Две россиянки выступят на Олимпиаде в четверг

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российская лыжница Дарья Непряева и горнолыжница Юлия Плешкова выступят в четверг, 12 февраля, на зимних Олимпийских играх в Италии.

Плешкова примет участие в супергиганте. Соревнования начнутся в 13:30 по московскому времени. Это заключительный, второй старт россиянки на Играх. 8 февраля она заняла 22-е место в скоростном спуске.

Непряева пробежит гонку на 10 км свободным стилем с раздельным стартом, которая начнется в 15:00. Это предпоследний, третий старт для лыжницы. 7 февраля она стала 17-й в скиатлоне, а 10 февраля не сумела квалифицироваться для участия в спринте.