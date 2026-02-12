Рейтинг@Mail.ru
CAS не допустил до Олимпиады обвиненного в насилии эстонского тренера
Фигурное катание
 
20:24 12.02.2026
CAS не допустил до Олимпиады обвиненного в насилии эстонского тренера
CAS не допустил до Олимпиады обвиненного в насилии эстонского тренера
2026
Новости
CAS не допустил до Олимпиады обвиненного в насилии эстонского тренера

CAS отклонил апелляцию обвиненного в насилии эстонского тренера на Олимпиаде

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСпортивный арбитражный суд в Лозанне.
Спортивный арбитражный суд в Лозанне. - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонила апелляцию эстонского тренера по фигурному катанию Раймо Рейнсалу на решение Международного союза конькобежцев (ISU) о его отстранении, сообщается на сайте суда.
Рейнсалу был временно отстранен от всех соревнований под эгидой ISU 7 февраля после обвинений латвийской фигуристки Софьи Степченко в физическом и психологическом насилии. Двукратная чемпионка Латвии заявляла, что давление со стороны тренера способствовало развитию у нее расстройства пищевого поведения и депрессии.
Рейнсалу должен был сопровождать на Олимпиаде в Италии литовскую фигуристку Меду Варякойите. Тренер подал апелляцию 9 февраля, заявив, что его отсутствие на Играх наносит непоправимый ущерб его профессиональной репутации и негативно влияет на спортсменку, которую он тренирует. Панель CAS отклонила апелляцию, согласившись с решением дисциплинарной комиссии ISU в свете серьезности обвинений.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.
Ребекка Пасслер - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
CAS отклонил иск итальянской биатлонистки, провалившей допинг-тест
11 февраля, 17:30
11 февраля, 17:30
 
