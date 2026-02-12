Шведы с трудом обыграли итальянцев на олимпийском хоккейном турнире

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Сборная Швеции по хоккею обыграла команду Италии в своем стартовом матче на групповом этапе зимних Олимпийских игр 2026 года.

Стартовый вратарь сборной Италии Дамиан Клара отразил 46 бросков по своим воротам из 49. На 47-й минуте он получил повреждение и был заменен на Давиде Фадани. Суммарно шведы нанесли 60 бросков в створ ворот сборной Италии.