Рейтинг@Mail.ru
Шведы с трудом обыграли итальянцев на олимпийском хоккейном турнире - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
01:38 12.02.2026 (обновлено: 01:50 12.02.2026)
https://ria.ru/20260212/shvedy-2073795236.html
Шведы с трудом обыграли итальянцев на олимпийском хоккейном турнире
Шведы с трудом обыграли итальянцев на олимпийском хоккейном турнире - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Шведы с трудом обыграли итальянцев на олимпийском хоккейном турнире
Сборная Швеции по хоккею обыграла команду Италии в своем стартовом матче на групповом этапе зимних Олимпийских игр 2026 года. РИА Новости Спорт, 12.02.2026
2026-02-12T01:38:00+03:00
2026-02-12T01:50:00+03:00
хоккей
спорт
габриэль ландескуг
густав форслинг
вильям нюландер
национальная хоккейная лига (нхл)
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149369/71/1493697166_0:282:1705:1241_1920x0_80_0_0_ffffd03af7675e04044f24124f8cd0a7.jpg
https://ria.ru/20260211/khokkey-2073774485.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149369/71/1493697166_0:122:1705:1401_1920x0_80_0_0_6f74d1c670df33aa8eeb45c349013b2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, габриэль ландескуг, густав форслинг, вильям нюландер, национальная хоккейная лига (нхл), зимние олимпийские игры 2026
Хоккей, Спорт, Габриэль Ландескуг, Густав Форслинг, Вильям Нюландер, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Зимние Олимпийские игры 2026
Шведы с трудом обыграли итальянцев на олимпийском хоккейном турнире

Шведы победили итальянцев на олимпийском хоккейном турнире

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкИгрок сборной Швеции Габриэль Ландескуг в матче группового этапа Кубка мира по хоккею между сборными командами Швеции и Европы
Игрок сборной Швеции Габриэль Ландескуг в матче группового этапа Кубка мира по хоккею между сборными командами Швеции и Европы - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Сборная Швеции по хоккею обыграла команду Италии в своем стартовом матче на групповом этапе зимних Олимпийских игр 2026 года.
Встреча первого тура в группе B прошла в Милане и завершилась со счетом 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) в пользу шведов. В составе победителей шайбы забросили Габриэль Ландескуг (10-я минута), Густав Форслинг (18), Вильям Нюландер (37), Мика Зибанежад (56) и Виктор Хедман (58). У итальянцев отличились Лука Фриго (5) и Мэтт Брэдли (21).
Олимпийские игры. Предварительный раунд. Группа B
11 февраля 2026 • начало в 23:10
Завершен
Швеция
5 : 2
Италия
09:06 • Габриэль Ландескуг
(Мика Зибанежад, Эрик Карлссон)
17:53 • Густав Форслинг
(Йеспер Братт, Расмус Дэлин)
36:46 • Вильям Нюландер
(Расмус Дэлин, Адриан Кемпе)
55:42 • Мика Зибанежад
(Расмус Дэлин, Рикард Ракелл)
57:11 • Виктор Хедман
(Густав Форслинг)
04:14 • Лука Фриго
20:37 • Мэттью Брэдли
(Dustin Gazley, Томас Ларкин)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Стартовый вратарь сборной Италии Дамиан Клара отразил 46 бросков по своим воротам из 49. На 47-й минуте он получил повреждение и был заменен на Давиде Фадани. Суммарно шведы нанесли 60 бросков в створ ворот сборной Италии.
В следующем матче сборная Швеции сыграет с командой Финляндии, сборная Италии - с командой Словакии. Обе встречи пройдут 13 февраля.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В хоккейном турнире впервые с 2014 года принимают участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Хоккеист сборной Словакии Адам Ружичка (21) празднует гол на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Звезды КХЛ унизили олимпийских чемпионов! Громкий провал финнов на Играх
11 февраля, 21:55
 
ХоккейСпортГабриэль ЛандескугГустав ФорслингВильям НюландерНациональная хоккейная лига (НХЛ)Зимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    СКА
    0
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Чехия
    Канада
    0
    5
  • Теннис
    Завершен
    К. Мухова
    А. Калинская
    66
    34
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Локомотив
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Сочи
    3
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    ЦСКА
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Латвия
    США
    1
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Германия
    Дания
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала