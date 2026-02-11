Рейтинг@Mail.ru
18:55 11.02.2026 (обновлено: 18:59 11.02.2026)
Юниоры из России взяли золото и серебро на старте ЧЕ по стрельбе
Юниоры из России взяли золото и серебро на старте ЧЕ по стрельбе
2026
спорт, стрелковый спорт, чемпионат европы по баскетболу (евробаскет)
Спорт, Стрелковый спорт, Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Юниоры из России взяли золото и серебро на старте ЧЕ по стрельбе

© РИА Новости / Владимир АстапковичПневматическая винтовка
Пневматическая винтовка - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Пневматическая винтовка. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российские спортсмены завоевали медали в двух дисциплинах в первый день юниорского чемпионата Европы по стрельбе среди спортсменов до 21 года, который проходит в болгарском Бургасе.
В стрельбе из пневматической винтовки (смешанная пара) с 10 метров золото завоевали Анастасия Горохова и Сергей Новоселов.
В финале стрельбы из пневматического пистолета с 10 метров серебряную медаль получил Ислам Шамсутдинов.
Чемпионат Европы завершится 15 февраля.
I Европейские игры. Пулевая стрельба. Пневматическая винтовка - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Россиянин завоевал серебро ЧЕ в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м
10 марта 2025, 19:53
 
