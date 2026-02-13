Сальтведт оценил шансы Коростелева на медаль в гонке с раздельным стартом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт заявил РИА Новости, что российский лыжник Савелий Коростелев может претендовать на награды в гонке на 10 км с раздельным стартом на Олимпиаде в Италии.

В пятницу Коростелев пробежит гонку на 10 км с раздельным стартом свободным стилем. Это предпоследний, третий старт для лыжника на Играх 2026 года. 8 февраля Коростелев занял четвертое место в скиатлоне, а 10 февраля не квалифицировался в 1/4 финала спринта.

"Я думаю, что россияне сделали то, что от них ожидали, и даже немного больше. Четвертое место Коростелева в скиатлоне не было шоком, но все равно стало сюрпризом. И это дало повод для оптимизма. Спринт стал разочарованием для обоих россиян, но впереди еще два очень интересных шанса, особенно для Коростелева на 10 км", - сказал Сальтведт.