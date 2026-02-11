https://ria.ru/20260211/strelki-2073745391.html
Юниоры из России взяли золото и серебро на старте ЧЕ по стрельбе
Юниоры из России взяли золото и серебро на старте ЧЕ по стрельбе
Российские спортсмены завоевали медали в двух дисциплинах в первый день юниорского чемпионата Европы по стрельбе среди спортсменов до 21 года, который проходит... РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Юниоры из России взяли золото и серебро на старте ЧЕ по стрельбе
