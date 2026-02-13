https://ria.ru/20260213/khokkey-2074162053.html
"Саша не позволял себе фразу "Я устал". Умер крестный и тренер Овечкина
Не стало Александра Филиппова. Прославленному советскому хоккеисту, чемпиону мира и Европы и тренеру многих известных россиян — в том числе Александра Овечкина... РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Корреспондент РИА Новости Спорт
Не стало Александра Филиппова. Прославленному советскому хоккеисту, чемпиону мира и Европы и тренеру многих известных россиян — в том числе Александра Овечкина — было 75 лет.
Филиппов начинал карьеру в химкинской "Родине", откуда его забрали в школу московского "Локомотива". Там его заметил легендарный советский тренер Аркадий Чернышев: именно он в самом начале 1970-х пригласил Филиппова в "Динамо". За "бело-голубых" он выступал десять сезонов, в том числе с легендами мирового хоккея — Александром Мальцевым, Виталием Давыдовым и Валерием Васильеым. Вместе с ними Филиппов дважды выиграл Кубок СССР, семь раз стал призером советского чемпионата. Играя за "Динамо", Филиппов получил от тогдашнего главного тренера сборной СССР Всеволода Боброва вызов в главную национальную команду страны, а уже под руководством Бориса Кулагина отправился в Канаду на Суперсерию-1974, а в 1975 году стал чемпионом мира и Европы.
Александр Филиппов — член Зала славы "Динамо". Именной стяг с его фамилией и четвертым игровым номером подняли под своды арены "бело-голубых" в Петровском парке.
Тренер и крестный Овечкина
Прославился Филиппов и в роли тренера. Много лет он работал в спортивных школах, где занимался с детьми. Через Филиппова прошло огромное множество игроков, которые впоследствии стали звездами мировой величины.
Его первыми воспитанниками были игроки 1972-1973 годов рождения, среди которых Александр Хаванов и Дарюс Каспарайтис. За многие годы при Филиппове с хоккеем близко познакомились:
- герой Квебека-2008 Алексей Терещенко;
- один из лучших вратарей в истории КХЛ Александр Еременко;
- рекордсмен "Динамо" по количеству матчей в КХЛ Андрей Миронов, ныне являющийся капитаном столичного "Спартака".
Но среди огромного количества именитых воспитанников Александра Филиппова ярче всех выделяется Александр Овечкин. Именно при Александре Николаевиче Овечкин полноценно связал жизнь с хоккеем.
«
"Я часто приходил к Татьяне (маме Овечкина — прим. ред.) на баскетбольные матчи и тренировки. Сидел на трибунах как-то раз с ее мужем и спрашиваю: "Где малой?". Он говорит: "Вон он с мячом с девчонками за щитом. Слушай, надо с ним что-то делать, куда-то определять". Я предложил взять его к себе, поставить на коньки. Он у меня год ходил тренироваться с 1988-м годом, хотя сам 85-го, добавлял прилично. Саша очень упертый. Отвел его потом уже к Вячеславу Кириллову в 85-й. Он со Славкой дополнительно занимался, ко мне тоже приходил. Предложишь ему отдохнуть, а он ни в какую. Да и Татьяна его так воспитывала, что после тренировки все гулять идут, а он — отдыхать дома. Беспрекословно. Воспитание, характер, талант позволили ему стать выдающимся хоккеистом", - приводит слова Филиппова пресс-служба "Динамо".
"Он ведь упертый очень — дождь льет, а он все равно на тренировку рвется. В этом отношении Сашка, конечно, боец. Некоторые говорили "устал", "не хочу", а он никогда себе такого не позволял", — добавил он в интервью Sport24.
Впоследствии Овечкин в стане столичного "Динамо" дорос до профессионального уровня, куда ворвался еще в 16-летнем возрасте. Выиграл золото Суперлиги, а затем оказался в Национальной хоккейной лиге, где успешно выступает и по сей день: с момента выбора под общим первым номером на драфте НХЛ и до звания лучшего снайпера в истории чемпионатов лиги у Ови прошло более 20 лет.
Александр Филиппов во всей жизни Овечкина закрепился навсегда, но не только из-за хоккея. Когда юный Александр лишился старшего брата Сергея, погибшего в автомобильной аварии, Филиппов, близко знакомый с семьей Овечкиных, стал для него крестным отцом.
«
"Саша мой крестник. У меня стоит фотография, где написано: "Крестному от Алекса".
Александр Овечкин на печальные вести отреагировал эмоционально:
«
"Ушел из жизни Александр Николаевич Филиппов. Мой тренер, добрый, честный, искренний человек, легенда "Динамо", чемпион мира. Это невосполнимая утрата. Вечная память Александру Николаевичу и сил всем его родным и близким", — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале хоккеиста.