Российских гребцов допустили до международных турниров во всех классах
Российских гребцов допустили до международных турниров во всех классах - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Российских гребцов допустили до международных турниров во всех классах
Исполнительный комитет Международной федерации гребного спорта (World Rowing) разрешил гребцам из России и Белоруссии выступать в нейтральном статусе во всех... РИА Новости Спорт, 13.02.2026
2026-02-13T10:35:00+03:00
2026-02-13T10:35:00+03:00
2026-02-13T10:39:00+03:00
спорт
россия
белоруссия
федерация гребного спорта россии (фгср)
россия
белоруссия
спорт, россия, белоруссия, федерация гребного спорта россии (фгср)
Спорт, Россия, Белоруссия, Федерация гребного спорта России (ФГСР)
Российских гребцов допустили до международных турниров во всех классах
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости.
Исполнительный комитет Международной федерации гребного спорта (World Rowing) разрешил гребцам из России и Белоруссии выступать в нейтральном статусе во всех классах судов на соревнованиях под своей эгидой, сообщается в Telegram-канале
Федерации гребного спорта России (ФГСР).
Ранее российские спортсмены допускались только до соревнований одиночек и двоек.
"Исполнительный комитет World Rowing разрешил российским и белорусским спортсменам выступать в нейтральном статусе во всех классах судов на всех соревнованиях по гребному спорту, проводимых под эгидой World Rowing, в том числе на чемпионате мира в дисциплине гребля-индор, на Всемирной регате мастеров, чемпионате мира по прибрежной гребле и финалах пляжного спринта. Расширение списка дисциплин и турниров, в которых российские гребцы смогут участвовать в нейтральном статусе, подтверждает, что мы движемся в верном направлении, и даже самые непримиримые федерации со временем вернут российских спортсменов на международные старты без каких-либо ограничений", - говорится в сообщении ФГСР.
В марте 2025 года исполком World Rowing продлил прежние условия участия российских спортсменов в международных соревнованиях в нейтральном статусе на 2025 год. Условия участия включают отсутствие флагов, цветов, гимнов, униформы, эмблем или признания любого рода, дополнительные проверки, которые могут быть проведены по требованию World Rowing, а также усиленный процесс антидопингового контроля, осуществляемый Международным агентством по тестированию (ITA).