Гуменник чисто исполнил произвольную программу на Олимпиаде
Гуменник чисто исполнил произвольную программу на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Гуменник чисто исполнил произвольную программу на Олимпиаде
Российский фигурист Петр Гуменник чисто исполнил произвольную программу на Олимпийских играх в Италии, набрав 184,49 балла.
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российский фигурист Петр Гуменник чисто исполнил произвольную программу на Олимпийских играх в Италии, набрав 184,49 балла.
Спортсмен выступал под 13-м стартовым номером. Во вторник Гуменник
показал 12-й результат в короткой программе, набрав 86,72 балла. По сумме короткой и произвольной программ россиянин набрал 271,21 балла и занимает промежуточное первое место.
Гуменник в произвольной программе исполнил пять прыжков в четыре оборота - флип, лутц, риттбергер и дважды сальхов - в каскаде с тройным тулупом и в комбинации с двумя двойными акселями. Также фигурист сделал аксель в три с половиной оборота, на котором техническая бригада обозначила недокрут, а также каскад тройной лутц - двойной риттбергер. Все непрыжковые элементы получили четвертый, наивысший уровень сложности, кроме одного из вращений.
Гуменнику 23 года. Он является чемпионом России, двукратным победителем Финала Гран-при России, бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.