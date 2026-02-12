Рейтинг@Mail.ru
Две россиянки выступят на Олимпиаде в четверг - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
00:06 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/olimpiada-2073788827.html
Две россиянки выступят на Олимпиаде в четверг
Две россиянки выступят на Олимпиаде в четверг - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Две россиянки выступят на Олимпиаде в четверг
Российская лыжница Дарья Непряева и горнолыжница Юлия Плешкова выступят в четверг, 12 февраля, на зимних Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 12.02.2026
2026-02-12T00:06:00+03:00
2026-02-12T00:06:00+03:00
лыжные гонки
спорт
италия
юлия плешкова
дарья непряева
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073401440_0:0:3357:1889_1920x0_80_0_0_9143a9b7cfcbfdef1d9757e480aac9bf.jpg
https://ria.ru/20260210/olimpiyskie-igry-2026-kalendar-2067860462.html
италия
спорт, италия, юлия плешкова, дарья непряева, зимние олимпийские игры 2026
Лыжные гонки, Спорт, Италия, Юлия Плешкова, Дарья Непряева, Зимние Олимпийские игры 2026
Две россиянки выступят на Олимпиаде в четверг

Лыжница Непряева и горнолыжница Плешкова выступят на Олимпиаде в четверг

© РИА Новости | Перейти в медиабанкДарья Непряева
Дарья Непряева - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Дарья Непряева. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российская лыжница Дарья Непряева и горнолыжница Юлия Плешкова выступят в четверг, 12 февраля, на зимних Олимпийских играх в Италии.
Плешкова примет участие в супергиганте. Соревнования начнутся в 13:30 по московскому времени. Это заключительный, второй старт россиянки на Играх. 8 февраля она заняла 22-е место в скоростном спуске.
Непряева пробежит гонку на 10 км свободным стилем с раздельным стартом, которая начнется в 15:00. Это предпоследний, третий старт для лыжницы. 7 февраля она стала 17-й в скиатлоне, а 10 февраля не сумела квалифицироваться для участия в спринте.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.
Логотип Олимпийских игр 2026 года - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Олимпиада-2026: календарь и дисциплины, кто поехал от России
10 февраля, 13:50
 
Лыжные гонкиСпортИталияЮлия ПлешковаДарья НепряеваЗимние Олимпийские игры 2026
 
