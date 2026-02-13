Бьорндален раскритиковал FIS за отсутствие конкуренции в лыжных гонках

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) недостаточно поддерживает другие страны для обеспечения равной борьбы в лыжных гонках, заявил восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален.

На текущих Олимпийских играх шесть из девяти медалей в мужских лыжных гонках завоевали норвежцы. У женщин семь из девяти наград на счету шведок.