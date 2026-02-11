Рейтинг@Mail.ru
Итальянский тренер выступил за спорт в качестве дипломатии
11.02.2026
Итальянский тренер выступил за спорт в качестве дипломатии
Спорт, Факел
Итальянский тренер выступил за спорт в качестве дипломатии

Работавший в России итальянский тренер выступил за спорт в качестве дипломатии

Болельщики. Архивное фото
МИЛАН, 11 фев – РИА Новости. Спорт должен строить мосты и помогать дипломатии, оставаясь местом, где есть только состязательная борьба, заявил РИА Новости на полях Зимней Олимпиады бывший итальянский волейболист и тренер, обладатель золотых медалей нескольких чемпионатов мира Фердинандо Де Джорджи.
"Я считаю, что спорт - очень важный инструмент для налаживания связей в сложных ситуациях, даже на дипломатическом уровне. Спорт как физическая активность полна эмоции и истории, это может помочь", - заявил Де Джорджи, в прошлом тренировавший "Факел" из Нового Уренгоя.
Он рассказал, что дух спорта воплощается в том, что молодые атлеты имеют свои мечты и цели и делятся ими на соревнованиях.
"Я считаю, что спорт должен строить мосты и помогать дипломатии разрешать определенные ситуации, или, по крайней мере, оставаться местом, где, даже при наличии разногласий, люди объединяются, а борьба носит исключительно соревновательный характер", - сказал итальянский тренер на вопрос, нарушает ли олимпийские принципы отстранение российских спортсменов из-за политики.
Легкая атлетика - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Итальянский гимнаст призвал оставить спорт вне политики
10 февраля, 08:40
 
