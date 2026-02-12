Рейтинг@Mail.ru
Мбоко обыграла Рыбакину в четвертьфинале турнира в Дохе
Теннис
 
22:28 12.02.2026
Мбоко обыграла Рыбакину в четвертьфинале турнира в Дохе
Мбоко обыграла Рыбакину в четвертьфинале турнира в Дохе
Канадская теннисистка Виктория Мбоко одержала победу над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в четвертьфинале турнира категории WTA 1000 в Дохе,... РИА Новости Спорт, 12.02.2026
теннис
спорт
елена рыбакина
елена остапенко
женская теннисная ассоциация (wta)
спорт, елена рыбакина, елена остапенко, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Елена Рыбакина, Елена Остапенко, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Мбоко обыграла Рыбакину в четвертьфинале турнира в Дохе

Мбоко обыграла третью ракетку мира Рыбакину в четвертьфинале турнира в Дохе

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Канадская теннисистка Виктория Мбоко одержала победу над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в четвертьфинале турнира категории WTA 1000 в Дохе, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов.
Встреча завершилась со счетом 7:5, 4:6, 6:4 в пользу Мбоко (13-я ракетка мира). Победительница последнего Australian Open Рыбакина занимает третье место в рейтинге WTA. Спортсменки провели на корте 2 часа 23 минуты.
В полуфинале Мбоко сыграет с латвийкой Еленой Остапенко.
Швентек проиграла Саккари в четвертьфинале турнира в Дохе
