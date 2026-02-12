https://ria.ru/20260212/kubok-2073792162.html
"Бавария" вышла в полуфинал Кубка Германии по футболу
"Бавария" вышла в полуфинал Кубка Германии по футболу - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
"Бавария" вышла в полуфинал Кубка Германии по футболу
Мюнхенская "Бавария" обыграла "Лейпциг" в четвертьфинальном матче Кубка Германии по футболу. РИА Новости Спорт, 12.02.2026
2026-02-12T00:56:00+03:00
2026-02-12T00:56:00+03:00
2026-02-12T00:56:00+03:00
футбол
спорт
германия
мюнхен
гарри кейн
луис диас
бавария
рб лейпциг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069463261_0:54:1080:662_1920x0_80_0_0_d13a9db0f85b79b739c6840aa1577d1c.jpg
https://ria.ru/20260208/bundesliga-2073073021.html
германия
мюнхен
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069463261_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_c9b7be28c70d83991ee04ca0661cb360.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, германия, мюнхен, гарри кейн, луис диас, бавария, рб лейпциг, байер 04, кубок германии по футболу
Футбол, Спорт, Германия, Мюнхен, Гарри Кейн, Луис Диас, Бавария, РБ Лейпциг, Байер 04, Кубок Германии по футболу
"Бавария" вышла в полуфинал Кубка Германии по футболу
"Бавария" обыграла "Лейпциг" и вышла в полуфинал Кубка Германии по футболу