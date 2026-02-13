Рейтинг@Mail.ru
Гуменник чисто исполнил произвольную программу на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
23:23 13.02.2026 (обновлено: 23:40 13.02.2026)
https://ria.ru/20260213/gumennik-2074311902.html
Гуменник чисто исполнил произвольную программу на Олимпиаде
Гуменник чисто исполнил произвольную программу на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Гуменник чисто исполнил произвольную программу на Олимпиаде
Российский фигурист Петр Гуменник чисто исполнил произвольную программу на Олимпийских играх в Италии, набрав 184,49 балла. РИА Новости Спорт, 13.02.2026
2026-02-13T23:23:00+03:00
2026-02-13T23:40:00+03:00
фигурное катание
спорт
пётр гуменник
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074312084_0:0:3324:1871_1920x0_80_0_0_6dc50ccb719b5b88d5c4c8538c724950.jpg
https://ria.ru/20260211/gumennik-2073717340.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074312084_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_09b82d7ef85b41fbd0489b53998c5675.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, пётр гуменник, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Пётр Гуменник, Зимние Олимпийские игры 2026
Гуменник чисто исполнил произвольную программу на Олимпиаде

Фигурист Гуменник чисто исполнил произвольную программу на Олимпийских играх

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПетр Гуменник
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российский фигурист Петр Гуменник чисто исполнил произвольную программу на Олимпийских играх в Италии, набрав 184,49 балла.
Спортсмен выступал под 13-м стартовым номером. Во вторник Гуменник показал 12-й результат в короткой программе, набрав 86,72 балла. По сумме короткой и произвольной программ россиянин набрал 271,21 балла и занимает промежуточное первое место.
Гуменник в произвольной программе исполнил пять прыжков в четыре оборота - флип, лутц, риттбергер и дважды сальхов - в каскаде с тройным тулупом и в комбинации с двумя двойными акселями. Также фигурист сделал аксель в три с половиной оборота, на котором техническая бригада обозначила недокрут, а также каскад тройной лутц - двойной риттбергер. Все непрыжковые элементы получили четвертый, наивысший уровень сложности, кроме одного из вращений.
Гуменнику 23 года. Он является чемпионом России, двукратным победителем Финала Гран-при России, бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Чего реально добьется Гуменник на Олимпиаде? Все козыри русского фигуриста
11 февраля, 18:00
 
Фигурное катаниеСпортПётр ГуменникЗимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    14.02 15:00
    Барыс
    Лада
  • Хоккей
    14.02 14:10
    Швеция
    Словакия
  • Хоккей
    14.02 14:10
    Германия
    Латвия
  • Футбол
    14.02 16:00
    Эспаньол
    Сельта
  • Хоккей
    14.02 17:30
    Сочи
    Локомотив
  • Футбол
    14.02 17:30
    Вердер
    Бавария
  • Хоккей
    14.02 18:40
    Финляндия
    Италия
  • Футбол
    14.02 19:00
    Марсель
    Страсбур
  • Футбол
    14.02 20:30
    Севилья
    Алавес
  • Футбол
    14.02 23:00
    Реал Мадрид
    Реал Сосьедад
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала