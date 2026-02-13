Рейтинг@Mail.ru
Болельщицы Гуменника собираются перед его выступлением у арены в Милане
Фигурное катание
 
21:11 13.02.2026
Болельщицы Гуменника собираются перед его выступлением у арены в Милане
Болельщицы Гуменника собираются перед его выступлением у арены в Милане
Болельщицы Гуменника собираются перед его выступлением у арены в Милане
Российские болельщицы фигуриста Петра Гуменника собираются перед ледовой ареной в Милане, где в пятницу пройдет его выступление с произвольной программой на... РИА Новости Спорт, 13.02.2026
фигурное катание
спорт
владимир путин
зимние олимпийские игры 2026
пётр гуменник
спорт, владимир путин, зимние олимпийские игры 2026, пётр гуменник
Фигурное катание, Спорт, Владимир Путин, Зимние Олимпийские игры 2026, Пётр Гуменник
Болельщицы Гуменника собираются перед его выступлением у арены в Милане

Болельщицы Гуменника собираются перед его выступлением у ледовой арены в Милане

© РИА Новости / Санто Стефано
ОИ-2026.Фигурное катание.Мужчины.Короткая программа
ОИ-2026.Фигурное катание.Мужчины.Короткая программа - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Санто Стефано
Перейти в медиабанк
ОИ-2026.Фигурное катание.Мужчины.Короткая программа. Архивное фото
МИЛАН, 13 фев - РИА Новости. Российские болельщицы фигуриста Петра Гуменника собираются перед ледовой ареной в Милане, где в пятницу пройдет его выступление с произвольной программой на зимней Олимпиаде, передает корреспондент РИА Новости.
Местом встречи десятка болельщиц стала площадь возле пункта проверки билетов. С собой они принесли плакаты и баннеры с изображением фигуриста и его фамилией на английском языке. На арене российских болельщиков можно распознать по оранжевым ободкам с именем Гуменника и шляпам-цилиндрам, ставшим фирменной деталью образа спортсмена.
В пятницу представители фан-клуба фигуриста рассказали РИА Новости, что ради спокойствия спортсмена не хотят нарушать правила соревнований, запрещающие демонстрацию российской символики. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что запреты в отношении российских спортсменов откровенно нарушают принципы Олимпий­ской хартии, где сказано о недо­пустимости политизации спорта, который должен объединять людей, а не разделять.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Болельщики Гуменника не хотят нарушать запрет на российскую символику на ОИ
Вчера, 20:49
 
Фигурное катаниеСпортВладимир ПутинЗимние Олимпийские игры 2026Пётр Гуменник
 
