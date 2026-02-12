Шведы с трудом обыграли итальянцев на олимпийском хоккейном турнире

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Сборная Швеции по хоккею обыграла команду Италии в своем стартовом матче на групповом этапе зимних Олимпийских игр 2026 года.
Встреча первого тура в группе B прошла в Милане и завершилась со счетом 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) в пользу шведов. В составе победителей шайбы забросили Габриэль Ландескуг (10-я минута), Густав Форслинг (18), Вильям Нюландер (37), Мика Зибанежад (56) и Виктор Хедман (58). У итальянцев отличились Лука Фриго (5) и Мэтт Брэдли (21).
Олимпийские игры. Предварительный раунд. Группа B
11 февраля 2026 • начало в 23:10
Завершен
09:06 • Габриэль Ландескуг
17:53 • Густав Форслинг
36:46 • Вильям Нюландер
55:42 • Мика Зибанежад
57:11 • Виктор Хедман
04:14 • Лука Фриго
20:37 • Мэттью Брэдли
(Dustin Gazley, Томас Ларкин)
Стартовый вратарь сборной Италии Дамиан Клара отразил 46 бросков по своим воротам из 49. На 47-й минуте он получил повреждение и был заменен на Давиде Фадани. Суммарно шведы нанесли 60 бросков в створ ворот сборной Италии.
В следующем матче сборная Швеции сыграет с командой Финляндии, сборная Италии - с командой Словакии. Обе встречи пройдут 13 февраля.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В хоккейном турнире впервые с 2014 года принимают участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ).