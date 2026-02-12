Рейтинг@Mail.ru
Роднина дала напутствие Гуменнику на произвольную программу
Роднина дала напутствие Гуменнику на произвольную программу
Роднина дала напутствие Гуменнику на произвольную программу
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина заявила РИА Новости, что россиянину Петру Гуменнику надо чисто... РИА Новости Спорт, 12.02.2026
спорт, ирина роднина, аделия петросян, зимние олимпийские игры 2026, пётр гуменник
Фигурное катание, Спорт, Ирина Роднина, Аделия Петросян, Зимние Олимпийские игры 2026, Пётр Гуменник
Роднина дала напутствие Гуменнику на произвольную программу

Роднина: Гуменнику надо выступить чисто, а лидеры будут нервничать и ошибаться

© Getty Images / Emmanuel Wong - International Skating UnionПетр Гуменник
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Getty Images / Emmanuel Wong - International Skating Union
Петр Гуменник. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина заявила РИА Новости, что россиянину Петру Гуменнику надо чисто исполнить произвольную программу и рассчитывать на возможные ошибки из-за нервозности идущих выше соперников.
Гуменник во вторник набрал 86,72 балла в короткой программе и занимает 12-е место. По приезде в Милан Гуменнику пришлось менять музыкальное сопровождение к короткой программе из-за проблем с авторскими правами. Произвольную программу фигуристы представят 13 февраля.
"На Олимпийских играх надо кататься чисто. Все зависит от того, насколько он чисто откатается, потому что у верхушки, конечно, будут играть нервы. Мы это уже видели и в короткой программе, и вчера в танцах на льду. И у кого-то нервы могут сдать. Это во-первых. А во-вторых, по поводу катания. Знаете, очень тяжело оценивать его катание, потому что на нем сошлось столько неблагоприятных факторов. Ведь чтобы нам не говорили, у него нет международного опыта. Пока ты не потрешься на этих соревнованиях среди когорты сильнейших, у тебя его не будет. И, конечно, есть проблемы с музыкой", - сказала Роднина.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Чего реально добьется Гуменник на Олимпиаде? Все козыри русского фигуриста
11 февраля, 18:00
"Может быть, никто особо это не заметил и не разбирает, попал он в акцент или нет. А кто-то ведь понимает это как какое-то движение наверх, а кто-то – как движение вниз. Это уже право хореографа и исполнителя. Но нервы Петру потрепали изрядно. И, конечно, первый стартовый номер. Поэтому он был по-своему зажат и пытался контролировать каждый свой шаг. А зажатость сразу сказалась на скорости, это одна из причин, почему он не смог выполнить свой каскад. Я надеюсь, что Петр справится со всеми этими проблемами. Но его техника и манера катания – это задел на будущее", - добавила собеседница агентства.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян, включая фигуристов Гуменника и Аделию Петросян.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Гуменник не вышел на тренировку за два дня до произвольной программы
11 февраля, 20:32
 
Фигурное катаниеСпортИрина РоднинаАделия ПетросянЗимние Олимпийские игры 2026Пётр Гуменник
 
