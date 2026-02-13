Провалившая допинг-тест итальянская биатлонистка выступит на Олимпиаде

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Итальянское антидопинговое агентство (NADO Italia) восстановило в правах биатлонистку Ребекку Пасслер после временного отстранения по обвинению в нарушении антидопинговых правил, сообщается на Итальянское антидопинговое агентство (NADO Italia) восстановило в правах биатлонистку Ребекку Пасслер после временного отстранения по обвинению в нарушении антидопинговых правил, сообщается на сайте Федерации биатлона Италии.

NADO Italia 2 февраля временно отстранило Пасслер после обнаружения в ее допинг-пробе от 26 января летрозола, используемого для снижения уровня эстрогена, вызванного приемом анаболических стероидов, а также метанола. Спортсменка обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием допустить ее до участия в домашней Олимпиаде в связи с отсутствием умысла и халатности, однако выездная панель CAS постановила, что не обладает юрисдикцией для рассмотрения заявления Пасслер из-за того, что спортсменка первоначально не обжаловала вердикт в арбитраже NADO Italia, что имела право сделать до 12 февраля.

Отмечается, что агентством были приняты доводы Пасслер о неумышленном приеме запрещенного вещества. Спортсменка может участвовать в Олимпийских играх и присоединится к своим товарищам по команде с 16 февраля.

"Это были очень трудные дни. Я всегда верила в себя. Благодарю всех, кто мне помогал, - от юристов, занимавшихся моей ситуацией, до федерации зимних видов спорта, моей семьи и друзей. Теперь я наконец-то могу полностью сосредоточиться на биатлоне", - сказала Пасслер.