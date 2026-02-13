Рейтинг@Mail.ru
Бьорндален раскритиковал FIS за отсутствие конкуренции в лыжных гонках - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Биатлон/Мишени - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Биатлон
 
17:20 13.02.2026 (обновлено: 18:18 13.02.2026)
https://ria.ru/20260213/borndalin-2074236350.html
Бьорндален раскритиковал FIS за отсутствие конкуренции в лыжных гонках
Бьорндален раскритиковал FIS за отсутствие конкуренции в лыжных гонках - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Бьорндален раскритиковал FIS за отсутствие конкуренции в лыжных гонках
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) недостаточно поддерживает другие страны для обеспечения равной борьбы в лыжных гонках, заявил... РИА Новости Спорт, 13.02.2026
2026-02-13T17:20:00+03:00
2026-02-13T18:18:00+03:00
биатлон
норвегия
италия
уле-эйнар бьорндален
савелий коростелев
дарья непряева
спортивный арбитражный суд (cas)
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787245172_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e3ce0eb61dc92d1adf004439a6572abd.jpg
https://ria.ru/20260213/korostelev-2074208236.html
норвегия
италия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787245172_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_35548523fbf5e8a60ab3e8e5f43ad8ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
норвегия, италия, уле-эйнар бьорндален, савелий коростелев, дарья непряева, спортивный арбитражный суд (cas), зимние олимпийские игры 2026
Биатлон, Норвегия, Италия, Уле-Эйнар Бьорндален, Савелий Коростелев, Дарья Непряева, Спортивный арбитражный суд (CAS), Зимние Олимпийские игры 2026
Бьорндален раскритиковал FIS за отсутствие конкуренции в лыжных гонках

Бьорндален: FIS плохо борется с низким уровнем конкуренции в лыжных гонках

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкУле-Эйнар Бьорндален
Уле-Эйнар Бьорндален - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Уле-Эйнар Бьорндален. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) недостаточно поддерживает другие страны для обеспечения равной борьбы в лыжных гонках, заявил восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален.
На текущих Олимпийских играх шесть из девяти медалей в мужских лыжных гонках завоевали норвежцы. У женщин семь из девяти наград на счету шведок.
«
"FIS плохо борется с низким уровнем конкуренции среди других стран. Для обеспечения равных условий другим странам выделяется слишком мало ресурсов. Уровень конкуренции должен был быть намного выше. Норвегия – фантастическая страна. Мы добиваемся невероятных результатов на очень высоком уровне в мужских лыжных гонках, но тот факт, что так мало стран выделяются, крайне разочаровывает в работе FIS", - приводит слова Бьорндалена VG.
В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. На Играх в Италии выступают два российских лыжника - Савелий Коростелев и Дарья Непряева.
Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Коростелев рассказал, что его разозлило на ОИ
Вчера, 16:06
 
БиатлонНорвегияИталияУле-Эйнар БьорндаленСавелий КоростелевДарья НепряеваСпортивный арбитражный суд (CAS)Зимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    14.02 15:00
    Барыс
    Лада
  • Хоккей
    14.02 14:10
    Швеция
    Словакия
  • Хоккей
    14.02 14:10
    Германия
    Латвия
  • Футбол
    14.02 16:00
    Эспаньол
    Сельта
  • Хоккей
    14.02 17:30
    Сочи
    Локомотив
  • Футбол
    14.02 17:30
    Вердер
    Бавария
  • Хоккей
    14.02 18:40
    Финляндия
    Италия
  • Футбол
    14.02 19:00
    Марсель
    Страсбур
  • Футбол
    14.02 20:30
    Севилья
    Алавес
  • Футбол
    14.02 23:00
    Реал Мадрид
    Реал Сосьедад
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала