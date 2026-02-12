Абьюзер и защитница насильника? Кто выиграл Олимпиаду в танцах на льду

Француз Гийом Сизерон завоевал второе подряд олимпийское золото, но с новой партнершей. РИА Новости Спорт рассказывает, как обвиненный в абьюзе фигурист разрушил все границы танцев на льду.

Победы дочери Тутберидзе откладываются

Первыми, на кого особенно хотелось посмотреть среди участников произвольного танца в этот вечер, были Диана Дэвис Глеб Смолкин . Все-таки до сих пор в памяти их непродолжительный, но очень бурный период выступлений за Россию. Дочери заслуженного тренера России Этери Тутберидзе и сыну известного петербургского актера Бориса Смолкина удалось в олимпийский сезон четырехлетней давности сделать то, что в их дисциплине получается мало у кого, - ворваться из средних эшелонов российских танцев в сборную.

Диану и Глеба тогда критиковали, но сами фигуристы сохраняли олимпийское спокойствие и изящно парировали все нападки. "Да, мы блатные, - однажды даже заявил партнер журналистам в ответ на провокационный вопрос, пояснив, что имеет в виду. - У нас известные родители".

На Олимпиаде-2022 в Пекине Дэвис и Смолкин стали 14-ми, а затем, вскоре после отстранения российских фигуристов от выступлений на международной арене, пошли слухи о том, что эта пара скоро сменит флаг. Говорили и о сборной США, и о сборной Израиля, но в итоге Диана и Глеб перешли в грузинскую команду - что было очень в тему с учетом того, что шефиня федерации фигурного катания закавказской республики уже тогда собирала компанию, способную побороться за награды командного турнира Олимпиады-2026.

Однако прогресс Дэвис и Смолкина оказался не столь быстрым, хотя на их подготовку были брошены самые сильные специалисты. Пара тренировалась в американских штабах Игоря Шпильбанда , Елены Новак и Алексея Килякова, а затем осела в Монреальской академии, на данный момент самой мощной в танцах на льду.

И все же подняться хотя бы до уровня топ-10 на Олимпиаде Диана и Глеб не смогли, финишировав на Играх в Италии всего на ступеньку выше, чем в Пекине. И не сказать, что по каким-то субъективным причинам: на фоне элиты мировых танцев бывшие россияне, положа руку на сердце, пока смотрятся не столь интересно и мастеровито. Увы, и взять медаль командного турнира Олимпиады Дэвис и Смолкину не удалось - не по их, правда, вине, в грузинской сборной обнаружилось слабое звено в лице одиночника Ники Эгадзе.

Но из положительного: суммарная оценка по сравнению с прошлой Олимпиадой увеличилась почти на 20 баллов. А 23 года и 26 лет - именно столько Диане и Глебу - по меркам танцев на льду не возраст. Как минимум еще один олимпийский цикл они провести способны.

Бан России сыграл за американцев

Но все изменилось 2 марта 2025 года - в день, когда стало известно о возвращении Сизерона. И не с Пападакис, с которой он покорил все возможные вершины в спорте, а с Фурнье-Бодри, выступавшей за Канаду с Николаем Серенсеном. "Вселенная предлагает нам новое приключение! Дуэт, рожденный дружбой, уважением и любовью к спорту! Танец, написанный годами и подпитываемый огнем наших мечтаний!" - в такой поэтической манере объявил о камбэке олимпийский чемпион.

Но реальность, как это всегда бывает в жизни, оказалась далека от поэзии. Для начала, Фурнье-Бодри не рассталась с Серенсеном, с которым она была в паре вне льда - несмотря на то, что его обвинили в изнасиловании и отстранили от выступлений в спорте. Николай вины не признал, и Лоранс его поддержала - за что подверглась яростной критике со стороны поборников морали. Последняя атака на фигуристку последовала уже на Олимпиаде - американская журналистка Кристин Бреннан, пристававшая на Играх в Пекине ко всем российским фигуристам с вопросами о Камиле Валиевой , попыталась "прижать к ногтю" и Фурнье-Бодри. Не слишком успешно, но осадочек остался - настроение фигуристке испортили.

Ну а Сизерону испортила настроение бывшая партнерша, выпустившая незадолго до Олимпиады книгу под красноречивым названием "Чтобы не исчезнуть". В ней Пападакис рассказала о многих закулисных деталях карьеры. Например, об авторитарной матери, из-за очередной ссоры с которой Габриэлла в 16-летнем возрасте наглоталась таблеток и угодила в больницу. О знаменитой истории с расстегнувшимся платьем на Олимпиаде-2018, которая оставила пару без золота. Об аборте и выкидыше, который произошел прямо во время выступления на чемпионате мира - 2019. О глубокой депрессии, в которую она погрузилась после прерывания беременности.

Но помимо всего прочего, Пападакис в своей книге разрушила имидж идеальной пары, в котором она и Сизерон долгие годы представали перед миром. "На льду мы выглядим лучшими друзьями, смеемся и дурачимся, а когда остаемся одни, все меняется. Гийом становится другим, хочет все контролировать, ведет себя строго и требовательно", - рассказала Габриэлла. По признанию фигуристки, в какой-то момент она стала бояться оставаться с партнером наедине, затем у нее начались панические атаки только от мысли о Сизероне.

А ведь россияне могли бы стоять на пьедестале

Таким образом, выступать на Олимпиаде новому дуэту пришлось на скандальном фоне - партнера обвинили в абьюзе, партнершу в оправдании насильника. И поначалу все выглядело так, что Лоранс и Гийома эти истории придавили. По крайней мере, в командном турнире Игр французы уступили главным соперникам в ритм-танце чуть более балла - что заодно заставило вспомнить о том, как по ходу сезона Фурнье-Бодри и Сизерон пытались спорить с несправедливыми, по их мнению, эпизодами судейства. В танцах на льду такое поведение обычно до добра не доводит - тут больше ценят терпеливых конформистов.

Но в произвольной программе командника французы не выступали, так как их сборная туда не отобралась, а вот в стартовой дисциплине личного турнира Лоранс и Гийом нанесли ответный удар - привезли Чок и Бейтсу полбалла преимущества перед произвольным танцем. Пусть это и немного, но французы получили право выступить последними. А последнее впечатление, как известно, самое сильное. За судейскими пультами у борта пока что сидят люди - хотя для того, чтобы убрать субъективизм в фигурном катании, заменить их на ИИ, может, было бы и полезно.

Весь сезон после выступлений Чок и Бейтса больше обсуждали юбку от костюма партнерши, которая периодически мешала исполнять американцам огненное фламенко в постановке знаменитого испанского хореографа Антонио Нахарро. В итоге нужный вариант к Олимпиаде нашли - но не подсознательное ли внимание к одежде слегка увело акцент от по-настоящему крутого танца Мэдисон и Эвана? В танцах от нюансов зачастую зависят судьбы - и это был, возможно, тот самый случай.

Ну а у Сизерона, сколько не обвиняй его в эксплуатации программ кантиленного стиля, всегда находился безапелляционный ответ в виде идеальности их исполнения. Нашелся он и на Олимпиаде в Милане. То, что достичь такого уровня Гийому и Лоранс удалось менее чем за год, - фантастика. Возможно, за нее, за фантастику, и получили те полтора балла бонуса французы, победившие в дуэли абсолютно равных пар. И выстоявшие в борьбе с нападками.