Крянин оценил результат Коростелева в гонке с раздельным стартом
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт
Лыжные гонки
 
15:56 13.02.2026
Крянин оценил результат Коростелева в гонке с раздельным стартом
Крянин оценил результат Коростелева в гонке с раздельным стартом
италия
Российский спортсмен Савелий Коростелев на дистанции скиатлона 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Россиянин Савелий Коростелев в гонке на 10 км с раздельным стартом свободным стилем неплохо проявил себя, подготовившись к выступлению в марафоне на Олимпийских играх в Италии, заявил РИА Новости член исполкома Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.
Коростелев преодолел дистанцию за 21 минуту 42,3 секунды. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо (20.36,2), ставший восьмикратным олимпийским чемпионом. Второе время показал француз Матис Делож (отставание - 4,9 секунды), третье - бывший биатлонист норвежец Эйнар Хедегарт (+14,0).
"Я думаю, что у Савелия Коростелева получилась хорошая проработка перед "полтинником". Сегодня он показал тот результат, на который способен, и очень хорошо отработал на финишном отрезке. Спортсмен выполнил тактический план на гонку, и все это вселяет уверенность в том, что он находится в хорошей форме. Может быть, Савелий сегодня где-то и в чем-то перестраховался, но четвертое, пятое и шестое место все же это не медаль. Поэтому надо настраиваться на дистанцию 50 километров", - сказал Крянин.
"Хочу пожелать ему удачи, потому что на "полтиннике" у него будет шанс завоевать медаль. Тем более что в гонке будет его любимый стиль передвижения – классический стиль. А там уже все будет зависеть от того, как сойдутся звезды. Там будет шанс, и надеюсь, Савелий сможет его использовать", - подчеркнул собеседник агентства.
В воскресенье Коростелев на дебютной Олимпиаде стал четвертым в скиатлоне, во вторник 22-летний россиянин финишировал 35-м в квалификации к спринту и не вышел в финальную часть соревнований. 21 февраля у мужчин состоится масс-старт классическим стилем на 50 км.
Дарья Непряева - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
"Заложило уши": слова Непряевой после гонки с раздельным стартом на Играх
12 февраля, 17:40
 
Лыжные гонкиСпортИталияСавелий КоростелевСергей КрянинФедерация лыжных гонок России (ФЛГР)Зимние Олимпийские игры 2026
 
