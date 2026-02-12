https://ria.ru/20260212/sport-2074052951.html
Леклер стал лучшим во второй день предсезонных тестов в Бахрейне
Леклер стал лучшим во второй день предсезонных тестов в Бахрейне - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Леклер стал лучшим во второй день предсезонных тестов в Бахрейне
Пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Шарль Леклер стал лучшим во второй день предсезонных тестов в Бахрейне. РИА Новости Спорт, 13.02.2026
2026-02-12T23:50:00+03:00
2026-02-12T23:50:00+03:00
2026-02-13T00:49:00+03:00
формула-1
спорт
феррари
шарль леклер
ландо норрис
макларен
хаас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/15/1789943479_0:345:3026:2047_1920x0_80_0_0_48438abfbf31e5fddc27cf7e91428abb.jpg
https://ria.ru/20260128/uilyams-2070871543.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/15/1789943479_297:0:3026:2047_1920x0_80_0_0_7e9e119070ab29c40b0e805d6c0ed247.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, феррари, шарль леклер, ландо норрис, макларен, хаас
Формула-1, Спорт, Феррари, Шарль Леклер, Ландо Норрис, Макларен, Хаас
Леклер стал лучшим во второй день предсезонных тестов в Бахрейне
Леклер стал лучшим во второй день предсезонных тестов "Формулы-1" в Бахрейне