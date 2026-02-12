Рейтинг@Mail.ru
Леклер стал лучшим во второй день предсезонных тестов в Бахрейне
Формула-1
 
23:50 12.02.2026 (обновлено: 00:49 13.02.2026)
Леклер стал лучшим во второй день предсезонных тестов в Бахрейне
Пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Шарль Леклер стал лучшим во второй день предсезонных тестов в Бахрейне.
спорт, феррари, шарль леклер, ландо норрис, макларен, хаас
Формула-1, Спорт, Феррари, Шарль Леклер, Ландо Норрис, Макларен, Хаас
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Шарль Леклер стал лучшим во второй день предсезонных тестов в Бахрейне.
Время монегаска на лучшем круге - 1 минута 34,273 секунды. Второй результат у действующего чемпиона британца Ландо Норриса из "Макларена" (отставание - 0,511 секунды), третьим стал его соотечественник Оливер Берман из "Хааса" (+1,121).
Лидером по количеству кругов стал Норрис (149), следом расположились Леклер (139) и Берман (130).
Предсезонные тесты в Бахрейне завершатся 13 февраля. Новый сезон "Формулы-1" стартует в Австралии, первый этап пройдет 6-8 марта.
Автоспорт. Формула 1. Гран-при России. Свободные заезды. Третья сессия - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
"Уильямс" отчитался о готовности болида после пропуска первых тестов
28 января, 22:52
 
Формула-1СпортФеррариШарль ЛеклерЛандо НоррисМакларенХаас
 
