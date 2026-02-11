Вонн перенесла третью операцию после перелома на Олимпиаде

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Олимпийская чемпионка 2010 года американская горнолыжница Линдси Вонн сообщила в соцсетях, что она перенесла третью операцию из-за перелома большеберцовой кости в результате падения на Играх в Италии.
Ранее во время скоростного спуска выступавшая с разрывом крестообразной связки Вонн зацепила рукой и палкой флажок, потеряла равновесие и упала на верхней части трассы, ударившись головой о снег. Спортсменка не смогла самостоятельно подняться, ее эвакуировали на вертолете в больницу. Позднее стало известно, что Вонн получила перелом ноги и перенесла две операции.
"Сегодня я перенесла третью операцию, и она прошла успешно. Успех сегодня имеет совершенно иное значение, нежели он имел несколько дней назад. Я иду на поправку. Хотя все проходит медленно, я знаю, что все будет хорошо. Я благодарна всему невероятному медицинскому персоналу, друзьям, семье, которые были рядом со мной, благодарна за замечательный поток любви и поддержки от людей со всего мира", - написала Вонн у себя в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Вонн из-за травмы завершила карьеру в 2019 году, в ноябре 2024 года она объявила о возвращении в спорт. Вонн является победительницей Олимпиады 2010 года в скоростном спуске и бронзовым призером этих Игр в супергиганте. На Олимпиаде-2018 она завоевала бронзу в скоростном спуске. Также на ее счету две победы на чемпионате мира 2009 года.
