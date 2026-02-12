Рейтинг@Mail.ru
19:54 12.02.2026 (обновлено: 01:38 13.02.2026)
Трехкратный чемпион Португалии стал футболистом ЦСКА
Трехкратный чемпион Португалии стал футболистом ЦСКА
Бразильский защитник Матеус Рейс перешел из лиссабонского "Спортинга" в московский ЦСКА, сообщается в Telegram-канале российского футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 13.02.2026
спорт, спортинг (лиссабон), пфк цска, трансферы в рпл, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Спортинг (Лиссабон), ПФК ЦСКА, Трансферы в РПЛ, Российская премьер-лига (РПЛ)
Трехкратный чемпион Португалии стал футболистом ЦСКА

Трехкратный чемпион Португалии в составе "Спортинга" Рейс перешел в ЦСКА

© Фото : ФК "Спортинг"Матеус Рейс
© Фото : ФК "Спортинг"
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Бразильский защитник Матеус Рейс перешел из лиссабонского "Спортинга" в московский ЦСКА, сообщается в Telegram-канале российского футбольного клуба.
Соглашение 30-летнего защитника с армейцами рассчитано до июня 2029 года. Футболист будет выступать под вторым номером.
Рейс является воспитанником "Сан-Паулу" и выступает в составе "Спортинга" с лета 2021 года. В составе лиссабонской команды бразилец стал трехкратным чемпионом Португалии, завоевывал Кубок, Суперкубок страны и Кубок португальской лиги. В текущем сезоне он принял участие в 20 матчах. Всего за португальскую команду Рейс провел 222 игры, 28 из которых - в Лиге чемпионов. Бразилец является рекордсменом по матчам за "Спортинг" в главном клубном турнире Европы.
Ранее в четверг ЦСКА объявил о переходе полузащитника Данилы Козлова из "Краснодара".
Чемпион России в составе "Краснодара" перешел в ЦСКА
Чемпион России в составе "Краснодара" перешел в ЦСКА
ФутболСпортСпортинг (Лиссабон)ПФК ЦСКАТрансферы в РПЛРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
