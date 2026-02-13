Рейтинг@Mail.ru
Сальтведт оценил шансы Коростелева на медаль в гонке с раздельным стартом
Лыжные гонки
 
12:38 13.02.2026
Сальтведт оценил шансы Коростелева на медаль в гонке с раздельным стартом
Сальтведт оценил шансы Коростелева на медаль в гонке с раздельным стартом - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Сальтведт оценил шансы Коростелева на медаль в гонке с раздельным стартом
Обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт заявил РИА Новости, что российский лыжник Савелий Коростелев может претендовать на награды в гонке... РИА Новости Спорт, 13.02.2026
лыжные гонки
италия
савелий коростелев
зимние олимпийские игры 2026
спорт
италия
Сальтведт оценил шансы Коростелева на медаль в гонке с раздельным стартом

Сальтведт: Коростелев может претендовать на медали в гонке с раздельным стартом

Савелий Коростелев
Савелий Коростелев. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт заявил РИА Новости, что российский лыжник Савелий Коростелев может претендовать на награды в гонке на 10 км с раздельным стартом на Олимпиаде в Италии.
В пятницу Коростелев пробежит гонку на 10 км с раздельным стартом свободным стилем. Это предпоследний, третий старт для лыжника на Играх 2026 года. 8 февраля Коростелев занял четвертое место в скиатлоне, а 10 февраля не квалифицировался в 1/4 финала спринта.
"Я думаю, что россияне сделали то, что от них ожидали, и даже немного больше. Четвертое место Коростелева в скиатлоне не было шоком, но все равно стало сюрпризом. И это дало повод для оптимизма. Спринт стал разочарованием для обоих россиян, но впереди еще два очень интересных шанса, особенно для Коростелева на 10 км", - сказал Сальтведт.
"Я думаю, что Коростелев претендует на медали на 10 км. Похоже, что трасса в Валь-ди-Фьемме должна быть для него очень подходящей. Но Олимпиада - это вызов, поэтому это не только физическая нагрузка, но и серьезное психологическое испытание. Для (Дарьи) Непряевой эти Игры наступили слишком рано, чтобы она могла претендовать на топовые места. А спринт - это очень специфический вызов, и кажется, что россияне еще должны работать, чтобы конкурировать с лучшими в этой дисциплине", - отметил собеседник агентства.
Дарья Непряева
"Заложило уши": слова Непряевой после гонки с раздельным стартом на Играх
12 февраля, 17:40
12 февраля, 17:40
 
Лыжные гонки, Италия, Савелий Коростелев, Зимние Олимпийские игры 2026
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
