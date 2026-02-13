Рейтинг@Mail.ru
Петр Гуменник выступил на Олимпиаде-2026: какое место занял после произвольной программы
Фигурное катание
 
23:45 13.02.2026 (обновлено: 00:11 14.02.2026)
Русский фигурист морально прибил соперников: триумф Гуменника на Олимпиаде
Петр Гуменник выступил на Олимпиаде-2026: какое место занял после произвольной программы
Русский фигурист морально прибил соперников: триумф Гуменника на Олимпиаде
Петр Гуменник потряс спортивный мир великолепной произвольной программой на Олимпийских играх в Милане, чисто исполнив пять четверных прыжков. РИА Новости Спорт РИА Новости Спорт, 14.02.2026
фигурное катание
спорт
зимние олимпийские игры 2026
илья малинин
том круз
пётр гуменник
спорт, зимние олимпийские игры 2026, илья малинин, том круз, пётр гуменник
Фигурное катание, Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026, Илья Малинин, Том Круз, Пётр Гуменник
Русский фигурист морально прибил соперников: триумф Гуменника на Олимпиаде

Гуменник чисто исполнил произвольную программу на Олимпиаде

Влад Жуков
Влад Жуков
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Петр Гуменник потряс спортивный мир великолепной произвольной программой на Олимпийских играх в Милане, чисто исполнив пять четверных прыжков. РИА Новости Спорт рассказывает о мощном выступлении российского фигуриста.

Большего требовать было нельзя

После истории с заменой музыки к короткой программе (и, как следствие, сильной ее хореографической переделке) от Гуменника практически ничего не ожидали. Да, безусловно, перед вылетом нашего фигуриста в Милан звучали самые разные прогнозы. Кто-то говорил, дай бог попасть в топ-10, кто-то ждал его в почетном топ-6. Некоторые даже верили в медаль, что при прочих-то равных задача нерешаемая даже для висящего на тросе Тома Круза в боевом гриме.
Но когда права на "Парфюмера" из короткой программы отозвали, надежды если не рухнули, то скорректировались. Первый стартовый номер, 86 с небольшим балла при прокате с небольшими недочетами, промежуточное 12-е место – казалось бы, большая неудача, но так могут подумать только те, кто не погружен в контекст или просто не разбирается во всех перипетиях фигурного катания.
Главный козырь Гуменника – не в короткой программе, а в произвольной, где он обеспечил себе выход на лед в предпоследней разминке. Это не только более высокий статус (и надежды на человеческие компоненты), но и возможность по-настоящему запомниться широкой публике, которая первые стартовые группы смотрит вполглаза.
В произвольной программе Петр заявил пять четверных прыжков. Контент сложнее был только у американца Ильи Малинина. Все остальные – позади. Огромная по дороговизне заявка позволяла ему добиться значительного улучшения результатов в случае чистых прокатов, и по ходу внутрироссийских стартов нынешнего сезона стало ясно, что к полностью выполненной пятиквадке Гуменник готов.
Тренировки в Милане лишь подтвердили это. Последний прогон произвольной вышел близким к идеальному. Лишь каскадный тройной тулуп (шел после четверного сальхова) вышел в один оборот, но в остальном – все квады на месте. Спокойная, уверенная тренировка, завершившаяся для Петра досрочно. Перетруждаться и перегорать наш фигурист стратегически верно не захотел.
Спустя несколько часов он уже выходил на лед с произволкой первым из своей разминки. Для него на этой Олимпиаде это уже не в новинку. Вот только в этот раз все было иначе. Четверной флип – легчайше, лутц – идеально, риттбергер - даже пересматривать не стали, сальхов с тройным тулупом, сальхов с двумя акселями, тройной аксель и тройной лутц - тройной риттбергер. Для большинства это все просто буквы, но для болельщиков нашего фигурного катания они как живые. В них трудовой, боевой, но честно выполненный прокат на 271,21 балла. Большего от него мы все требовать не могли.
Не подвел никого

Не зря болельщики дали Петру прозвище Стратег. Оно, с одной стороны, шутливое, а с другой – вполне серьезное. Ощущение, будто сейчас Гуменник – самый психологически устойчивый наш фигурист. Такого здорового отношения к спорту и к своему месту в нем в мужском одиночном в России не было много лет. Уйти пораньше с тренировки, пойти гулять по городу вместо тяжелых дум в гостиничном номере, не загоняться, если что-то не получается, – кажется, из этих составляющих складывается успех в не меньшей степени, чем из мощного набора заявленных четверных.
Итоговое место Петра станет известно после прокатов всех сильнейших фигуристов. Они завершатся ближе к часу ночи по Москве, и там, конечно же, будет, на что посмотреть. Но уже сейчас можно сказать главное – Петр Гуменник в Милане не подвел никого. И в первую очередь – самого себя.
Фигурное катание, Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026, Илья Малинин, Том Круз, Пётр Гуменник
 
