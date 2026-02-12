https://ria.ru/20260212/degtjarev-2074006515.html
Дегтярев предложил ввести компенсации за смену спортивного гражданства
Спорт, Россия, Михаил Дегтярев, Олимпийский комитет России (ОКР)
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев предложил ввести компенсации в пользу государства при смене российскими атлетами спортивного гражданства.
Глава ведомства отметил, что также рассматривается запрет на использование спортивной инфраструктуры России
для тренировок.
"Tсть спортсмены, которых мы воспитали, подготовили, при этом выступают они на соревнованиях под другим флагом, но готовятся по-прежнему в России. Конечно, границу мы закрывать не можем, у Минспорта нет таких полномочий. Но меры нужно вырабатывать - в спортивном сообществе есть запрос на это", - приводит слова Дегтярева пресс-служба
Минспорта.
Он напомнил, что в трансферной системе футбола используются компенсации.
"Почему и государству не получить компенсацию за переход спортсмена в другое спортивное гражданство?" - отметил министр.
По его словам, государство на начальных этапах подготовки атлета тратит не менее 260 рублей в год, а на выступающих на чемпионатах мира элитных спортсменов до 1,5 млн рублей.