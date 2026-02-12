CAS не допустил до Олимпиады обвиненного в насилии эстонского тренера

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонила апелляцию эстонского тренера по фигурному катанию Раймо Рейнсалу на решение Международного союза конькобежцев (ISU) о его отстранении, сообщается на сайте суда.
Рейнсалу был временно отстранен от всех соревнований под эгидой ISU 7 февраля после обвинений латвийской фигуристки Софьи Степченко в физическом и психологическом насилии. Двукратная чемпионка Латвии заявляла, что давление со стороны тренера способствовало развитию у нее расстройства пищевого поведения и депрессии.
Рейнсалу должен был сопровождать на Олимпиаде в Италии литовскую фигуристку Меду Варякойите. Тренер подал апелляцию 9 февраля, заявив, что его отсутствие на Играх наносит непоправимый ущерб его профессиональной репутации и негативно влияет на спортсменку, которую он тренирует. Панель CAS отклонила апелляцию, согласившись с решением дисциплинарной комиссии ISU в свете серьезности обвинений.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.
