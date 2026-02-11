https://ria.ru/20260211/zoloto-2073701764.html
Швейцарский горнолыжник установил уникальное достижение на Олимпиаде-2026
Швейцарский горнолыжник установил уникальное достижение на Олимпиаде-2026
Франьо фон Алльмен из Швейцарии стал первым горнолыжником с 1968 года, завоевавшим три золотые медали на одной Олимпиаде. РИА Новости Спорт, 11.02.2026
