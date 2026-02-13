Рейтинг@Mail.ru
Чудо свершится через неделю? Российский лыжник опять не взял медаль Игр
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт
Лыжные гонки
 
17:40 13.02.2026
Чудо свершится через неделю? Российский лыжник опять не взял медаль Игр
Чудо свершится через неделю? Российский лыжник опять не взял медаль Игр
Савелий Коростелев вновь не смог претендовать на медаль в олимпийской гонке.
2026-02-13T17:40:00+03:00
2026-02-13T17:40:00+03:00
лыжные гонки
эмиль иверсен
савелий коростелев
йоханнес хёсфлот клебо
авторы риа новости спорт
зимние олимпийские игры 2026
2026
Аделя Зиатдинова
Аделя Зиатдинова
Чудо свершится через неделю? Российский лыжник опять не взял медаль Игр

Коростелев стал 15-м в гонке на 10 километров свободным стилем на Олимпиаде

Российский спортсмен Савелий Коростелев после финиша в скиатлоне 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026
Автор РИА Новости Спорт Аделя Зиатдинова
Аделя Зиатдинова
Корреспондент
Все материалы
Савелий Коростелев вновь не смог претендовать на медаль в олимпийской гонке. РИА Новости Спорт рассказывает, почему российский лыжник не поборолся за медали и как легко победил Йоханнес Клебо.

Опять отличился срезавший дистанцию француз

В мужской олимпийской разделке на 10 км Коростелев, без сомнений, был одним из самых интересных претендентов на высокие места. Его результаты на последних этапах Кубка мира и "Тур де Ски", несмотря на некоторые колебания, внушали надежду на попадание в тройку сильнейших. В гонке многое зависело от выбора лыж, физического состояния и правильной тактики. После неудачного спринта и сложного скиатлона Савелий, казалось, был готов к результату.
Тем не менее, трудно было представить, что кто-то может затмить короля лыжного спорта Клебо, который рассчитывал сравняться с Бьорндаленом, Бьорген и Дэли по числу золотых медалей Олимпиад. Но, несмотря на все величие Йоханнеса, одним из самых ярких конкурентов в этой гонке считался его напарник по команде Эйнар Хедегарт - бывший биатлонист, который не проиграл ни одной из коньковых разделок сезона, в которых участвовал. Этот спортсмен – главная неожиданность года.
Эмиль Иверсен
Эмиль Иверсен
На медали также претендовали норвежец Эмиль Иверсен, который был в отличной форме на последнем "Тур де Ски", а также финны Иво Нисканен и Эркки Валнес.
В этом контексте выступление Коростелева стало важным индикатором его прогресса и готовности бороться с мировыми звездами. Его результаты и тактика могли стать сюрпризом для многих.
Савелий стартовал под номером 70, замыкая красную группу лидеров. Это давало ему преимущество, поскольку по ходу дистанции он знал о времени соперников и мог корректировать свой темп.
Клебо начал гонку первым в этой группе. Со старта он придерживался своей стандартной тактики, раскачиваясь в спокойном темпе, что позволило ему контролировать гонку без риска потратить слишком много сил на старте. Тем временем, его главные конкуренты, француз Матис Делож и Хедегарт, рванули более агрессивно. Делож, серебро которого в первой гонке Олимпиады российская сторона пыталась оспорить из-за среза французом дистанции, сразу захватил лидерство, а Хедегарт, выбрав более стабильный темп, оставался с ним в плотной борьбе.
Лыжник Йоханнес Клебо
Савелий ждет марафон

На первой отметке в 1,8 км Савелий был на 32-й позиции, уступая 14,5 секунд лидеру. Хотя отставание было значительным, он продолжал идти в темпе, не теряя уверенности. На отметке 3,7 км его положение немного улучшилось: он отстал от лидера на 22 секунды, но поднялся на 26-ю позицию. Клебо же с каждым километром прибавлял скорость. Сначала он отставал от лидера более чем на 7 секунд, далее на отсечке 3,7 км сокращал преимущество Хедегарта до 4,7 секунды и набирал форму по ходу гонки.
На 7,4 км Савелий отставал уже на 41,3 секунды, и его шансы на медали уменьшались. Клебо продолжал увеличивать разрыв с соперниками. На этом отрезке он уже вышел в лидеры, обгоняя и Деложа, и Хедегарта. Француз не смог удержать свой быстрый старт и начал сдавать, а Хедегарт, несмотря на стабильно хороший темп, уступал Клебо 5 секунд.
Савелий Коростелев
Савелий Коростелев
Гонка, по сути, сводилась к борьбе за второе место — кто сможет составить реальную конкуренцию Клебо. Многие считали, что именно Хедегарт может бросить вызов норвежцу. Когда Клебо пересек финишную черту с результатом 20:36.2, интрига все еще сохранялась. Он завершил дистанцию совершенно измотанным, рухнув на снег от усталости.
Однако на последних километрах Хедегарт не выдержал темпа и финишировал с отставанием в 14 секунд. Он упал на снег, пытаясь отдышаться, осознавая, что упустил шанс даже на серебро. Клебо, уже начав праздновать свое очередное золото, подошел к своему сопернику, помог снять лыжи и поддержал его.
Йоханнес Клебо
Йоханнес Клебо
Таким образом, Клебо, выиграв разделку на 10 км, стал восьмикратным олимпийским чемпионом, повторив достижения Бьорндалена, Бьорген и Дэли.
Для Коростелева эта гонка закончилась на спокойном 15 месте, что не назвать ни успехом, ни провалом. Через неделю его ожидает марафон на 50 км, который остается его главной надеждой на награду. Возможно, в командных гонках фавориты — норвежцы, французы и финны — немного ослабят свои позиции, и у Савелия появится шанс на медаль.
 
Лыжные гонкиЭмиль ИверсенСавелий КоростелевЙоханнес Хёсфлот КлебоАвторы РИА Новости СпортЗимние Олимпийские игры 2026
 
