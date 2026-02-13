https://ria.ru/20260213/doping-2074149492.html
Провалившая допинг-тест итальянская биатлонистка выступит на Олимпиаде
Провалившая допинг-тест итальянская биатлонистка выступит на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Провалившая допинг-тест итальянская биатлонистка выступит на Олимпиаде
Итальянское антидопинговое агентство (NADO Italia) восстановило в правах биатлонистку Ребекку Пасслер после временного отстранения по обвинению в нарушении... РИА Новости Спорт, 13.02.2026
2026-02-13T13:03:00+03:00
2026-02-13T13:03:00+03:00
2026-02-13T13:03:00+03:00
биатлон
спорт
италия
спортивный арбитражный суд (cas)
зимние олимпийские игры 2026
италия
Провалившая допинг-тест итальянская биатлонистка выступит на Олимпиаде
Провалившая допинг-тест биатлонистка Пасслер выиграла апелляцию и выступит на ОИ
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости.
Итальянское антидопинговое агентство (NADO Italia) восстановило в правах биатлонистку Ребекку Пасслер после временного отстранения по обвинению в нарушении антидопинговых правил, сообщается на сайте
Федерации биатлона Италии.
NADO Italia 2 февраля временно отстранило Пасслер после обнаружения в ее допинг-пробе от 26 января летрозола, используемого для снижения уровня эстрогена, вызванного приемом анаболических стероидов, а также метанола. Спортсменка обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS)
с требованием допустить ее до участия в домашней Олимпиаде в связи с отсутствием умысла и халатности, однако выездная панель CAS постановила, что не обладает юрисдикцией для рассмотрения заявления Пасслер из-за того, что спортсменка первоначально не обжаловала вердикт в арбитраже NADO Italia, что имела право сделать до 12 февраля.
Отмечается, что агентством были приняты доводы Пасслер о неумышленном приеме запрещенного вещества. Спортсменка может участвовать в Олимпийских играх и присоединится к своим товарищам по команде с 16 февраля.
"Это были очень трудные дни. Я всегда верила в себя. Благодарю всех, кто мне помогал, - от юристов, занимавшихся моей ситуацией, до федерации зимних видов спорта, моей семьи и друзей. Теперь я наконец-то могу полностью сосредоточиться на биатлоне", - сказала Пасслер.
Пасслер 24 года. На юниорском и молодежном уровне она завоевала семь медалей чемпионатов мира, включая золото в эстафете. На Кубке мира дважды становилась бронзовым призером в эстафете. В текущем сезоне Кубка мира занимает 33-е место в общем зачете.