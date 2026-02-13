Российских гребцов допустили до международных турниров во всех классах

"Исполнительный комитет World Rowing разрешил российским и белорусским спортсменам выступать в нейтральном статусе во всех классах судов на всех соревнованиях по гребному спорту, проводимых под эгидой World Rowing, в том числе на чемпионате мира в дисциплине гребля-индор, на Всемирной регате мастеров, чемпионате мира по прибрежной гребле и финалах пляжного спринта. Расширение списка дисциплин и турниров, в которых российские гребцы смогут участвовать в нейтральном статусе, подтверждает, что мы движемся в верном направлении, и даже самые непримиримые федерации со временем вернут российских спортсменов на международные старты без каких-либо ограничений", - говорится в сообщении ФГСР.