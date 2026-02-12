https://ria.ru/20260212/olimpiada-2073788827.html
Две россиянки выступят на Олимпиаде в четверг
Две россиянки выступят на Олимпиаде в четверг - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Две россиянки выступят на Олимпиаде в четверг
Российская лыжница Дарья Непряева и горнолыжница Юлия Плешкова выступят в четверг, 12 февраля, на зимних Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 12.02.2026
2026-02-12T00:06:00+03:00
2026-02-12T00:06:00+03:00
2026-02-12T00:06:00+03:00
лыжные гонки
спорт
италия
юлия плешкова
дарья непряева
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073401440_0:0:3357:1889_1920x0_80_0_0_9143a9b7cfcbfdef1d9757e480aac9bf.jpg
https://ria.ru/20260210/olimpiyskie-igry-2026-kalendar-2067860462.html
италия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073401440_79:0:2808:2047_1920x0_80_0_0_c68c419a65a83fc2971e8e5f17885a3b.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, италия, юлия плешкова, дарья непряева, зимние олимпийские игры 2026
Лыжные гонки, Спорт, Италия, Юлия Плешкова, Дарья Непряева, Зимние Олимпийские игры 2026
Две россиянки выступят на Олимпиаде в четверг
Лыжница Непряева и горнолыжница Плешкова выступят на Олимпиаде в четверг
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российская лыжница Дарья Непряева и горнолыжница Юлия Плешкова выступят в четверг, 12 февраля, на зимних Олимпийских играх в Италии.
Плешкова примет участие в супергиганте. Соревнования начнутся в 13:30 по московскому времени. Это заключительный, второй старт россиянки на Играх. 8 февраля она заняла 22-е место в скоростном спуске.
Непряева пробежит гонку на 10 км свободным стилем с раздельным стартом, которая начнется в 15:00. Это предпоследний, третий старт для лыжницы. 7 февраля она стала 17-й в скиатлоне, а 10 февраля не сумела квалифицироваться для участия в спринте.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.