Крянин оценил результат Коростелева в гонке с раздельным стартом

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Россиянин Савелий Коростелев в гонке на 10 км с раздельным стартом свободным стилем неплохо проявил себя, подготовившись к выступлению в марафоне на Олимпийских играх в Италии, заявил РИА Новости член исполкома Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.

"Хочу пожелать ему удачи, потому что на "полтиннике" у него будет шанс завоевать медаль. Тем более что в гонке будет его любимый стиль передвижения – классический стиль. А там уже все будет зависеть от того, как сойдутся звезды. Там будет шанс, и надеюсь, Савелий сможет его использовать", - подчеркнул собеседник агентства.