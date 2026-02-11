Рейтинг@Mail.ru
Швейцарский горнолыжник установил уникальное достижение на Олимпиаде-2026
16:48 11.02.2026 (обновлено: 17:31 11.02.2026)
Швейцарский горнолыжник установил уникальное достижение на Олимпиаде-2026
Франьо фон Алльмен из Швейцарии стал первым горнолыжником с 1968 года, завоевавшим три золотые медали на одной Олимпиаде. РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Новости
Швейцарский горнолыжник установил уникальное достижение на Олимпиаде-2026

Фон Алльмен стал первым горнолыжником за 58 лет, взявшим 3 золота на одних ОИ

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Франьо фон Алльмен из Швейцарии стал первым горнолыжником с 1968 года, завоевавшим три золотые медали на одной Олимпиаде.
В среду 24-летний спортсмен выиграл турнир по супергиганту на Играх в Италии, где ранее побеждал в скоростном спуске и командной комбинации.
Последний раз три золотые медали на одной Олимпиаде 58 лет назад завоевал француз Жан-Клод Килли, побеждавший на Играх в Гренобле в соревнованиях по скоростному спуску, гигантскому слалому и слалому. Также он стал первым швейцарским олимпийцем, ставшим трехкратным чемпионом на одних зимних Играх.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.
Спорт
 
