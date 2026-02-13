Русский фигурист морально прибил соперников: триумф Гуменника на Олимпиаде

Петр Гуменник потряс спортивный мир великолепной произвольной программой на Олимпийских играх в Милане, чисто исполнив пять четверных прыжков. РИА Новости Спорт рассказывает о мощном выступлении российского фигуриста.

Большего требовать было нельзя

После истории с заменой музыки к короткой программе (и, как следствие, сильной ее хореографической переделке) от Гуменника практически ничего не ожидали. Да, безусловно, перед вылетом нашего фигуриста в Милан звучали самые разные прогнозы. Кто-то говорил, дай бог попасть в топ-10, кто-то ждал его в почетном топ-6. Некоторые даже верили в медаль, что при прочих-то равных задача нерешаемая даже для висящего на тросе Тома Круза в боевом гриме.

Но когда права на "Парфюмера" из короткой программы отозвали, надежды если не рухнули, то скорректировались. Первый стартовый номер, 86 с небольшим балла при прокате с небольшими недочетами, промежуточное 12-е место – казалось бы, большая неудача, но так могут подумать только те, кто не погружен в контекст или просто не разбирается во всех перипетиях фигурного катания.

Главный козырь Гуменника – не в короткой программе, а в произвольной, где он обеспечил себе выход на лед в предпоследней разминке. Это не только более высокий статус (и надежды на человеческие компоненты), но и возможность по-настоящему запомниться широкой публике, которая первые стартовые группы смотрит вполглаза.

В произвольной программе Петр заявил пять четверных прыжков. Контент сложнее был только у американца Ильи Малинина . Все остальные – позади. Огромная по дороговизне заявка позволяла ему добиться значительного улучшения результатов в случае чистых прокатов, и по ходу внутрироссийских стартов нынешнего сезона стало ясно, что к полностью выполненной пятиквадке Гуменник готов.

Тренировки в Милане лишь подтвердили это. Последний прогон произвольной вышел близким к идеальному. Лишь каскадный тройной тулуп (шел после четверного сальхова) вышел в один оборот, но в остальном – все квады на месте. Спокойная, уверенная тренировка, завершившаяся для Петра досрочно. Перетруждаться и перегорать наш фигурист стратегически верно не захотел.

Спустя несколько часов он уже выходил на лед с произволкой первым из своей разминки. Для него на этой Олимпиаде это уже не в новинку. Вот только в этот раз все было иначе. Четверной флип – легчайше, лутц – идеально, риттбергер - даже пересматривать не стали, сальхов с тройным тулупом, сальхов с двумя акселями, тройной аксель и тройной лутц - тройной риттбергер. Для большинства это все просто буквы, но для болельщиков нашего фигурного катания они как живые. В них трудовой, боевой, но честно выполненный прокат на 271,21 балла. Большего от него мы все требовать не могли.

Не подвел никого

Не зря болельщики дали Петру прозвище Стратег. Оно, с одной стороны, шутливое, а с другой – вполне серьезное. Ощущение, будто сейчас Гуменник – самый психологически устойчивый наш фигурист. Такого здорового отношения к спорту и к своему месту в нем в мужском одиночном в России не было много лет. Уйти пораньше с тренировки, пойти гулять по городу вместо тяжелых дум в гостиничном номере, не загоняться, если что-то не получается, – кажется, из этих составляющих складывается успех в не меньшей степени, чем из мощного набора заявленных четверных.