18:44 12.02.2026 (обновлено: 18:51 12.02.2026)
Дегтярев предложил ввести компенсации за смену спортивного гражданства
спорт, россия, михаил дегтярев, олимпийский комитет россии (окр)
Спорт, Россия, Михаил Дегтярев, Олимпийский комитет России (ОКР)
Дегтярев предложил ввести компенсации за смену спортивного гражданства

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМихаил Дегтярев
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Михаил Дегтярев. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев предложил ввести компенсации в пользу государства при смене российскими атлетами спортивного гражданства.
Глава ведомства отметил, что также рассматривается запрет на использование спортивной инфраструктуры России для тренировок.
"Tсть спортсмены, которых мы воспитали, подготовили, при этом выступают они на соревнованиях под другим флагом, но готовятся по-прежнему в России. Конечно, границу мы закрывать не можем, у Минспорта нет таких полномочий. Но меры нужно вырабатывать - в спортивном сообществе есть запрос на это", - приводит слова Дегтярева пресс-служба Минспорта.
Он напомнил, что в трансферной системе футбола используются компенсации.
"Почему и государству не получить компенсацию за переход спортсмена в другое спортивное гражданство?" - отметил министр.
По его словам, государство на начальных этапах подготовки атлета тратит не менее 260 рублей в год, а на выступающих на чемпионатах мира элитных спортсменов до 1,5 млн рублей.
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Дегтярев допустил запрет въезда в Россию сменившим гражданство спортсменам
10 февраля, 22:31
 
СпортРоссияМихаил ДегтяревОлимпийский комитет России (ОКР)
 
