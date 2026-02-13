Гуменник чисто исполнил произвольную программу на Олимпиаде

Гуменник в произвольной программе исполнил пять прыжков в четыре оборота - флип, лутц, риттбергер и дважды сальхов - в каскаде с тройным тулупом и в комбинации с двумя двойными акселями. Также фигурист сделал аксель в три с половиной оборота, на котором техническая бригада обозначила недокрут, а также каскад тройной лутц - двойной риттбергер. Все непрыжковые элементы получили четвертый, наивысший уровень сложности, кроме одного из вращений.