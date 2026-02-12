Рейтинг@Mail.ru
Абьюзер и защитница насильника? Кто выиграл Олимпиаду в танцах на льду
Фигурное катание
Фигурное катание
 
01:45 12.02.2026 (обновлено: 11:57 12.02.2026)
Абьюзер и защитница насильника? Кто выиграл Олимпиаду в танцах на льду
Абьюзер и защитница насильника? Кто выиграл Олимпиаду в танцах на льду - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Абьюзер и защитница насильника? Кто выиграл Олимпиаду в танцах на льду
Француз Гийом Сизерон завоевал второе подряд олимпийское золото, но с новой партнершей. РИА Новости Спорт рассказывает, как обвиненный в абьюзе фигурист... РИА Новости Спорт, 12.02.2026
фигурное катание
спорт
гийом сизерон
мэдисон чок
эван бейтс
зимние олимпийские игры 2026
2026
спорт, гийом сизерон, мэдисон чок, эван бейтс, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Гийом Сизерон, Мэдисон Чок, Эван Бейтс, Зимние Олимпийские игры 2026
Абьюзер и защитница насильника? Кто выиграл Олимпиаду в танцах на льду

Француз Сизерон первым в истории выиграл золото Олимпиады с разными партнершами

Андрей Симоненко
Андрей Симоненко
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Француз Гийом Сизерон завоевал второе подряд олимпийское золото, но с новой партнершей. РИА Новости Спорт рассказывает, как обвиненный в абьюзе фигурист разрушил все границы танцев на льду.

Победы дочери Тутберидзе откладываются

Первыми, на кого особенно хотелось посмотреть среди участников произвольного танца в этот вечер, были Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Все-таки до сих пор в памяти их непродолжительный, но очень бурный период выступлений за Россию. Дочери заслуженного тренера России Этери Тутберидзе и сыну известного петербургского актера Бориса Смолкина удалось в олимпийский сезон четырехлетней давности сделать то, что в их дисциплине получается мало у кого, - ворваться из средних эшелонов российских танцев в сборную.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Чего реально добьется Гуменник на Олимпиаде? Все козыри русского фигуриста
11 февраля, 18:00
Диану и Глеба тогда критиковали, но сами фигуристы сохраняли олимпийское спокойствие и изящно парировали все нападки. "Да, мы блатные, - однажды даже заявил партнер журналистам в ответ на провокационный вопрос, пояснив, что имеет в виду. - У нас известные родители".
На Олимпиаде-2022 в Пекине Дэвис и Смолкин стали 14-ми, а затем, вскоре после отстранения российских фигуристов от выступлений на международной арене, пошли слухи о том, что эта пара скоро сменит флаг. Говорили и о сборной США, и о сборной Израиля, но в итоге Диана и Глеб перешли в грузинскую команду - что было очень в тему с учетом того, что шефиня федерации фигурного катания закавказской республики уже тогда собирала компанию, способную побороться за награды командного турнира Олимпиады-2026.
Однако прогресс Дэвис и Смолкина оказался не столь быстрым, хотя на их подготовку были брошены самые сильные специалисты. Пара тренировалась в американских штабах Игоря Шпильбанда, Елены Новак и Алексея Килякова, а затем осела в Монреальской академии, на данный момент самой мощной в танцах на льду.
И все же подняться хотя бы до уровня топ-10 на Олимпиаде Диана и Глеб не смогли, финишировав на Играх в Италии всего на ступеньку выше, чем в Пекине. И не сказать, что по каким-то субъективным причинам: на фоне элиты мировых танцев бывшие россияне, положа руку на сердце, пока смотрятся не столь интересно и мастеровито. Увы, и взять медаль командного турнира Олимпиады Дэвис и Смолкину не удалось - не по их, правда, вине, в грузинской сборной обнаружилось слабое звено в лице одиночника Ники Эгадзе.
Но из положительного: суммарная оценка по сравнению с прошлой Олимпиадой увеличилась почти на 20 баллов. А 23 года и 26 лет - именно столько Диане и Глебу - по меркам танцев на льду не возраст. Как минимум еще один олимпийский цикл они провести способны.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Измена норвежца, подстава русского, хамство Украины: кто скандалит на Играх
11 февраля, 18:03

Бан России сыграл за американцев

Что касается интриги в борьбе за золотую медаль, то еще в первый день весны прошлого года ее не было в принципе. На долгожданную олимпийскую победу шли американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, выкосившие все чемпионаты мира после ухода из спорта олимпийских чемпионов Пекина французов Габриэллы Пападакис/Гийома Сизерона и соотечественников Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью. "Помог" Мэдди и Эвану и "бан" россиян - вице-чемпионы Олимпиады-2022 Виктория Синицина/Никита Кацалапов может и без отстранения от "международки" не стали бы продолжать карьеру, но чиновники из ISU в любом случае поспособствовали тому, чтобы серьезных соперников у Чок и Бейтса на следующий олимпийский цикл не осталось.
Но все изменилось 2 марта 2025 года - в день, когда стало известно о возвращении Сизерона. И не с Пападакис, с которой он покорил все возможные вершины в спорте, а с Фурнье-Бодри, выступавшей за Канаду с Николаем Серенсеном. "Вселенная предлагает нам новое приключение! Дуэт, рожденный дружбой, уважением и любовью к спорту! Танец, написанный годами и подпитываемый огнем наших мечтаний!" - в такой поэтической манере объявил о камбэке олимпийский чемпион.
Но реальность, как это всегда бывает в жизни, оказалась далека от поэзии. Для начала, Фурнье-Бодри не рассталась с Серенсеном, с которым она была в паре вне льда - несмотря на то, что его обвинили в изнасиловании и отстранили от выступлений в спорте. Николай вины не признал, и Лоранс его поддержала - за что подверглась яростной критике со стороны поборников морали. Последняя атака на фигуристку последовала уже на Олимпиаде - американская журналистка Кристин Бреннан, пристававшая на Играх в Пекине ко всем российским фигуристам с вопросами о Камиле Валиевой, попыталась "прижать к ногтю" и Фурнье-Бодри. Не слишком успешно, но осадочек остался - настроение фигуристке испортили.
Евгений Коростелев - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
"На мне ярлык — скандальный": Плющенко — откровенно о правде и мифах о себе
9 февраля, 16:35
Ну а Сизерону испортила настроение бывшая партнерша, выпустившая незадолго до Олимпиады книгу под красноречивым названием "Чтобы не исчезнуть". В ней Пападакис рассказала о многих закулисных деталях карьеры. Например, об авторитарной матери, из-за очередной ссоры с которой Габриэлла в 16-летнем возрасте наглоталась таблеток и угодила в больницу. О знаменитой истории с расстегнувшимся платьем на Олимпиаде-2018, которая оставила пару без золота. Об аборте и выкидыше, который произошел прямо во время выступления на чемпионате мира - 2019. О глубокой депрессии, в которую она погрузилась после прерывания беременности.
Но помимо всего прочего, Пападакис в своей книге разрушила имидж идеальной пары, в котором она и Сизерон долгие годы представали перед миром. "На льду мы выглядим лучшими друзьями, смеемся и дурачимся, а когда остаемся одни, все меняется. Гийом становится другим, хочет все контролировать, ведет себя строго и требовательно", - рассказала Габриэлла. По признанию фигуристки, в какой-то момент она стала бояться оставаться с партнером наедине, затем у нее начались панические атаки только от мысли о Сизероне.
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Американки и японка раскрылись: как Петросян может взять золото Олимпиады
9 февраля, 18:35

А ведь россияне могли бы стоять на пьедестале

Таким образом, выступать на Олимпиаде новому дуэту пришлось на скандальном фоне - партнера обвинили в абьюзе, партнершу в оправдании насильника. И поначалу все выглядело так, что Лоранс и Гийома эти истории придавили. По крайней мере, в командном турнире Игр французы уступили главным соперникам в ритм-танце чуть более балла - что заодно заставило вспомнить о том, как по ходу сезона Фурнье-Бодри и Сизерон пытались спорить с несправедливыми, по их мнению, эпизодами судейства. В танцах на льду такое поведение обычно до добра не доводит - тут больше ценят терпеливых конформистов.
Но в произвольной программе командника французы не выступали, так как их сборная туда не отобралась, а вот в стартовой дисциплине личного турнира Лоранс и Гийом нанесли ответный удар - привезли Чок и Бейтсу полбалла преимущества перед произвольным танцем. Пусть это и немного, но французы получили право выступить последними. А последнее впечатление, как известно, самое сильное. За судейскими пультами у борта пока что сидят люди - хотя для того, чтобы убрать субъективизм в фигурном катании, заменить их на ИИ, может, было бы и полезно.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Наш фигурист воюет за медаль Игр: пролезет ли Гумменик в форточку?
11 февраля, 01:37
Весь сезон после выступлений Чок и Бейтса больше обсуждали юбку от костюма партнерши, которая периодически мешала исполнять американцам огненное фламенко в постановке знаменитого испанского хореографа Антонио Нахарро. В итоге нужный вариант к Олимпиаде нашли - но не подсознательное ли внимание к одежде слегка увело акцент от по-настоящему крутого танца Мэдисон и Эвана? В танцах от нюансов зачастую зависят судьбы - и это был, возможно, тот самый случай.
Ну а у Сизерона, сколько не обвиняй его в эксплуатации программ кантиленного стиля, всегда находился безапелляционный ответ в виде идеальности их исполнения. Нашелся он и на Олимпиаде в Милане. То, что достичь такого уровня Гийому и Лоранс удалось менее чем за год, - фантастика. Возможно, за нее, за фантастику, и получили те полтора балла бонуса французы, победившие в дуэли абсолютно равных пар. И выстоявшие в борьбе с нападками.
За драматичной развязкой борьбы за олимпийское золото нельзя забывать о наших танцорах. Да, Александра Степанова и Иван Букин, наша нынешняя пара номер один, возможно, и не смогла бы вмешаться в медальные разборки, но колоссальная несправедливость в том, что им не дали даже шанса. Ну а еще не дает покоя мысль о том, что если бы могли продолжать выступать Виктория Синицина и Никита Кацалапов, то сейчас на вершине олимпийского пьедестала стояли бы именно они. Пусть они катаются только в шоу - невооруженным глазом видно, что мастерства вице-чемпионы Олимпиады-2022 не растеряли, а топовую форму вернули бы при необходимости за считанные месяцы. Но это мечты несбывшиеся - а Сизерону "огонь мечтаний" подарил второе олимпийское золото.
Слабоволие чемпиона Европы: почему команднику Олимпиады не хватило русских
9 февраля, 01:37
Слабоволие чемпиона Европы: почему команднику Олимпиады не хватило русских
9 февраля, 01:37
 
Фигурное катание, Спорт, Гийом Сизерон, Мэдисон Чок, Эван Бейтс, Зимние Олимпийские игры 2026
 
