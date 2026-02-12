Трехкратный чемпион Португалии стал футболистом ЦСКА

Рейс является воспитанником "Сан-Паулу" и выступает в составе "Спортинга" с лета 2021 года. В составе лиссабонской команды бразилец стал трехкратным чемпионом Португалии, завоевывал Кубок, Суперкубок страны и Кубок португальской лиги. В текущем сезоне он принял участие в 20 матчах. Всего за португальскую команду Рейс провел 222 игры, 28 из которых - в Лиге чемпионов. Бразилец является рекордсменом по матчам за "Спортинг" в главном клубном турнире Европы.