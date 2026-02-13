Коростелев рассказал, что его разозлило на ОИ

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российский лыжник Савелий Коростелев заявил, что был зол из-за того, что организаторы не посолили трассу для гонки с раздельным стартом на Олимпиаде в Италии.

В пятницу стартовавший 70-м Коростелев занял 15-е место в "разделке" на 10 км, гонка проходила при 8 градусах по Цельсию.

"Позитивного момента от гонки нет, тяжелая трасса. Не знаю, ухудшались ли кондиции круга. Был очень зол, когда узнал, что они не посолили трассу. Вчера обрадовался, что у меня может быть хорошая позиция в плане выхода (на старт), но отсутствие соли только ухудшило эту позицию", - сказал Коростелев в эфире Okko.

Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Клебо, который стал четвертым в истории зимних Олимпиад восьмикратным олимпийским чемпионом. Второе место занял француз Матис Делож, ранее завоевавший серебро в скиатлоне, где Коростелев финишировал четвертым. Тогда российская команда подавала протест на результат гонки в связи со срезом Деложем одного из участков трассы. Протест был отклонен.