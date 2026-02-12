Рейтинг@Mail.ru
"Бавария" вышла в полуфинал Кубка Германии по футболу
Футбол
 
00:56 12.02.2026
"Бавария" вышла в полуфинал Кубка Германии по футболу
"Бавария" вышла в полуфинал Кубка Германии по футболу
Мюнхенская "Бавария" обыграла "Лейпциг" в четвертьфинальном матче Кубка Германии по футболу. РИА Новости Спорт, 12.02.2026
https://ria.ru/20260208/bundesliga-2073073021.html
германия
мюнхен
спорт, германия, мюнхен, гарри кейн, луис диас, бавария, рб лейпциг, байер 04, кубок германии по футболу
Футбол, Спорт, Германия, Мюнхен, Гарри Кейн, Луис Диас, Бавария, РБ Лейпциг, Байер 04, Кубок Германии по футболу
"Бавария" вышла в полуфинал Кубка Германии по футболу

"Бавария" обыграла "Лейпциг" и вышла в полуфинал Кубка Германии по футболу

© Фотография из соцсетейГарри Кейн
Гарри Кейн - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Фотография из соцсетей
Гарри Кейн. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Мюнхенская "Бавария" обыграла "Лейпциг" в четвертьфинальном матче Кубка Германии по футболу.
Встреча в Мюнхене завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Мячи забили Гарри Кейн (64-я минута), реализовавший пенальти, и Луис Диас (67).
Ранее в полуфинал вышли леверкузенский "Байер", "Штутгарт" и "Фрайбург". Жеребьевка полуфинальных пар состоится 22 февраля.
Футболисты Баварии - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Дубль Кейна и хет-трик Диаса принесли "Баварии" победу в матче Бундеслиги
8 февраля, 21:46
 
