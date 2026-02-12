Роднина дала напутствие Гуменнику на произвольную программу

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина заявила РИА Новости, что россиянину Петру Гуменнику надо чисто исполнить произвольную программу и рассчитывать на возможные ошибки из-за нервозности идущих выше соперников.
"На Олимпийских играх надо кататься чисто. Все зависит от того, насколько он чисто откатается, потому что у верхушки, конечно, будут играть нервы. Мы это уже видели и в короткой программе, и вчера в танцах на льду. И у кого-то нервы могут сдать. Это во-первых. А во-вторых, по поводу катания. Знаете, очень тяжело оценивать его катание, потому что на нем сошлось столько неблагоприятных факторов. Ведь чтобы нам не говорили, у него нет международного опыта. Пока ты не потрешься на этих соревнованиях среди когорты сильнейших, у тебя его не будет. И, конечно, есть проблемы с музыкой", - сказала Роднина.
"Может быть, никто особо это не заметил и не разбирает, попал он в акцент или нет. А кто-то ведь понимает это как какое-то движение наверх, а кто-то – как движение вниз. Это уже право хореографа и исполнителя. Но нервы Петру потрепали изрядно. И, конечно, первый стартовый номер. Поэтому он был по-своему зажат и пытался контролировать каждый свой шаг. А зажатость сразу сказалась на скорости, это одна из причин, почему он не смог выполнить свой каскад. Я надеюсь, что Петр справится со всеми этими проблемами. Но его техника и манера катания – это задел на будущее", - добавила собеседница агентства.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян, включая фигуристов Гуменника и Аделию Петросян.
