерживался своей стандартной тактики, раскачиваясь в спокойном темпе, что позволило ему контролировать гонку без риска потратить слишком много сил на старте. Тем временем, его главные конкуренты, француз Матис Делож и Хедегарт, рванули более агрессивно. Делож, серебро которого в первой гонке Олимпиады российская сторона пыталась оспорить из-за среза французом дистанции, сразу захватил лидерство, а Хедегарт, выбрав более стабильный темп, оставался с ним в плотной борьбе.

Савелий ждет марафон

На первой отметке в 1,8 км Савелий был на 32-й позиции, уступая 14,5 секунд лидеру. Хотя отставание было значительным, он продолжал идти в темпе, не теряя уверенности. На отметке 3,7 км его положение немного улучшилось: он отстал от лидера на 22 секунды, но поднялся на 26-ю позицию. Клебо же с каждым километром прибавлял скорость. Сначала он отставал от лидера более чем на 7 секунд, далее на отсечке 3,7 км сокращал преимущество Хедегарта до 4,7 секунды и набирал форму по ходу гонки.

На 7,4 км Савелий отставал уже на 41,3 секунды, и его шансы на медали уменьшались. Клебо продолжал увеличивать разрыв с соперниками. На этом отрезке он уже вышел в лидеры, обгоняя и Деложа, и Хедегарта. Француз не смог удержать свой быстрый старт и начал сдавать, а Хедегарт, несмотря на стабильно хороший темп, уступал Клебо 5 секунд.

Гонка, по сути, сводилась к борьбе за второе место — кто сможет составить реальную конкуренцию Клебо. Многие считали, что именно Хедегарт может бросить вызов норвежцу. Когда Клебо пересек финишную черту с результатом 20:36.2, интрига все еще сохранялась. Он завершил дистанцию совершенно измотанным, рухнув на снег от усталости.

Однако на последних километрах Хедегарт не выдержал темпа и финишировал с отставанием в 14 секунд. Он упал на снег, пытаясь отдышаться, осознавая, что упустил шанс даже на серебро. Клебо, уже начав праздновать свое очередное золото, подошел к своему сопернику, помог снять лыжи и поддержал его.

Таким образом, Клебо, выиграв разделку на 10 км, стал восьмикратным олимпийским чемпионом, повторив достижения Бьорндалена, Бьорген и Дэли.