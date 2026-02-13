Рейтинг@Mail.ru
Провалившая допинг-тест итальянская биатлонистка выступит на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Биатлон/Мишени - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Биатлон
 
13:03 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/doping-2074149492.html
Провалившая допинг-тест итальянская биатлонистка выступит на Олимпиаде
Провалившая допинг-тест итальянская биатлонистка выступит на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Провалившая допинг-тест итальянская биатлонистка выступит на Олимпиаде
Итальянское антидопинговое агентство (NADO Italia) восстановило в правах биатлонистку Ребекку Пасслер после временного отстранения по обвинению в нарушении... РИА Новости Спорт, 13.02.2026
2026-02-13T13:03:00+03:00
2026-02-13T13:03:00+03:00
биатлон
спорт
италия
спортивный арбитражный суд (cas)
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071870008_0:45:547:353_1920x0_80_0_0_affbde163618747838a2757037f16b4e.jpg
https://ria.ru/20260211/olimpiada-skandaly-2073731417.html
италия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071870008_0:0:487:365_1920x0_80_0_0_070c89ba2bf4e0040e1a0ccb5b689589.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, италия, спортивный арбитражный суд (cas), зимние олимпийские игры 2026
Биатлон, Спорт, Италия, Спортивный арбитражный суд (CAS), Зимние Олимпийские игры 2026
Провалившая допинг-тест итальянская биатлонистка выступит на Олимпиаде

Провалившая допинг-тест биатлонистка Пасслер выиграла апелляцию и выступит на ОИ

© Международный союз биатлонистов (IBU)Ребекка Пасслер
Ребекка Пасслер - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Международный союз биатлонистов (IBU)
Ребекка Пасслер. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Итальянское антидопинговое агентство (NADO Italia) восстановило в правах биатлонистку Ребекку Пасслер после временного отстранения по обвинению в нарушении антидопинговых правил, сообщается на сайте Федерации биатлона Италии.
NADO Italia 2 февраля временно отстранило Пасслер после обнаружения в ее допинг-пробе от 26 января летрозола, используемого для снижения уровня эстрогена, вызванного приемом анаболических стероидов, а также метанола. Спортсменка обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием допустить ее до участия в домашней Олимпиаде в связи с отсутствием умысла и халатности, однако выездная панель CAS постановила, что не обладает юрисдикцией для рассмотрения заявления Пасслер из-за того, что спортсменка первоначально не обжаловала вердикт в арбитраже NADO Italia, что имела право сделать до 12 февраля.
Отмечается, что агентством были приняты доводы Пасслер о неумышленном приеме запрещенного вещества. Спортсменка может участвовать в Олимпийских играх и присоединится к своим товарищам по команде с 16 февраля.
"Это были очень трудные дни. Я всегда верила в себя. Благодарю всех, кто мне помогал, - от юристов, занимавшихся моей ситуацией, до федерации зимних видов спорта, моей семьи и друзей. Теперь я наконец-то могу полностью сосредоточиться на биатлоне", - сказала Пасслер.
Пасслер 24 года. На юниорском и молодежном уровне она завоевала семь медалей чемпионатов мира, включая золото в эстафете. На Кубке мира дважды становилась бронзовым призером в эстафете. В текущем сезоне Кубка мира занимает 33-е место в общем зачете.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Измена норвежца, подстава русского, хамство Украины: кто скандалит на Играх
11 февраля, 18:03
 
БиатлонСпортИталияСпортивный арбитражный суд (CAS)Зимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    14.02 15:00
    Барыс
    Лада
  • Хоккей
    14.02 14:10
    Швеция
    Словакия
  • Хоккей
    14.02 14:10
    Германия
    Латвия
  • Футбол
    14.02 16:00
    Эспаньол
    Сельта
  • Хоккей
    14.02 17:30
    Сочи
    Локомотив
  • Футбол
    14.02 17:30
    Вердер
    Бавария
  • Хоккей
    14.02 18:40
    Финляндия
    Италия
  • Футбол
    14.02 19:00
    Марсель
    Страсбур
  • Футбол
    14.02 20:30
    Севилья
    Алавес
  • Футбол
    14.02 23:00
    Реал Мадрид
    Реал Сосьедад
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала