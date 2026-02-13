Рейтинг@Mail.ru
Коростелев рассказал, что его разозлило на ОИ
16:06 13.02.2026
Коростелев рассказал, что его разозлило на ОИ
Российский лыжник Савелий Коростелев заявил, что был зол из-за того, что организаторы не посолили трассу для гонки с раздельным стартом на Олимпиаде в Италии. РИА Новости Спорт, 13.02.2026
2026
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российский лыжник Савелий Коростелев заявил, что был зол из-за того, что организаторы не посолили трассу для гонки с раздельным стартом на Олимпиаде в Италии.
В пятницу стартовавший 70-м Коростелев занял 15-е место в "разделке" на 10 км, гонка проходила при 8 градусах по Цельсию.
"Позитивного момента от гонки нет, тяжелая трасса. Не знаю, ухудшались ли кондиции круга. Был очень зол, когда узнал, что они не посолили трассу. Вчера обрадовался, что у меня может быть хорошая позиция в плане выхода (на старт), но отсутствие соли только ухудшило эту позицию", - сказал Коростелев в эфире Okko.
Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Клебо, который стал четвертым в истории зимних Олимпиад восьмикратным олимпийским чемпионом. Второе место занял француз Матис Делож, ранее завоевавший серебро в скиатлоне, где Коростелев финишировал четвертым. Тогда российская команда подавала протест на результат гонки в связи со срезом Деложем одного из участков трассы. Протест был отклонен.
"Не хочу принижать, но первые два места проехали в начале "красной" группы. Разница между нами составляла порядка 15 минут, это 20 с лишним спортсменов. Конечно, трасса подразбивается, но это ни в коем случае не умаляет их заслуги. Я очень рад за Матиса, я не знаю, что он сегодня делал в пятницу 13-го. Я перед стартом ему сказал: "Чертов демон", - добавил россиянин.
