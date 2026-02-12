Рак, гибель матери, медаль Олимпиады: эту фигуристку обожают в России и США

Она победила страшную болезнь, прошла операцию, пережила гибель матери и выиграла медаль Олимпийских игр в Милане. РИА Новости Спорт рассказывает драму фигуристки, которую любят тысячи - от Северной Америки до России.

Судьи их душили всю карьеру

Во время церемонии награждения бронзовые призеры Пайпер Гиллес и Поль Пуарье выглядели даже счастливее чемпионов Лоранс Фурнье-Бодри и Гийома Сизерона. Наверное, потому что победа французского дуэта в первый совместный сезон даже ими самими воспринимается как шальная пуля, а улыбки серебряных призеров Мэдисон Чок и Эвана Бейтса на самом деле скрывали гримасу боли. Прощаться с мечтой об олимпийском золоте невероятно тяжело, особенно когда несколько дней назад попробовал на зуб золото командного турнира. Что касается Пайпер и Поля, они были рады просто прожить этот момент вместе. Прожить — буквальная цель для человека с онкологией.

« "Три года назад, когда мне диагностировали рак, я не представляла себе этот момент. Для нас с Полем произошедшее просто невероятно. Я считаю, что это отличный пример для всех, кто переживает трудные времена, сталкивается с ментальными проблемами или трудностями со здоровьем. Эта бронзовая медаль значит для нас и нашей команды все – после долгих 15 лет пути", — сказала Пайпер журналистам, сжимая в руке бронзовую медаль.

© Getty Images / Matthew Stockman Пайпер Гиллес и Поль Пуарье радуются бронзе Олимпиады-2026 © Getty Images / Matthew Stockman Пайпер Гиллес и Поль Пуарье радуются бронзе Олимпиады-2026

Пятнадцать лет — это только их общая с Полем история. А вообще-то есть ощущение, что Пайпер Гиллес существует в танцах на льду примерно с сотворения мира, хотя ей всего-то тридцать четыре года. Первый ее выход на международные юниорские соревнования случился в 2006 году, когда стали олимпийскими чемпионами Татьяна Навка и Роман Костомаров. Первую бронзу национального чемпионата США (она в начале карьеры каталась за Америку) в паре с Закари Донохью выиграла в 2008 году, когда в Европе гремело противостояние Жубера и Ламбьеля. Их выступления с Полем под флагом Канады начались с бронзы чемпионата страны в 2012 году.

Гиллес/Пуарье всегда отличались от других, могли бы задавать моду в хореографии, но довольно долго шли к признанию своего таланта судьями. Олимпиада в Милане для них уже третья, но прежде выше седьмого места подняться не удавалось. Пайпер, при всех своих достоинствах, отлично понимает все про свои недостатки. Она не обладает мягкими коленями Тессы Вирчу, балетными линиями и классической фактурой партнерш из России. Возможно, правильная расстановка приоритетов вкупе с гармоничными отношениями внутри пары позволили им столько лет быть вместе и не просто терпеть друг друга, а искренне получать удовольствие от процесса. В другом микроклимате такие творческие постановки вряд ли бы получались.

"Мне было очень страшно — пять лет назад от рака умерла мама"

Отдельная драма в карьере Пайпер и Поля — сам факт существования в одно время и в одной вселенной с великим канадским дуэтом Вирчу/Мойр. В их присутствии они были обречены оставаться вечно вторым и даже третьим номером для своей федерации, что неизменно отражалось в оценках за компоненты и занимаемых местах. Даже свой первый чемпионат Канады Гиллес/Пуарье выиграли с девятой попытки — только когда Вирчу/Мойр окончательно завершили карьеру.

Сейчас принято считать, что главные танцевальные новаторы - Чок/Бейтс, но вообще-то все началось с Пайпер Гиллес. Она c партнером и тренером Юрием Разгуляевым каждый год выбирала самую необычную музыку, удивляла костюмами и макияжем. В сезоне-2014/2015, когда темой короткого танца был пасодобль, Пайпер каталась в шортах с пришитой к ним юбкой, имитирующей плащ тореадора, и хищно подводила глаза. Тогда их критиковали за излишний авангардизм. Спустя больше чем 10 лет Мэдисон Чок переработала идею для главного танца в своей карьере — забавно, что этот танец и костюм тоже понравился не всем.

© Getty Images / Matthew Stockman Эван Бейтс и Мэдисон Чок © Getty Images / Matthew Stockman Эван Бейтс и Мэдисон Чок

Пайпер смешливая и неунывающая — эти качества она сохранила, несмотря на тяжелые жизненные испытания. В 2018 году ее мама умерла от агрессивной формы рака мозга. В память о ней и появилась программа "Винсент", вдохновленная картиной Ван Гога "Звездная ночь". Символично, что именно ее Гиллес/Пуарье выбрали для текущего сезона и с ней выиграли олимпийскую бронзу.

В 2022 году Пайпер и Поль впервые в карьере завоевали золото Финала Гран-при. Казалось, они наконец-то проехали затянувшиеся черные и серые полосы, путь к титулу лучшей в мире пары открыт! Но Пайпер ощутила ухудшения в самочувствии, а партнер и тренер отказались пускать ситуацию на самотек. УЗИ показало небольшую опухоль в левом яичнике, анализы — высокий риск ее злокачественного характера.

« "Мне надо выезжать в аэропорт, а я сижу в ступоре и пытаюсь понять, как жить с этой информацией. Вдруг это рак? Мне было очень страшно — пять лет назад от рака умерла моя мама, и я не могла об этом не думать", — делилась фигуристка в интервью The Globe and Mail.

Несмотря на пугающие мысли, Пайпер была готова терпеть до конца сезона, но ей не позволили. Вскоре после победного финала ей сделали операцию, причем вместе с яичником удалили аппендицит во избежание рецидивов. Фигуристке пришлось заново закачивать мышцы кора и пресса, потому что хирургическое вмешательство нарушило все функции тела, наработанные годами в спорте. Через три месяца Гиллес/Пуарье приехали на чемпионат мира и взяли там бронзу. Кто-то, может, клял бы судьбу и плакал от обиды, но Пайпер такая философия чужда. Она была благодарна за то, что имеет.

© Getty Images / Tim Clayton Пайпер Гиллес и Поль Пуарье © Getty Images / Tim Clayton Пайпер Гиллес и Поль Пуарье

« "Наверное, это был самый сложный турнир в моей жизни. Нас поздравляли с бронзой, но никто и понятия не имел, что на самом деле для нас значила эта медаль. Да, для меня это золото, потому что после всего того, что я пережила, даже прилететь в Японию и выступить было победой. И да, я правда счастлива".

Будет неудивительно, если после этого сезона канадский дуэт возьмет паузу или сразу объявит о завершении карьеры. Известно, что Пайпер мечтает о детях, но до недавнего момента откладывала эту мечту на потом:

"У моих родителей пятеро детей, я очень семейный человек, поэтому, конечно, запаниковала (после операции). Мы с мужем мечтаем о детях, но да, из-за всех этих проблем мы теперь готовы к разным вариантам. Хотя я не отчаиваюсь — второй-то яичник цел".