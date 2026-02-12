https://ria.ru/20260212/reys-2074018057.html
Трехкратный чемпион Португалии стал футболистом ЦСКА
Трехкратный чемпион Португалии стал футболистом ЦСКА - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Трехкратный чемпион Португалии стал футболистом ЦСКА
Бразильский защитник Матеус Рейс перешел из лиссабонского "Спортинга" в московский ЦСКА, сообщается в Telegram-канале российского футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 13.02.2026
2026-02-12T19:54:00+03:00
2026-02-12T19:54:00+03:00
2026-02-13T01:38:00+03:00
футбол
спорт
спортинг (лиссабон)
пфк цска
трансферы в рпл
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071946950_0:15:1200:691_1920x0_80_0_0_d05e6232fd84b012b1ece7dfa32d60de.jpg
https://ria.ru/20260212/kozlov-2073974114.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071946950_37:0:1013:732_1920x0_80_0_0_c3bb2f368ff5bbcdc56a5aa0f8b601ad.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, спортинг (лиссабон), пфк цска, трансферы в рпл, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Спортинг (Лиссабон), ПФК ЦСКА, Трансферы в РПЛ, Российская премьер-лига (РПЛ)
Трехкратный чемпион Португалии стал футболистом ЦСКА
Трехкратный чемпион Португалии в составе "Спортинга" Рейс перешел в ЦСКА
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Бразильский защитник Матеус Рейс перешел из лиссабонского "Спортинга" в московский ЦСКА, сообщается в Telegram-канале российского футбольного клуба.
Соглашение 30-летнего защитника с армейцами рассчитано до июня 2029 года. Футболист будет выступать под вторым номером.
Рейс является воспитанником "Сан-Паулу" и выступает в составе "Спортинга" с лета 2021 года. В составе лиссабонской команды бразилец стал трехкратным чемпионом Португалии, завоевывал Кубок, Суперкубок страны и Кубок португальской лиги. В текущем сезоне он принял участие в 20 матчах. Всего за португальскую команду Рейс провел 222 игры, 28 из которых - в Лиге чемпионов. Бразилец является рекордсменом по матчам за "Спортинг" в главном клубном турнире Европы.
Ранее в четверг ЦСКА объявил о переходе полузащитника Данилы Козлова из "Краснодара".