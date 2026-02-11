Итальянский тренер выступил за спорт в качестве дипломатии

МИЛАН, 11 фев – РИА Новости. Спорт должен строить мосты и помогать дипломатии, оставаясь местом, где есть только состязательная борьба, заявил РИА Новости на полях Зимней Олимпиады бывший итальянский волейболист и тренер, обладатель золотых медалей нескольких чемпионатов мира Фердинандо Де Джорджи.

"Я считаю, что спорт - очень важный инструмент для налаживания связей в сложных ситуациях, даже на дипломатическом уровне. Спорт как физическая активность полна эмоции и истории, это может помочь", - заявил Де Джорджи, в прошлом тренировавший " Факел " из Нового Уренгоя

Он рассказал, что дух спорта воплощается в том, что молодые атлеты имеют свои мечты и цели и делятся ими на соревнованиях.