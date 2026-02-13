https://ria.ru/20260213/korostelev-2074140554.html
Сальтведт оценил шансы Коростелева на медаль в гонке с раздельным стартом
Сальтведт оценил шансы Коростелева на медаль в гонке с раздельным стартом - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Сальтведт оценил шансы Коростелева на медаль в гонке с раздельным стартом
Обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт заявил РИА Новости, что российский лыжник Савелий Коростелев может претендовать на награды в гонке... РИА Новости Спорт, 13.02.2026
2026-02-13T12:38:00+03:00
2026-02-13T12:38:00+03:00
2026-02-13T12:38:00+03:00
лыжные гонки
италия
савелий коростелев
зимние олимпийские игры 2026
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073419651_0:0:3294:1854_1920x0_80_0_0_93c3729c86b80e19dc3b947678a29772.jpg
https://ria.ru/20260212/neprjaeva-2073975025.html
италия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073419651_301:0:3030:2047_1920x0_80_0_0_394a0f68ecdb0a708464c7f918d8a960.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
италия, савелий коростелев, зимние олимпийские игры 2026, спорт
Лыжные гонки, Италия, Савелий Коростелев, Зимние Олимпийские игры 2026, Спорт
Сальтведт оценил шансы Коростелева на медаль в гонке с раздельным стартом
Сальтведт: Коростелев может претендовать на медали в гонке с раздельным стартом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт заявил РИА Новости, что российский лыжник Савелий Коростелев может претендовать на награды в гонке на 10 км с раздельным стартом на Олимпиаде в Италии.
В пятницу Коростелев
пробежит гонку на 10 км с раздельным стартом свободным стилем. Это предпоследний, третий старт для лыжника на Играх 2026 года. 8 февраля Коростелев занял четвертое место в скиатлоне, а 10 февраля не квалифицировался в 1/4 финала спринта.
"Я думаю, что россияне сделали то, что от них ожидали, и даже немного больше. Четвертое место Коростелева в скиатлоне не было шоком, но все равно стало сюрпризом. И это дало повод для оптимизма. Спринт стал разочарованием для обоих россиян, но впереди еще два очень интересных шанса, особенно для Коростелева на 10 км", - сказал Сальтведт.
"Я думаю, что Коростелев претендует на медали на 10 км. Похоже, что трасса в Валь-ди-Фьемме должна быть для него очень подходящей. Но Олимпиада - это вызов, поэтому это не только физическая нагрузка, но и серьезное психологическое испытание. Для (Дарьи) Непряевой эти Игры наступили слишком рано, чтобы она могла претендовать на топовые места. А спринт - это очень специфический вызов, и кажется, что россияне еще должны работать, чтобы конкурировать с лучшими в этой дисциплине", - отметил собеседник агентства.