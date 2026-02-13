Рейтинг@Mail.ru
"Саша не позволял себе фразу "Я устал". Умер крестный и тренер Овечкина
Хоккей
Хоккей
 
16:15 13.02.2026 (обновлено: 17:50 13.02.2026)
"Саша не позволял себе фразу "Я устал". Умер крестный и тренер Овечкина
"Саша не позволял себе фразу "Я устал". Умер крестный и тренер Овечкина - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
"Саша не позволял себе фразу "Я устал". Умер крестный и тренер Овечкина
Не стало Александра Филиппова. Прославленному советскому хоккеисту, чемпиону мира и Европы и тренеру многих известных россиян — в том числе Александра Овечкина... РИА Новости Спорт, 13.02.2026
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
континентальная хоккейная лига (кхл)
хк динамо
александр овечкин
материалы риа спорт
авторы риа новости спорт
2026
Андрей Сенченко
1920
1440
true
национальная хоккейная лига (нхл), континентальная хоккейная лига (кхл), хк динамо, александр овечкин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), ХК Динамо, Александр Овечкин, Материалы РИА Спорт, Авторы РИА Новости Спорт
"Саша не позволял себе фразу "Я устал". Умер крестный и тренер Овечкина

Умер первый тренер и крестный отец Овечкина Александр Филиппов

Андрей Сенченко
Андрей Сенченко
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалыНаписать автору
Не стало Александра Филиппова. Прославленному советскому хоккеисту, чемпиону мира и Европы и тренеру многих известных россиян — в том числе Александра Овечкина — было 75 лет.

Путь к славе

Филиппов начинал карьеру в химкинской "Родине", откуда его забрали в школу московского "Локомотива". Там его заметил легендарный советский тренер Аркадий Чернышев: именно он в самом начале 1970-х пригласил Филиппова в "Динамо". За "бело-голубых" он выступал десять сезонов, в том числе с легендами мирового хоккея — Александром Мальцевым, Виталием Давыдовым и Валерием Васильеым. Вместе с ними Филиппов дважды выиграл Кубок СССР, семь раз стал призером советского чемпионата. Играя за "Динамо", Филиппов получил от тогдашнего главного тренера сборной СССР Всеволода Боброва вызов в главную национальную команду страны, а уже под руководством Бориса Кулагина отправился в Канаду на Суперсерию-1974, а в 1975 году стал чемпионом мира и Европы.
Александр Филиппов — член Зала славы "Динамо". Именной стяг с его фамилией и четвертым игровым номером подняли под своды арены "бело-голубых" в Петровском парке.

Тренер и крестный Овечкина

Прославился Филиппов и в роли тренера. Много лет он работал в спортивных школах, где занимался с детьми. Через Филиппова прошло огромное множество игроков, которые впоследствии стали звездами мировой величины.
Его первыми воспитанниками были игроки 1972-1973 годов рождения, среди которых Александр Хаванов и Дарюс Каспарайтис. За многие годы при Филиппове с хоккеем близко познакомились:
  • герой Квебека-2008 Алексей Терещенко;
  • один из лучших вратарей в истории КХЛ Александр Еременко;
  • рекордсмен "Динамо" по количеству матчей в КХЛ Андрей Миронов, ныне являющийся капитаном столичного "Спартака".
Но среди огромного количества именитых воспитанников Александра Филиппова ярче всех выделяется Александр Овечкин. Именно при Александре Николаевиче Овечкин полноценно связал жизнь с хоккеем.
«

"Я часто приходил к Татьяне (маме Овечкина — прим. ред.) на баскетбольные матчи и тренировки. Сидел на трибунах как-то раз с ее мужем и спрашиваю: "Где малой?". Он говорит: "Вон он с мячом с девчонками за щитом. Слушай, надо с ним что-то делать, куда-то определять". Я предложил взять его к себе, поставить на коньки. Он у меня год ходил тренироваться с 1988-м годом, хотя сам 85-го, добавлял прилично. Саша очень упертый. Отвел его потом уже к Вячеславу Кириллову в 85-й. Он со Славкой дополнительно занимался, ко мне тоже приходил. Предложишь ему отдохнуть, а он ни в какую. Да и Татьяна его так воспитывала, что после тренировки все гулять идут, а он — отдыхать дома. Беспрекословно. Воспитание, характер, талант позволили ему стать выдающимся хоккеистом", - приводит слова Филиппова пресс-служба "Динамо".

"Он ведь упертый очень — дождь льет, а он все равно на тренировку рвется. В этом отношении Сашка, конечно, боец. Некоторые говорили "устал", "не хочу", а он никогда себе такого не позволял", — добавил он в интервью Sport24.
Впоследствии Овечкин в стане столичного "Динамо" дорос до профессионального уровня, куда ворвался еще в 16-летнем возрасте. Выиграл золото Суперлиги, а затем оказался в Национальной хоккейной лиге, где успешно выступает и по сей день: с момента выбора под общим первым номером на драфте НХЛ и до звания лучшего снайпера в истории чемпионатов лиги у Ови прошло более 20 лет.
Александр Филиппов во всей жизни Овечкина закрепился навсегда, но не только из-за хоккея. Когда юный Александр лишился старшего брата Сергея, погибшего в автомобильной аварии, Филиппов, близко знакомый с семьей Овечкиных, стал для него крестным отцом.
«
"Саша мой крестник. У меня стоит фотография, где написано: "Крестному от Алекса".
Александр Овечкин на печальные вести отреагировал эмоционально:
«
"Ушел из жизни Александр Николаевич Филиппов. Мой тренер, добрый, честный, искренний человек, легенда "Динамо", чемпион мира. Это невосполнимая утрата. Вечная память Александру Николаевичу и сил всем его родным и близким", — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале хоккеиста.
 
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), КХЛ 2025-2026, ХК Динамо (Москва), Александр Овечкин
 
Матч-центр
 
